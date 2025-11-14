HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

TP HCM thông tin chính thức về đăng cai Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025

Lê Tỉnh

(NLĐO)- TP HCM đã nhận được phản hồi xác nhận tham dự Diễn đàn từ 5 đoàn Bộ ngành, 9 đoàn địa phương đến từ Phần Lan, Trung Quốc, Lào, Nhật Bản, Úc,..

Sáng 14-11, tại Trung tâm báo chí TP HCM, UBND TP HCM tổ chức họp báo thông tin về Diễn đàn Kinh tế mùa thu năm 2025 với chủ đề 'Chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số'.

Dưới sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Diễn đàn Kinh tế mùa thu năm 2025 (Autumn Economic Forum 2025) sẽ chính thức diễn ra với chuỗi hoạt động trọng điểm trong ba ngày 25 đến 27-11, tại Trung tâm Hội nghị Thisky Hall, Khu đô thị Sala, phường An Khánh, TP HCM.

Diễn đàn do UBND TP HCM chỉ đạo, giao Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 tại TP HCM (HCMC C4IR) chủ trì, phối hợp với các cơ quan thành phố, tổ chức cùng Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), các Bộ, ngành Trung ương.

Ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch UBND TP HCM, nhấn mạnh diễn đàn năm nay không chỉ nói về chuyển đổi kép mà còn cho thấy khả năng “triển khai chuyển đổi kép” ở quy mô thực tế, trên những lĩnh vực Việt Nam có thể tạo ra lợi thế cạnh tranh mới, từ sản xuất thông minh, logistics carbon thấp, dịch vụ đô thị số, cho đến đổi mới sáng tạo mở và thí điểm cơ chế mới.

Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025 sẽ trình làng các mô hình phát triển có thể áp dụng ngay - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Lộc Hà phát biểu tại buổi họp báo

Thành phố phải hướng tới việc chứng minh bằng dữ liệu, bằng công cụ phân tích, bằng kinh nghiệm quốc tế và bằng những chương trình thực thi cụ thể.

"Các phiên nội dung, báo cáo, tham luận năm nay cần không dừng ở cấp độ tham khảo hay chia sẻ kinh nghiệm mà phải tiến tới cấp độ thiết kế mô hình, đề xuất cơ chế, và các cấu phần có thể nhân rộng, trở thành “bản thiết kế phát triển” chứ không chỉ là khuyến nghị định hướng"- Phó Chủ tịch UBND TP HCM nói.

Ông Lê Trường Duy, Giám đốc HCMC C4IR, thông tin TP HCM đã gửi lời mời chính thức lãnh đạo chính phủ các nước, lãnh đạo bộ, ngành và địa phương quốc tế, cùng hơn 500 khách mời cấp cao.

Thành phố đã nhận được phản hồi xác nhận tham dự từ 5 đoàn Bộ ngành; 9 đoàn địa phương đến từ Phần Lan; Trung Quốc; Lào; Nhật Bản; Úc,..; 8 tổ chức quốc tế, gồm Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF); Cơ quan thường trú Liên Hợp Quốc (UN) tại Việt Nam; Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF);...

Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025 sẽ trình làng các mô hình phát triển có thể áp dụng ngay - Ảnh 2.

Ông Lê Trường Duy, Giám đốc HCMC C4IR, chia sẻ thông tin về diễn đàn

Ngoài ra, còn có sự tham gia của 10 Trung tâm Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (C4IR) trong mạng lưới toàn cầu của WEF từ Đức, Nam Phi, Hàn Quốc, Ả Rập Xê Út, Ấn Độ, Oman, Kazakhstan, Azerbaijan, Serbia, Malaysia. 67 đoàn các trung tâm khoa học – công nghệ, trung tâm đổi mới sáng tạo và các tập đoàn hàng đầu thế giới.

"Diễn đàn lần này giúp doanh nghiệp chuẩn bị sẵn sàng hợp tác toàn cầu, nắm bắt các xu hướng phát triển hiện đại, và xây dựng đủ tầm, nguồn lực, trí tuệ cùng bản lĩnh để hòa nhập với sân chơi quốc tế, sẵn sàng hợp tác với các doanh nghiệp lớn trên thế giới"- ông Duy nói.

Chương trình cụ thể của Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025

Ngày 25-11: Truyền cảm hứng và kết nối doanh nghiệp toàn cầu

- Mở đầu chuỗi hoạt động chính là Talkshow truyền cảm hứng cho giới trẻ – “Intelligent Generation NOW”,

- Buổi chiều diễn ra chương trình CEO500 – TEA CONNECT, với chủ đề “Thành phố Hồ Chí Minh: Hướng đến siêu đô thị quốc tế trong kỷ nguyên số”.

Ngày 26-11: Diễn đàn chính: Từ tầm nhìn đến hành động

Buổi sáng, phiên toàn thể của Diễn đàn sẽ chính thức khai mạc, với phát biểu chào mừng của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam, lãnh đạo TP HCM, và thông điệp trực tuyến từ ông Børge Brende - Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới.

Tiếp đó, ba phiên thảo luận song song:

Phiên 1: Sản xuất thông minh và Chuỗi cung ứng toàn cầu.

Phiên 2: Dịch vụ và Logistics thông minh gắn với mục tiêu chuyển đổi kép

Phiên 3: Chính quyền thông minh trong kỷ nguyên số

Ngày 27-11: Kết nối, trải nghiệm và tăng cường hợp tác quốc tế

- Chương trình tham quan và làm việc với các doanh nghiệp nổi bật của Thành phố như Vietjet Aviation Academy, Galaxy Innovation Hub, CMC Data Center…

- Chương trình tham quan văn hóa, lịch sử và di sản TP HCM

- Đêm Kết nối Mạng lưới C4IR Toàn cầu với chủ đề “CONNECT”

- Các hoạt động hội thảo, kết nối đầu tư

Tin liên quan

Phó Thủ tướng chỉ đạo tổ chức Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại TP HCM

Phó Thủ tướng chỉ đạo tổ chức Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại TP HCM

(NLĐO)- Diễn đàn Kinh tế mùa Thu năm 2025 dự kiến tổ chức tại TP HCM từ ngày 25 đến 30-11 với chủ đề "Chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số".

Diễn đàn Kinh tế Việt Nam lần 3-2025: Mổ xẻ những rào cản

Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các lĩnh vực sẽ góp phần rất lớn vào mục tiêu tăng trưởng GDP 8,3%-8,5% năm 2025

5.000 doanh nhân tham gia diễn đàn kinh tế

Diễn đàn HCMC Business Summit 2025 do Hội Doanh nhân Trẻ TP HCM (YBA HCM) phối hợp cùng Hội Nữ Doanh nhân TP HCM (HAWEE) tổ chức đã khai mạc ngày 24-9.

TP HCM đổi mới sáng tạo WEF diễn đàn kinh tế mùa thu năm 2025
