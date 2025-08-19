Khánh thành Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia

Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia có quy mô hơn 304.000 m2 diện tích triển lãm trong nhà và 200.000 m2 diện tích triển lãm ngoài trời, được định vị trở thành tổ hợp trung tâm triển lãm lớn nhất Đông Nam Á.

Một góc Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia nhìn từ trên cao. Ảnh VEC cung cấp

Công trình được kỳ vọng trở thành biểu tượng thịnh vượng mới của Thủ đô, minh chứng cho năng lực bứt phá của doanh nghiệp tư nhân Việt Nam và khát vọng vươn tầm thế giới.

Nổi bật nhất trong toàn bộ tổ hợp là Nhà triển lãm Kim Quy rộng 13 ha trong nhà, cao 56 m, gồm 9 cửa lớn và 9 đại sảnh đa năng. Lấy cảm hứng từ hình tượng Thần Kim Quy - biểu tượng trường tồn và vượng khí trong văn hóa Việt, tòa nhà gây ấn tượng với mái sảnh chính màu xanh - vàng tượng trưng cho đầu Kim Quy, cùng 8 mái sảnh phụ tượng trưng cho phần chân.

Các không gian bên trong có thể kết nối thành một không gian liên thông hơn 94.000 m2, trở thành không gian triển lãm liên thông lớn thứ hai thế giới. Ngoài ra, tổ hợp còn có 4 khu công viên triển lãm ngoài trời hơn 200.000 m2 (top 3 thế giới), 3 ballroom quốc tế sức chứa 5.000 người, khách sạn Marriott 5 sao, tòa tháp văn phòng hạng A cùng nhiều tiện ích hiện đại.

Khởi công ngày 30-8-2024, Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia có kế hoạch kéo dài 2 năm nhưng đã được rút ngắn xuống chỉ còn 10,5 tháng để khánh thành ngày 19-8-2025, đúng dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9. Đây là tiến độ thi công hiếm có trên thế giới.

Ngay sau lễ khánh thành, nơi đây sẽ là không gian tổ chức Triển lãm Thành tựu đất nước "80 năm - Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" diễn ra từ ngày 28-8 đến 5-9, mở cửa từ 8 giờ đến 22 giờ.

Đây là sự kiện chính trị - văn hóa trọng đại, trưng bày những thành tựu nổi bật của đất nước trên nhiều lĩnh vực: Công nghiệp, nông nghiệp, khoa học - công nghệ, văn hóa, nghệ thuật…