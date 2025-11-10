TP HCM: Thêm 19 cơ sở y tế khám chữa bệnh BHYT ban đầu

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

TP HCM: Thêm 19 cơ sở y tế khám chữa bệnh BHYT ban đầu

Tin, ảnh: Hải Yến

(NLĐO) - 19 cơ sở gồm 2 bệnh viện, 1 phòng khám đa khoa, 5 trạm y tế và 11 điểm y tế đủ điều kiện khám chữa bệnh BHYT ban đầu.

Ngày 10-11, Sở Y tế TP HCM công bố danh sách 19 cơ sở y tế đủ điều kiện đăng ký khám chữa bệnh BHYT ban đầu trên địa bàn thành phố. 

Danh sách này được ban hành căn cứ theo Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023; Nghị định số 96/2023/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 01/2025/TT-BYT của Bộ Y tế quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh.

TP HCM thêm 19 cơ sở đủ điều kiện đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu - Ảnh 1.

TP HCM có tổng cộng 585 cơ sở khám chữa bệnh đủ điều kiện đăng ký khám chữa bệnh BHYT ban đầu

Theo Sở Y tế, 19 cơ sở gồm 2 bệnh viện (Bệnh viện An Bình, Bệnh viện Đa khoa Bình Tân); 1 phòng khám đa khoa (Phòng khám Đa khoa Galant – thuộc Chi nhánh Công ty Cổ phần Greenbiz); 5 trạm y tế và 11 điểm y tế trực thuộc các trung tâm y tế khu vực Hóc Môn và Sài Gòn.

Tên mới Tên cũ
Trung tâm Y tế khu vực Hóc Môn - cơ sở 1Trung tâm Y tế huyện Hóc Môn - cơ sở 1
Trung tâm Y tế khu vực Hóc Môn - cơ sở 2Trung tâm Y tế huyện Hóc Môn - cơ sở 2
Trạm Y tế xã Hóc MônTrạm Y tế thị trấn Hóc Môn
Điểm y tế 1 của Trạm Y tế xã Hóc MônTrạm Y tế xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn
Điểm y tế 2 của Trạm Y tế xã Hóc MônTrạm Y tế xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn
Trạm Y tế xã Bà ĐiểmTrạm Y tế xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn
Điểm y tế 1 của Trạm Y tế xã Bà ĐiểmTrạm Y tế xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn
Điểm y tế 2 của Trạm Y tế xã Bà ĐiểmTrạm Y tế xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn
Trạm Y tế xã Đông ThạnhTrạm Y tế xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn
Điểm y tế 1 của Trạm Y tế xã Đông ThạnhTrạm Y tế xã Nhị Bình, huyện Hóc Môn
Điểm y tế 2 của Trạm Y tế xã Đông ThạnhTrạm Y tế xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn
Trạm Y tế xã Xuân Thới SơnTrạm Y tế xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn
Điểm y tế 1 của Trạm Y tế xã Xuân Thới SơnTrạm Y tế xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn
Điểm y tế 2 của Trạm Y tế xã Xuân Thới SơnTrạm Y tế xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn
Trung tâm Y tế khu vực Sài Gòn - cơ sở 1Trung tâm Y tế quận 1 – cơ sở 1
Điểm y tế 2 của Trạm Y tế phường Bến ThànhTrạm Y tế phường Phạm Ngũ Lão, quận 1
Điểm y tế 1 của Trạm Y tế phường Bến ThànhTrạm Y tế phường Nguyễn Thái Bình, quận 1
Điểm y tế 1 của Trạm Y tế phường Cầu Ông LãnhTrạm Y tế phường Cô Giang, quận 1
Trạm Y tế phường Tân ĐịnhTrạm Y tế phường Đa Kao, quận 1

Như vậy, tính đến nay, trên địa bàn TP HCM có tổng cộng 585 cơ sở khám chữa bệnh đủ điều kiện đăng ký khám chữa bệnh BHYT ban đầu gồm: 494 cơ sở cấp ban đầu, 77 cơ sở cấp cơ bản và 14 cơ sở cấp chuyên sâu.

Tin liên quan

Mở rộng quyền lợi BHYT, giảm gánh nặng chi trả

Mở rộng quyền lợi BHYT, giảm gánh nặng chi trả

Việt Nam đã đạt nhiều kết quả trong khám, chữa bệnh từ xa và triển khai sổ sức khỏe điện tử

Khám BHYT vào ngày nghỉ, ngày lễ có được thanh toán?

(NLĐO)- Cơ sở y tế căn cứ trên khả năng cung cấp dịch vụ và nhu cầu khám, chữa bệnh ngày nghỉ, ngày lễ của người tham gia BHYT để tổ chức khám, chữa bệnh

Đề xuất tăng mức chi BHYT cho thuốc trị vảy nến, lên tới hàng trăm triệu đồng

(NLĐO) - Hệ thống 26 phòng khám chuyên đề vảy nến giúp bệnh nhân được quản lý và điều trị ngay tại tuyến cơ sở, nâng cao chất lượng sống.

khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trung tâm y tế địa giới hành chính sở y tế trạm y tế cơ sở khám chữa bệnh khám bảo hiểm y tế khám bệnh bảo hiểm y tế
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo