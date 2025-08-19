Khánh thành Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa - Văn nghệ

Khánh thành Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia

Yến Anh

(NLĐO)- Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia, Hà Nội chính thức khánh thành ngay 19-8, đúng dịp cả nước hướng tới kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9.

Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia có quy mô hơn 304.000 m2 diện tích triển lãm trong nhà và 200.000 m2 diện tích triển lãm ngoài trời, được định vị trở thành tổ hợp trung tâm triển lãm lớn nhất Đông Nam Á.

Khánh thành Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia- Ảnh 1.

Một góc Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia nhìn từ trên cao. Ảnh VEC cung cấp

Công trình được kỳ vọng trở thành biểu tượng thịnh vượng mới của Thủ đô, minh chứng cho năng lực bứt phá của doanh nghiệp tư nhân Việt Nam và khát vọng vươn tầm thế giới.

Nổi bật nhất trong toàn bộ tổ hợp là Nhà triển lãm Kim Quy rộng 13 ha trong nhà, cao 56 m, gồm 9 cửa lớn và 9 đại sảnh đa năng. Lấy cảm hứng từ hình tượng Thần Kim Quy - biểu tượng trường tồn và vượng khí trong văn hóa Việt, tòa nhà gây ấn tượng với mái sảnh chính màu xanh - vàng tượng trưng cho đầu Kim Quy, cùng 8 mái sảnh phụ tượng trưng cho phần chân.

Các không gian bên trong có thể kết nối thành một không gian liên thông hơn 94.000 m2, trở thành không gian triển lãm liên thông lớn thứ hai thế giới. Ngoài ra, tổ hợp còn có 4 khu công viên triển lãm ngoài trời hơn 200.000 m2 (top 3 thế giới), 3 ballroom quốc tế sức chứa 5.000 người, khách sạn Marriott 5 sao, tòa tháp văn phòng hạng A cùng nhiều tiện ích hiện đại.

Khởi công ngày 30-8-2024, Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia có kế hoạch kéo dài 2 năm nhưng đã được rút ngắn xuống chỉ còn 10,5 tháng để khánh thành ngày 19-8-2025, đúng dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9. Đây là tiến độ thi công hiếm có trên thế giới.

Ngay sau lễ khánh thành, nơi đây sẽ là không gian tổ chức Triển lãm Thành tựu đất nước "80 năm - Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" diễn ra từ ngày 28-8 đến 5-9, mở cửa từ 8 giờ đến 22 giờ.

Đây là sự kiện chính trị - văn hóa trọng đại, trưng bày những thành tựu nổi bật của đất nước trên nhiều lĩnh vực: Công nghiệp, nông nghiệp, khoa học - công nghệ, văn hóa, nghệ thuật…

Tin liên quan

Khởi công, khánh thành 250 công trình, dự án

Khởi công, khánh thành 250 công trình, dự án

250 dự án, công trình với tổng mức đầu tư 1,28 triệu tỉ đồng sẽ đồng loạt được khởi công, khánh thành trên cả nước vào ngày 19-8

Ngồi thử buồng lái máy bay, trải nghiệm thoát hiểm... tại Triển lãm Thành tựu đất nước

(NLĐO)- Không chỉ chiêm ngưỡng, người dân có thể trải nghiệm buồng lái, quy trình thoát hiểm tại trưng bày "Khát vọng bầu trời" của ngành hàng không.

Sáng mai 19-8, 250 dự án và công trình trị giá 1,28 triệu tỉ đồng đồng loạt khởi công, khánh thành

(NLĐO) - Sáng 19-8, lễ khởi công, khánh thành 250 dự án, công trình với tổng mức đầu tư lên tới 1,28 triệu tỉ đồng sẽ đồng loạt diễn ra ở 80 điểm cầu

Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia triển lãm 80 năm
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo