TP HCM thu gần 3.800 tỉ đồng phí cảng biển

Sau 20 tháng triển khai Đề án thu phí cảng biển, đa số doanh nghiệp chấp hành tốt việc đóng phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển TP HCM.

Thông tin trên được đưa ra tại hội nghị sơ kết công tác thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển TP HCM (gọi tắt là Đề án thu phí cảng biển). Hội nghi do Sở GTVT TP HCM tổ chức sáng 22-12.

Hội nghị sơ kết đề án thu phí cảng biển tại Sở GTVT sáng 22-12

Theo Sở GTVT, từ 1-4-2022 đến 15-12-2023, hệ thống thu phí có trên 68.800 doanh nghiệp đăng ký, bình quân mỗi ngày từ 2.000 đến 3.000 doanh nghiệp khai báo và nộp phí.

Phần lớn các doanh nghiệp cảng đều phối hợp tốt trong việc kiểm soát hàng hóa và hạn chế hàng hóa qua cảng khi có yêu cầu hạn chế của Cảng vụ.

Khoảng thời gian trên, thu phí đạt 3.797 tỉ đồng, đạt trên 92% so với đề án. Nguyên nhân chưa đạt so với đề án do ảnh hưởng tình hình chung của thế giới về kinh tế, nhiều doanh nghiệp giải thể hoặc đang trong giai đoạn hồi phục nên ảnh hưởng trực tiếp đến số thu phí.

Về việc sử dụng nguồn thu, trên cơ sở Đề án thu phí, HĐND TP đã thông qua danh mục các dự án trọng điểm kết nối hạ tầng giao thông khu vực cảng biển gồm 27 công trình được sử dụng từ nguồn thu phí sau khi trừ chi phí phục vụ công tác thu phí được nộp vào ngân sách thành phố.

Trong đó, có 15 dự án được bố trí kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách thành phố, với tổng kinh phí 24.000 tỉ đồng (trong đó có 6 dự án đã có chủ trương đầu tư, 9 dự án đã giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư). Cạnh đó là nhóm các dự án đang đề xuất mới bố trí bổ sung Kế hoạch trung hạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách thành phố, với nguồn vốn 936 tỉ đồng.

Ông Vương Tuấn Nam - Trưởng Phòng giám sát quản lý về hải quan Cục Hải quan TP HCM, thông tin tại hội nghị

Cụ thể hơn, Sở GTVT cho biết nhiều dự án đề xuất thực hiện để kết nối khu vực cảng Cát Lái như Xây dựng Vành đai 2, đoạn cầu Phú Hữu đến nút giao Bình Thái – kinh phí 9.047 tỉ đồng (thực hiện 2021-2024) và đoạn từ nút giao Bình Thái đến đường Phạm Văn Đồng – kinh phí 5.570 tỉ đồng ( thực hiện 2021-2024); Mở rộng Vành đai 2, đoạn cầu Phú Mỹ đến nút giao Mỹ Thủy, – kinh phí 1.219 tỉ đồng (thực hiện 2022-2024), đoạn từ cầu Mỹ Thủy đến đường Nguyễn Duy Trinh và đoạn Nguyễn Duy Trinh đến cầu Phú Hữu – kinh phí cho 2 đoạn 2.300 tỉ đồng (thực hiện 2022-2024)

Hay công trình mở rộng đường Nguyễn Thị Định từ nút giao Mỹ Thủy đến phà Cát Lái –kinh phí 1.200 tỉ đồng; Mở rộng đường Nguyễn Duy Trinh (đoạn từ Vành đai 2 đến KCN Phú Hữu); Xây dựng cầu Cát Lái – kinh phí 8.800 tỉ đồng; Xây dựng Vành đai 3 đoạn Tân Vạn – Nhơn Trạch; mở rộng đường Đồng Văn Cống…