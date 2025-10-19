TP HCM thi tuyển kiến trúc hai nút giao lớn nhất khu Nam để "giải cứu" kẹt xe

UBND TP HCM vừa ban hành quyết định duyệt kế hoạch thi tuyển "Phương án kiến trúc hạng mục xây dựng hoàn chỉnh nút giao Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ và nút giao Nguyễn Hữu Thọ - đường cao tốc Bến Lức - Long Thành".

Đây là hai nút giao then chốt trong dự án thành phần 1 – bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, di dời hạ tầng kỹ thuật dự án nâng cấp đường trục Bắc - Nam (từ đường Nguyễn Văn Linh đến đường cao tốc Bến Lức - Long Thành) kết hợp xây dựng hoàn chỉnh nút giao Nguyễn Văn Linh, nút giao với đường cao tốc Bến Lức - Long Thành.

Nút giao Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ sẽ được xây thêm cầu vượt giúp giảm kẹt xe. Ảnh: Sở Xây dựng TP HCM

Cuộc thi tuyển nhằm lựa chọn phương án kiến trúc tối ưu, có tính khả thi cao, độc đáo, hiện đại, đặc sắc và tạo điểm nhấn trong khu vực cửa ngõ của TP HCM.

Hình thức thi tuyển rộng rãi trong 75 ngày, không hạn chế số lượng tổ chức tham gia.

Các đơn vị, tổ chức tư vấn đăng ký tham gia sẽ được xem xét, đánh giá hồ sơ năng lực và mời tham gia vòng thực hiện sản phẩm thiết kế thi tuyển.

Hội đồng thi tuyển đánh giá, xếp hạng, lựa chọn phương án ý tưởng tối ưu nhất báo cáo cơ quan tổ chức thi tuyển trình UBND thành phố quyết định phê duyệt và thực hiện công bố kết quả, trao giải thưởng theo quy định.

Dự án nâng cấp đường trục Bắc - Nam là một trong những dự án BOT được triển khai theo cơ chế đặc thù của Nghị quyết 98/2023 của Quốc hội.

Dự án có tổng chiều dài 8,6 km, quy mô 10 làn xe với tổng mức đầu tư khoảng 9.894 tỉ đồng; gồm hai dự án thành phần 1 và 2.

Dự án thành phần 1 đầu tư bằng ngân sách với khoảng 3.596 tỉ đồng.

Trong phạm vi dự án thành phần này có xây dựng hoàn chỉnh hai nút giao Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ và Nguyễn Hữu Thọ với đường cao tốc Bến Lức - Long Thành, tổng vốn đầu tư 2.400 tỉ đồng.

Trước đó, nút giao Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ đã được TP HCM chi 830 tỉ đồng xây hai hầm chui hai chiều trên đường Nguyễn Văn Linh, góp phần hạn chế ùn tắc ở khu vực này.

Dự án thành phần 2 - nâng cấp đường trục Bắc - Nam, đầu tư theo hợp đồng BOT với khoảng 6.298 tỉ đồng.

Sau khi hoàn thiện, đường trục Bắc - Nam sẽ hình thành trục giao thông nhanh, thông suốt, kết nối trung tâm TP HCM với khu đô thị Nam Sài Gòn, cảng Hiệp Phước và kết nối với các tuyến Vành đai 3, 4, cao tốc Bến Lức - Long Thành.