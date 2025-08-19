TP HCM: Thêm địa điểm để khán giả xem nghệ thuật

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa - Văn nghệ

TP HCM: Thêm địa điểm để khán giả xem nghệ thuật

Minh Khuê

(NLĐO) - Rạp xiếc và Biểu diễn đa năng Phú Thọ (phường Phú Thọ, TP HCM) đã khánh thành vào sáng 19-8.

Một trong những công trình trọng điểm phục vụ khán giả TP HCM

Công trình được UBND TP HCM chỉ đạo đầu tư và xây dựng, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa hiện đại của thành phố, góp phần khẳng định vị thế của TP HCM là điểm đến văn hóa và nghệ thuật hàng đầu của cả nước và khu vực Đông Nam Á.

Công trình do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp - đơn vị được giao làm chủ đầu tư, trực tiếp tổ chức triển khai thực hiện. Quá trình thi công được đảm bảo nhờ sự phối hợp nhịp nhàng và hiệu quả giữa các ê-kíp chuyên môn của những đối tác uy tín trong và ngoài nước.

TP HCM: Thêm địa điểm để khán giả xem nghệ thuật- Ảnh 1.

Ông Nguyễn Phước Lộc - Phó Bí thư Thành Ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM và bà Võ Thị Dung - nguyên Phó Bí thư Thành Ủy TP HCM tại lễ khánh thành Rạp xiếc và Biểu diễn đa năng Phú Thọ (TP HCM)

TP HCM: Thêm địa điểm để khán giả xem nghệ thuật- Ảnh 2.

Ông Võ Đức Thanh - Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp

TP HCM: Thêm địa điểm để khán giả xem nghệ thuật- Ảnh 3.

Bà Trần Thị Diệu Thúy - Thành Ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP HCM

Tham dự lễ khánh thành có các lãnh đạo, đại biểu gồm: ông Nguyễn Phước Lộc - Phó Bí thư Thành Ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM; bà Võ Thị Dung - nguyên Phó Bí thư Thành Ủy TP HCM; bà Trần Thị Diệu Thúy - Thành Ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP HCM; ông Trần Thế Thuận - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM…

Tại lễ khánh thành, ông Võ Đức Thanh - Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp cho biết có được thành quả này là sự quyết tâm lớn. Đây là dự án đặc biệt của TP HCM, được khởi công ngày 25-4-2023 và đến cuối tháng 4 hoàn thành cơ bản và gần 3 tháng sau đó dùng để chạy thử, vận hành các yếu tố kỹ thuật. Ngày 24-7 Sở Xây dựng TP HCM đã hoàn tất công tác nghiệm thu để đưa vào sử dụng toàn bộ công trình.

"Rạp xiếc và Biểu diễn đa năng Phú Thọ là một trong những công trình trọng điểm kỷ niệm chào mừng 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2.9.1945 - 2.9.2025), chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần 1, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đây cũng là công trình được nhiều kỳ vọng sau khi đi vào hoạt động, là món quà của lãnh đạo thành phố qua nhiều thời kỳ tặng cho thiếu nhi, nhân dân TP HCM để sinh hoạt văn hóa nghệ thuật tiêu biểu" - bà Trần Thị Diệu Thúy - Thành Ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP HCM, cho biết.

Công trình lớn nâng cao đời sống văn hóa và phát triển nghệ thuật TP HCM

Bà Trần Thị Diệu Thúy nói thêm rằng đây là dự án lớn, chủ trương đúng đắn, có sự quan tâm, quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, mục tiêu để nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân, cũng như phát huy và sử dụng hiệu quả khu đất ở khu vực trường đua Phú Thọ trước đây. Đồng thời, công trình tạo điều kiện thuận lợi tốt nhất cho các ngành nghệ thuật của TP HCM phát triển, có hướng đi mới, đúng hướng, cống hiến, xây dựng được lực lượng văn nghệ sĩ dồi dào, phục vụ tốt hơn cho ngành công nghiệp văn hóa của TP HCM.

Sau khi hoàn thành, công trình vừa là nơi biểu diễn xiếc và biểu diễn các loại hình nghệ thuật đặc sắc vừa là trung tâm đào tạo cả về chuyên môn, ngành nghề xiếc và các ngành nghệ thuật khác và đào tạo kỹ năng vận hành hệ thống mới, hiện đại, nhiều yêu cầu cao kỹ thuật trong vận hành rạp xiếc của thế giới hiện nay.

TP HCM: Thêm địa điểm để khán giả xem nghệ thuật- Ảnh 5.

Trao tặng quà, bằng khen cho những cá nhân tham gia trực tiếp vào xây dựng công trình

TP HCM: Thêm địa điểm để khán giả xem nghệ thuật- Ảnh 6.

Các lãnh đạo, đại biểu thưởng lãm sân khấu xiếc

TP HCM: Thêm địa điểm để khán giả xem nghệ thuật- Ảnh 7.

Cắt băng khánh thành công trình

TP HCM: Thêm địa điểm để khán giả xem nghệ thuật- Ảnh 8.

Sở Văn hóa Thể thao TP HCM được phân công chịu trách nhiệm vận hành, điều hành, thực hiện và đơn vị thụ hưởng là Trung tâm nghệ thuật của TP, Trung tâm sẽ tiếp tục xây dựng đề án vận hành và sử dụng công trình. Trong vòng năm năm tới, dự án phải tự vận hành và tự hoạt động theo một đơn vị sự nghiệp tự chủ loại 2 trở lên, theo mục tiêu lãnh đạo Thành ủy, UBND TP HCM đã giao. Trong thời gian đầu, phải chấp nhận giai đoạn thuê đơn vị vận hành song song đó tiến hành đào tạo lực lượng để tiến tới tự vận hành "Rạp xiếc và Biểu diễn đa năng Phú Thọ".

Mục tiêu cốt lõi của "Rạp xiếc và Biểu diễn đa năng Phú Thọ" là kéo khán giả đến rạp, tạo môi trường hấp dẫn cho các tầng lớp văn nghệ sĩ mạnh dạn dấn thân và tham gia biểu diễn, phục vụ nhân dân. Nghiên cứu, tìm tòi phương hướng phát triển bền vững các loại hình văn hóa nghệ thuật dân gian, truyền thống".

"Việc vận hành công trình gắn liền việc xây dựng và phát triển công nghiệp văn hóa, đóng vai trò như một hạt nhân trong chuỗi giá trị kết nối nghệ thuật biểu diễn với các lĩnh vực du lịch, văn hóa và kinh tế đêm. Giải trí, sáng tạo, đào tạo, huấn luyện, hợp tác quốc tế, mở rộng giao lưu văn hóa, nâng cao vị thế TP HCM trên bản đồ khu vực, trở thành động lực quan trọng để thúc đẩy chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa TP HCM" - Trần Thế Thuận - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM nhấn mạnh.

Rạp xiếc và Biểu diễn đa năng Phú Thọ có diện tích 10.000 m2, tổng mức đầu tư 1.395 tỉ đồng, được phân loại nhóm A, cấp I, với 2 tầng hầm và 12 tầng nổi, tổng chiều cao 57,5m.

Tổng diện tích sàn gần 29.500 m2, gồm: Khán phòng chính, khán phòng - phòng tập, khu triển lãm - hội nghị, sân thượng đa chức năng.

Chiến lược khai thác hướng đến: Lịch biểu diễn định kỳ, sự kiện quốc tế và lễ hội, giáo dục và trải nghiệm, khai thác MICE và thương mại, hoạt động cộng đồng.


Tin liên quan

Khánh thành Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia

Khánh thành Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia

(NLĐO)- Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia, Hà Nội chính thức khánh thành ngay 19-8, đúng dịp cả nước hướng tới kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ khánh thành Tượng đài Công an nhân dân tại TP HCM

(NLĐO) - Bộ Công an tổ chức Lễ khánh thành Tượng đài Công an nhân dân “Vì bình yên cuộc sống” tại Công viên Âu Lạc, quận 5, TP HCM

Khánh thành khu vườn sách tại công viên Bình Phú quận 6

(NLĐO) - Đây là công trình cải tạo công viên với điểm nhấn là khu vườn sách, một không gian kết hợp văn hóa đọc và cảnh quan thiên nhiên.

Rạp xiếc và Biểu diễn đa năng Phú Thọ khánh thành công trình trọng điểm TP HCM thêm điểm biểu diễn
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo