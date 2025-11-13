TP HCM: Tập trung giải ngân vốn bồi thường 6 dự án lớn

Văn phòng UBND TP HCM vừa phát đi thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP HCM Bùi Xuân Cường tại buổi họp về tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công 10 tháng năm 2025; nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy giải ngân các tháng cuối năm.

UBND TP HCM chỉ đạo hàng loạt nội dung quan trọng để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công (ẢNH: NGỌC QUÝ).

Theo đó, năm 2025, TP HCM (sau sắp xếp) đã hoàn thành việc giao và phân bổ chi tiết tổng số vốn là 152.241 tỉ đồng (bao gồm cả ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương), đạt 128% mức vốn Thủ tướng Chính phủ giao (118.948 tỉ đồng).

Tỉ lệ giải ngân kế hoạch vốn năm 2025 của thành phố đến hết ngày 4-1 là 67.251 tỉ đồng, đạt tỉ lệ 56,5% kế hoạch vốn Thủ tướng giao; cao hơn mức bình quân chung cả nước (54,4%) và đạt tỉ lệ 44,2% kế hoạch vốn thành phố đã triển khai.

Về kết quả giải ngân vốn đầu tư công của các ban quản lý dự án chuyên ngành trực thuộc thành phố có quy mô vốn giao năm 2025 lớn (hơn 1.000 tỉ đồng), có 5/10 ban có tỉ lệ giải ngân tốt, cao hơn bình quân của thành phố (theo kế hoạch vốn thành phố đã triển khai là 44,2%).

Nhằm thúc đẩy tiến độ, đảm bảo thành phố hoàn thành mục tiêu giải ngân 118.948 tỉ đồng được Thủ tướng Chính phủ giao, UBND TP HCM yêu cầu người đứng đầu các sở, ban ngành, UBND các phường, xã, đặc khu và các chủ đầu tư phải xem công tác giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng.

Phó Chủ tịch UBND TP HCM giao Sở Xây dựng khẩn trương tổng hợp danh mục công trình, dự án trọng điểm (34 dự án có kế hoạch giải ngân vốn lớn) mà các chủ đầu tư, nhà thầu đăng ký thi công theo 3 ca, 4 kíp kèm theo dự kiến khối lượng tăng thêm để theo dõi. Trên cơ sở đó, Sở Xây dựng xem xét, tổ chức thực hiện như bố trí luồng xanh vật liệu, cho phép đi vào đường cấm/giờ cấm...

Đồng thời, tập trung thúc đẩy, khẩn trương hoàn thành các thủ tục liên quan để đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án quy mô vốn bồi thường lớn còn phải giải ngân đến hết ngày 31-1-2026.

Cụ thể, dự án thành phần 1: Giải phóng mặt bằng đường Vành đai 4 – TP HCM đoạn từ cầu Thủ Biên đến sông Sài Gòn là 4.665 tỉ đồng.

Dự án thành phần 1: Giải phóng mặt bằng đường Cao tốc TP HCM HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành - đoạn qua tỉnh Bình Dương là 3.807 tỉ đồng.

Dự án thành phần 6: Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đường Vành đai 3 đoạn qua tỉnh Bình Dương là 1.467 tỉ đồng.

Dự án Kè hai bờ sông Dinh đoạn từ cầu Điện Biên Phủ đến cầu Nhà máy nước là 1.150 tỉ đồng.

Dự án tỉnh lộ 991 nối dài (từ Quốc lộ 51 đến đường liên cảng Cái Mép - Thị Vải) là 800 tỉ đồng.

Dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường Bà Rịa - Châu Pha - Hắc Dịch (ĐT995B) là 705 tỉ đồng.