Sức khỏe

Đề xuất tăng mức chi BHYT cho thuốc trị vảy nến, lên tới hàng trăm triệu đồng

N.Dung

(NLĐO) - Hệ thống 26 phòng khám chuyên đề vảy nến giúp bệnh nhân được quản lý và điều trị ngay tại tuyến cơ sở, nâng cao chất lượng sống.

Bộ Y tế và BHXH Việt Nam đang xem xét mở rộng danh mục và nâng mức chi trả BHYT cho các thuốc mới điều trị bệnh vảy nến, đặc biệt nhóm thuốc sinh học hiệu quả cao nhưng chi phí đắt đỏ. PGS-TS Lê Hữu Doanh, Giám đốc Bệnh viện Da liễu Trung ương, Trưởng Bộ môn Da liễu (Trường Đại học Y Hà Nội), cho biết thông tin trên bên lề Hội nghị khoa học - Giao ban hệ thống phòng khám chuyên đề vảy nến 2024-2025.

Đề xuất nâng mức BHYT chi trả cho thuốc sinh học giá hàng trăm triệu - Ảnh 1.

PGS Lê Hữu Doanh cho biết bệnh vảy nến ảnh hưởng đến hàng triệu người Việt Nam

Theo ông Doanh, vảy nến là bệnh da mạn tính, ước tính ảnh hưởng đến khoảng 2 triệu người Việt Nam. Bệnh không đe dọa trực tiếp tính mạng nhưng thường tái phát, kéo dài và ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống.

Hiện nhiều loại thuốc sinh học có giá từ 150 đến 250 triệu đồng/năm chỉ được Quỹ BHYT chi trả 50%, khiến người bệnh khó tiếp cận. Bệnh viện kiến nghị nâng mức thanh toán từ 50% lên 70% với một số thuốc sinh học và bổ sung thêm các thuốc sinh học mới vào danh mục BHYT.

Theo PGS Doanh, việc tăng tỉ lệ chi trả BHYT sẽ giúp người bệnh vảy nến thể vừa và nặng điều trị hiệu quả, sớm trở lại cuộc sống bình thường, đồng thời giảm gánh nặng kinh tế cho người bệnh và xã hội.

"Vảy nến không chỉ là bệnh ngoài da mà còn là viêm mạn tính qua trung gian miễn dịch. Nếu không điều trị đúng, bệnh có thể gây "hiệu ứng domino" dẫn đến rối loạn chuyển hóa, xơ vữa mạch, đái tháo đường, tăng huyết áp, thậm chí rối loạn tâm thần" - PGS Doanh cảnh báo.

Chuyên gia cảnh báo bệnh vảy nến có thể gây “hiệu ứng domino” ảnh hưởng nhiều cơ quan nếu điều trị sai. Video: Ngọc Dung

PGS Doanh cho biết hiện chưa có phương pháp điều trị triệt để, vì vậy việc quản lý bệnh lâu dài là yếu tố cốt lõi trong chăm sóc sức khỏe người bệnh. Nhiều bệnh nhân sống trong mặc cảm, chịu ánh nhìn kỳ thị do hiểu lầm bệnh có thể lây lan, dẫn đến thu mình và giảm tương tác xã hội. Do là bệnh mạn tính, khó khỏi, không ít người tự ý dùng thuốc hoặc chữa mẹo dân gian khiến bệnh từ nhẹ chuyển nặng, thậm chí gặp biến chứng nguy hiểm.

Theo bác sĩ Lê Thị Mai, Trưởng phòng Chỉ đạo tuyến - Trung tâm Đào tạo & Chỉ đạo tuyến (Bệnh viện Da liễu Trung ương), nhằm giúp người bệnh vảy nến được quản lý và điều trị ngay tại địa phương, mạng lưới phòng khám chuyên đề vảy nến đã được triển khai tại nhiều cơ sở y tế trên cả nước.

Hai năm qua, đã có 26 phòng khám chuyên đề vảy nến hoạt động hiệu quả, giúp hàng ngàn bệnh nhân tiếp cận dịch vụ chuyên sâu ngay tại địa phương, nâng cao năng lực chuyên môn và chuẩn hóa phác đồ điều trị cho tuyến dưới.

Mô hình này giúp quản lý bệnh nhân hiệu quả hơn, bảo đảm theo dõi và điều trị đúng phác đồ, người bệnh được tiếp cận thuốc toàn thân, thuốc sinh học phù hợp, đồng thời giảm chi phí, thời gian đi lại và nâng cao chất lượng sống.

Đề xuất nâng mức BHYT chi trả cho thuốc sinh học giá hàng trăm triệu - Ảnh 2.
Đề xuất nâng mức BHYT chi trả cho thuốc sinh học giá hàng trăm triệu - Ảnh 3.
Đề xuất nâng mức BHYT chi trả cho thuốc sinh học giá hàng trăm triệu - Ảnh 4.

Biểu hiện của bệnh vảy nến

PGS Doanh cho biết với vai trò bệnh viện chuyên khoa đầu ngành, Bệnh viện Da liễu Trung ương sẽ tiếp tục hỗ trợ chuyên môn cho các cơ sở y tế trên toàn quốc, đặc biệt trong phát triển và vận hành phòng khám chuyên đề vảy nến.

Thời gian tới, bệnh viện sẽ duy trì hội chẩn trực tuyến, sinh hoạt khoa học định kỳ và hỗ trợ xét nghiệm chuyên sâu, nhằm nâng cao chất lượng điều trị, giảm gánh nặng bệnh tật và cải thiện cuộc sống người bệnh.

