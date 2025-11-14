TP HCM thông tin chính thức về đăng cai Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025

Sáng 14-11, tại Trung tâm báo chí TP HCM, UBND TP HCM tổ chức họp báo thông tin về Diễn đàn Kinh tế mùa thu năm 2025 với chủ đề 'Chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số'.

Dưới sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Diễn đàn Kinh tế mùa thu năm 2025 (Autumn Economic Forum 2025) sẽ chính thức diễn ra với chuỗi hoạt động trọng điểm trong ba ngày 25 đến 27-11, tại Trung tâm Hội nghị Thisky Hall, Khu đô thị Sala, phường An Khánh, TP HCM.

Diễn đàn do UBND TP HCM chỉ đạo, giao Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 tại TP HCM (HCMC C4IR) chủ trì, phối hợp với các cơ quan thành phố, tổ chức cùng Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), các Bộ, ngành Trung ương.

Ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch UBND TP HCM, nhấn mạnh diễn đàn năm nay không chỉ nói về chuyển đổi kép mà còn cho thấy khả năng “triển khai chuyển đổi kép” ở quy mô thực tế, trên những lĩnh vực Việt Nam có thể tạo ra lợi thế cạnh tranh mới, từ sản xuất thông minh, logistics carbon thấp, dịch vụ đô thị số, cho đến đổi mới sáng tạo mở và thí điểm cơ chế mới.

Phó Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Lộc Hà phát biểu tại buổi họp báo

Thành phố phải hướng tới việc chứng minh bằng dữ liệu, bằng công cụ phân tích, bằng kinh nghiệm quốc tế và bằng những chương trình thực thi cụ thể.

"Các phiên nội dung, báo cáo, tham luận năm nay cần không dừng ở cấp độ tham khảo hay chia sẻ kinh nghiệm mà phải tiến tới cấp độ thiết kế mô hình, đề xuất cơ chế, và các cấu phần có thể nhân rộng, trở thành “bản thiết kế phát triển” chứ không chỉ là khuyến nghị định hướng"- Phó Chủ tịch UBND TP HCM nói.

Ông Lê Trường Duy, Giám đốc HCMC C4IR, thông tin TP HCM đã gửi lời mời chính thức lãnh đạo chính phủ các nước, lãnh đạo bộ, ngành và địa phương quốc tế, cùng hơn 500 khách mời cấp cao.

Thành phố đã nhận được phản hồi xác nhận tham dự từ 5 đoàn Bộ ngành; 9 đoàn địa phương đến từ Phần Lan; Trung Quốc; Lào; Nhật Bản; Úc,..; 8 tổ chức quốc tế, gồm Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF); Cơ quan thường trú Liên Hợp Quốc (UN) tại Việt Nam; Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF);...

Ông Lê Trường Duy, Giám đốc HCMC C4IR, chia sẻ thông tin về diễn đàn

Ngoài ra, còn có sự tham gia của 10 Trung tâm Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (C4IR) trong mạng lưới toàn cầu của WEF từ Đức, Nam Phi, Hàn Quốc, Ả Rập Xê Út, Ấn Độ, Oman, Kazakhstan, Azerbaijan, Serbia, Malaysia. 67 đoàn các trung tâm khoa học – công nghệ, trung tâm đổi mới sáng tạo và các tập đoàn hàng đầu thế giới.

"Diễn đàn lần này giúp doanh nghiệp chuẩn bị sẵn sàng hợp tác toàn cầu, nắm bắt các xu hướng phát triển hiện đại, và xây dựng đủ tầm, nguồn lực, trí tuệ cùng bản lĩnh để hòa nhập với sân chơi quốc tế, sẵn sàng hợp tác với các doanh nghiệp lớn trên thế giới"- ông Duy nói.