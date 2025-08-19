TP HCM: Thêm địa điểm để khán giả xem nghệ thuật

Một trong những công trình trọng điểm phục vụ khán giả TP HCM

Công trình được UBND TP HCM chỉ đạo đầu tư và xây dựng, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa hiện đại của thành phố, góp phần khẳng định vị thế của TP HCM là điểm đến văn hóa và nghệ thuật hàng đầu của cả nước và khu vực Đông Nam Á.

Công trình do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp - đơn vị được giao làm chủ đầu tư, trực tiếp tổ chức triển khai thực hiện. Quá trình thi công được đảm bảo nhờ sự phối hợp nhịp nhàng và hiệu quả giữa các ê-kíp chuyên môn của những đối tác uy tín trong và ngoài nước.

Ông Nguyễn Phước Lộc - Phó Bí thư Thành Ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM và bà Võ Thị Dung - nguyên Phó Bí thư Thành Ủy TP HCM tại lễ khánh thành Rạp xiếc và Biểu diễn đa năng Phú Thọ (TP HCM)

Ông Võ Đức Thanh - Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp

Bà Trần Thị Diệu Thúy - Thành Ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP HCM

Tham dự lễ khánh thành có các lãnh đạo, đại biểu gồm: ông Nguyễn Phước Lộc - Phó Bí thư Thành Ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM; bà Võ Thị Dung - nguyên Phó Bí thư Thành Ủy TP HCM; bà Trần Thị Diệu Thúy - Thành Ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP HCM; ông Trần Thế Thuận - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM…

Tại lễ khánh thành, ông Võ Đức Thanh - Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp cho biết có được thành quả này là sự quyết tâm lớn. Đây là dự án đặc biệt của TP HCM, được khởi công ngày 25-4-2023 và đến cuối tháng 4 hoàn thành cơ bản và gần 3 tháng sau đó dùng để chạy thử, vận hành các yếu tố kỹ thuật. Ngày 24-7 Sở Xây dựng TP HCM đã hoàn tất công tác nghiệm thu để đưa vào sử dụng toàn bộ công trình.

"Rạp xiếc và Biểu diễn đa năng Phú Thọ là một trong những công trình trọng điểm kỷ niệm chào mừng 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2.9.1945 - 2.9.2025), chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần 1, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đây cũng là công trình được nhiều kỳ vọng sau khi đi vào hoạt động, là món quà của lãnh đạo thành phố qua nhiều thời kỳ tặng cho thiếu nhi, nhân dân TP HCM để sinh hoạt văn hóa nghệ thuật tiêu biểu" - bà Trần Thị Diệu Thúy - Thành Ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP HCM, cho biết.

Công trình lớn nâng cao đời sống văn hóa và phát triển nghệ thuật TP HCM

Bà Trần Thị Diệu Thúy nói thêm rằng đây là dự án lớn, chủ trương đúng đắn, có sự quan tâm, quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, mục tiêu để nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân, cũng như phát huy và sử dụng hiệu quả khu đất ở khu vực trường đua Phú Thọ trước đây. Đồng thời, công trình tạo điều kiện thuận lợi tốt nhất cho các ngành nghệ thuật của TP HCM phát triển, có hướng đi mới, đúng hướng, cống hiến, xây dựng được lực lượng văn nghệ sĩ dồi dào, phục vụ tốt hơn cho ngành công nghiệp văn hóa của TP HCM.

Sau khi hoàn thành, công trình vừa là nơi biểu diễn xiếc và biểu diễn các loại hình nghệ thuật đặc sắc vừa là trung tâm đào tạo cả về chuyên môn, ngành nghề xiếc và các ngành nghệ thuật khác và đào tạo kỹ năng vận hành hệ thống mới, hiện đại, nhiều yêu cầu cao kỹ thuật trong vận hành rạp xiếc của thế giới hiện nay.

Trao tặng quà, bằng khen cho những cá nhân tham gia trực tiếp vào xây dựng công trình

Các lãnh đạo, đại biểu thưởng lãm sân khấu xiếc

Cắt băng khánh thành công trình

Sở Văn hóa Thể thao TP HCM được phân công chịu trách nhiệm vận hành, điều hành, thực hiện và đơn vị thụ hưởng là Trung tâm nghệ thuật của TP, Trung tâm sẽ tiếp tục xây dựng đề án vận hành và sử dụng công trình. Trong vòng năm năm tới, dự án phải tự vận hành và tự hoạt động theo một đơn vị sự nghiệp tự chủ loại 2 trở lên, theo mục tiêu lãnh đạo Thành ủy, UBND TP HCM đã giao. Trong thời gian đầu, phải chấp nhận giai đoạn thuê đơn vị vận hành song song đó tiến hành đào tạo lực lượng để tiến tới tự vận hành "Rạp xiếc và Biểu diễn đa năng Phú Thọ".

Mục tiêu cốt lõi của "Rạp xiếc và Biểu diễn đa năng Phú Thọ" là kéo khán giả đến rạp, tạo môi trường hấp dẫn cho các tầng lớp văn nghệ sĩ mạnh dạn dấn thân và tham gia biểu diễn, phục vụ nhân dân. Nghiên cứu, tìm tòi phương hướng phát triển bền vững các loại hình văn hóa nghệ thuật dân gian, truyền thống".

"Việc vận hành công trình gắn liền việc xây dựng và phát triển công nghiệp văn hóa, đóng vai trò như một hạt nhân trong chuỗi giá trị kết nối nghệ thuật biểu diễn với các lĩnh vực du lịch, văn hóa và kinh tế đêm. Giải trí, sáng tạo, đào tạo, huấn luyện, hợp tác quốc tế, mở rộng giao lưu văn hóa, nâng cao vị thế TP HCM trên bản đồ khu vực, trở thành động lực quan trọng để thúc đẩy chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa TP HCM" - Trần Thế Thuận - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM nhấn mạnh.

Rạp xiếc và Biểu diễn đa năng Phú Thọ có diện tích 10.000 m2, tổng mức đầu tư 1.395 tỉ đồng, được phân loại nhóm A, cấp I, với 2 tầng hầm và 12 tầng nổi, tổng chiều cao 57,5m. Tổng diện tích sàn gần 29.500 m2, gồm: Khán phòng chính, khán phòng - phòng tập, khu triển lãm - hội nghị, sân thượng đa chức năng. Chiến lược khai thác hướng đến: Lịch biểu diễn định kỳ, sự kiện quốc tế và lễ hội, giáo dục và trải nghiệm, khai thác MICE và thương mại, hoạt động cộng đồng.



