TP HCM: Thị trường lao động khởi sắc, vì sao doanh nghiệp vẫn khó tuyển người?

Kể từ sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, thị trường lao động tại TP HCM có nhiều chuyển biến tích cực. Trong đó, nhiều doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng số lượng lớn lao động để bổ sung vào số đã nghỉ việc hoặc nhằm mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh. Song việc tuyển dụng lao động còn gặp một số khó khăn nhất định.

Theo kết quả khảo sát tại 300 doanh nghiệp đang hoạt động tại TP HCM, do Sở Lao động – Thương binh và Xã Hội (LĐ-TB-XH) thành phố thực hiện, có đến 18,67% doanh nghiệp gặp khó khăn khi tuyển dụng lao động. Nguyên nhân chủ yếu là do người lao động không đáp ứng các yêu cầu của doanh nghiệp (chiếm 68,66%), các chế độ phúc lợi như tiền lương, thưởng thấp (chiếm 20,9%); điều kiện làm việc như môi trường làm việc, an toàn lao động, chế độ quản lý... (chiếm 5,97%) và các lý do khác (chiếm 4,48%).

Người đã dịch chuyển công việc từ khu vực chính thức sang khu vực phi chính thức khiến doanh nghiệp khó tuyển dụng lao động

Mặt khác, trong thị trường lao động hiện nhiều người đã dịch chuyển công việc từ khu vực chính thức sang khu vực phi chính thức, vì vậy chưa quan tâm đến nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp. Cùng với đó, người lao động ở các tỉnh, thành hiện có nhiều lựa chọn làm việc hơn vì các địa phương trên cả nước hầu như đều có khu công nghiệp, khu kinh tế thu hút doanh nghiệp đến đầu tư và hoạt động ở một số lĩnh vực tương tự TP HCM.

Vì vậy, để ứng phó với thực trạng khó tuyển dụng lao động, Sở LĐ-TB-XH TP HCM cho rằng doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lớn, cần quan tâm hơn nữa đến chế độ tiền lương, thưởng, phúc lợi để thu hút người lao động. Bên cạnh đó, các chính sách đãi ngộ tốt, cơ hội phát triển, môi trường làm việc an toàn… cũng cần được quan tâm hơn, thì việc tuyển dụng lao động sẽ trở nên thuận lợi. Đồng thời, chính người lao động của doanh nghiệp sẽ làm cầu nối để giới thiệu người thân, bạn bè vào làm việc khi doanh nghiệp có nhu cầu nhân sự.

Người lao động cần chủ động nâng cao tay nghề, cập nhật thông tin để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của doanh nghiệp

Theo Sở LĐ-TB-XH TP HCM, trong bối cảnh hiện nay, nhiều cấu trúc, tổ chức công việc, việc làm cũ mất đi, nhiều việc làm mới xuất hiện và điều này đòi hỏi cao về kỹ năng và công nghệ. Do vậy, người lao động cũng cần chủ động nâng cao tay nghề, cập nhật thông tin để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của doanh nghiệp và sự thay đổi không ngừng của thị trường lao động.

Thời gian qua, để kết nối cung – cầu lao động gặp nhau, Sở LĐ-TB-XH TP HCM đã tổ chức nhiều hoạt động kết nối việc làm, triển khai mô hình thông tin, tư vấn giới thiệu việc làm ngay tại các bến xe, nhà ga cho người lao động từ các tỉnh đến; tiếp tục tổ chức các sàn giao dịch việc làm trực tiếp và trực tuyến... Về phía các quận, huyện, TP Thủ Đức cũng chủ động nắm bắt tình hình lao động tại các doanh nghiệp để có giải pháp nối cung - cầu lao động.

Thời gian tới, song song với công tác kết nối việc làm và chủ động nắm bắt tình hình lao động tại doanh nghiệp, công tác đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao, theo hướng hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, cung cấp nguồn nhân lực sau đào tạo có chất lượng, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội sẽ được ngành LĐ-TB-XH TP HCM tiếp tục đẩy mạnh.