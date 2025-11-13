TP HCM: Tập trung giải ngân vốn bồi thường 6 dự án lớn

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

TP HCM: Tập trung giải ngân vốn bồi thường 6 dự án lớn

QUỐC ANH

Tới hết tháng 1-2026, TP HCM phải giải ngân vốn bồi thường còn lại của 6 dự án trên địa bàn Bình Dương, Bà Rịa- Vũng Tàu trước đây là 12.594 tỉ đồng.

Văn phòng UBND TP HCM vừa phát đi thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP HCM Bùi Xuân Cường tại buổi họp về tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công 10 tháng năm 2025; nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy giải ngân các tháng cuối năm.

TP HCM: Tập trung giải ngân vốn bồi thường 6 dự án lớn - Ảnh 1.

UBND TP HCM chỉ đạo hàng loạt nội dung quan trọng để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công (ẢNH: NGỌC QUÝ).

Theo đó, năm 2025, TP HCM (sau sắp xếp) đã hoàn thành việc giao và phân bổ chi tiết tổng số vốn là 152.241 tỉ đồng (bao gồm cả ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương), đạt 128% mức vốn Thủ tướng Chính phủ giao (118.948 tỉ đồng).

Tỉ lệ giải ngân kế hoạch vốn năm 2025 của thành phố đến hết ngày 4-1 là 67.251 tỉ đồng, đạt tỉ lệ 56,5% kế hoạch vốn Thủ tướng giao; cao hơn mức bình quân chung cả nước (54,4%) và đạt tỉ lệ 44,2% kế hoạch vốn thành phố đã triển khai.

Về kết quả giải ngân vốn đầu tư công của các ban quản lý dự án chuyên ngành trực thuộc thành phố có quy mô vốn giao năm 2025 lớn (hơn 1.000 tỉ đồng), có 5/10 ban có tỉ lệ giải ngân tốt, cao hơn bình quân của thành phố (theo kế hoạch vốn thành phố đã triển khai là 44,2%).

Nhằm thúc đẩy tiến độ, đảm bảo thành phố hoàn thành mục tiêu giải ngân 118.948 tỉ đồng được Thủ tướng Chính phủ giao, UBND TP HCM yêu cầu người đứng đầu các sở, ban ngành, UBND các phường, xã, đặc khu và các chủ đầu tư phải xem công tác giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng.

Phó Chủ tịch UBND TP HCM giao Sở Xây dựng khẩn trương tổng hợp danh mục công trình, dự án trọng điểm (34 dự án có kế hoạch giải ngân vốn lớn) mà các chủ đầu tư, nhà thầu đăng ký thi công theo 3 ca, 4 kíp kèm theo dự kiến khối lượng tăng thêm để theo dõi. Trên cơ sở đó, Sở Xây dựng xem xét, tổ chức thực hiện như bố trí luồng xanh vật liệu, cho phép đi vào đường cấm/giờ cấm...

Đồng thời, tập trung thúc đẩy, khẩn trương hoàn thành các thủ tục liên quan để đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án quy mô vốn bồi thường lớn còn phải giải ngân đến hết ngày 31-1-2026.

Cụ thể, dự án thành phần 1: Giải phóng mặt bằng đường Vành đai 4 – TP HCM đoạn từ cầu Thủ Biên đến sông Sài Gòn là 4.665 tỉ đồng.

Dự án thành phần 1: Giải phóng mặt bằng đường Cao tốc TP HCM HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành - đoạn qua tỉnh Bình Dương là 3.807 tỉ đồng.

Dự án thành phần 6: Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đường Vành đai 3 đoạn qua tỉnh Bình Dương là 1.467 tỉ đồng.

Dự án Kè hai bờ sông Dinh đoạn từ cầu Điện Biên Phủ đến cầu Nhà máy nước là 1.150 tỉ đồng.

Dự án tỉnh lộ 991 nối dài (từ Quốc lộ 51 đến đường liên cảng Cái Mép - Thị Vải) là 800 tỉ đồng.

Dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường Bà Rịa - Châu Pha - Hắc Dịch (ĐT995B) là 705 tỉ đồng.

UBND TP HCM yêu cầu cần huy động cả hệ thống chính trị để thực hiện, theo dõi sát sao và thường xuyên kiểm tra việc thực hiện; quyết liệt thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng để bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công, không để tình trạng dự án chờ mặt bằng.

Tất cả hoạt động đầu tư công bao gồm chuẩn bị đầu tư, bố trí vốn, thẩm định, phê duyệt dự án, giải phóng, bàn giao mặt bằng, tổ chức lựa chọn nhà thầu, thi công, nghiệm thu, thanh toán... phải được thực hiện khẩn trương, liên tục; tuyệt đối không đình trệ, gián đoạn công tác với lý do công tác sắp xếp, tổ chức bộ máy, nhất là việc sắp xếp lại Trung tâm phát triển quỹ đất.

Tin liên quan

Giải ngân vốn bồi thường năm 2025 ở TP HCM: Hầu hết đơn vị chưa đạt

Giải ngân vốn bồi thường năm 2025 ở TP HCM: Hầu hết đơn vị chưa đạt

(NLĐO) - Năm 2025 trên địa bàn TP HCM có 121 dự án được giao vốn bồi thường 25.150 tỉ đồng.

Gấp rút giải ngân vốn đầu tư công

Kết quả giải ngân vốn đầu tư công chưa đạt nên bên cạnh những giải pháp quyết liệt, Thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan

Tập trung giải ngân, gỡ vướng mặt bằng

TP HCM đang đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng cho hàng loạt dự án trọng điểm

đầu tư công giải ngân vốn đầu tư công Sở Xây dựng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo