Thời sự Chính trị

TP HCM thực hiện thành công "mục tiêu kép" sau 8 tháng đầu năm

Lê Vĩnh - Huyền Trân

(NLĐO) - TP HCM vừa thực hiện vận hành tốt chính quyền địa phương 2 cấp vừa phát triển kinh tế xã hội

Chiều 9-9, UBND TP HCM tổ chức phiên họp về tình hình, kết quả kinh tế - xã hội tháng 8; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 9-2025.

Kết luận phiên họp, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được hoan nghênh tinh thần làm việc khẩn trương, tích cực, trách nhiệm của các đại biểu. Ông đánh giá cao việc nhìn thẳng sự thật, nói thật để đề ra các giải pháp thật, làm thật để có hiệu quả thật. Qua đó, nhân dân được hưởng thụ thật, thành phố phát triển thật.

Ông Nguyễn Văn Được đánh giá trong tháng 8 và 8 tháng đầu năm, TP HCM đã có những mặt làm tốt, làm được và cũng có những mặt chưa tốt, chưa làm được. Nhìn chung mặt làm được vẫn nhiều hơn mặt chưa được. 

Theo đó, TP HCM đã thực hiện thành công "mục tiêu kép". Cụ thể, TP HCM vừa thực hiện vận hành tốt chính quyền địa phương 2 cấp vừa phát triển kinh tế xã hội. Việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp của TP HCM được Trung ương và các tỉnh, thành đánh giá cao. Tình hình kinh tế xã hội của thành phố có những gam màu sáng. 

TP HCM thực hiện thành công "mục tiêu kép" sau 8 tháng đầu năm- Ảnh 1.

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được kết luận phiên họp

"Chúng ta vẫn duy trì được sự phát triển tích cực của TP HCM. Thành phố vẫn giữ vai trò là cực tăng trưởng của quốc gia, đóng góp vào sự phát triển của đất nước" - ông Nguyễn Văn Được chia sẻ. Ông dẫn chứng tổng thu ngân sách nhà nước 8 tháng đầu năm đã đạt con số ấn tượng với khoảng gần 525 ngàn tỉ đồng. TP HCM cũng giải quyết, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp khá tốt. Nhiều dự án, doanh nghiệp đã được tháo gỡ, từ đó giải phóng được nguồn lực, tăng thu ngân sách, đóng góp cho sự phát triển.

"Việc tháo gỡ khó khăn của doanh nghiệp làm cho nhà đầu tư tin tưởng thành phố, môi trường đầu tư trở nên hấp dẫn" - ông Nguyễn Văn Được nói. 

Theo ông Nguyễn Văn Được, trong những tháng còn lại, nhiệm vụ của TP HCM rất nặng nề. Toàn thành phố tiếp tục hoàn thiện bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp. Trong đó, đầu tư căn cơ, bài bản cho 38 tổ địa bàn tại Trung tâm Phục vụ hành chính công TP HCM đặt tại các phường, xã để giải quyết hồ sơ phi địa giới hành chính...

Với 3 nghị quyết về hỗ trợ cho đội ngũ cán bộ vừa được HĐND thành phố thông qua, ông Nguyễn Văn Được đề nghị sớm cụ thể hóa, đưa nghị quyết đi vào cuộc sống. 

Với các xã, phường và đặc khu, ông Nguyễn Văn Được yêu cầu đặc biệt quan tâm công tác giải phóng mặt bằng, đặc biệt là các công trình trọng điểm của thành phố. Cạnh đó, đề xuất các dự án đầu tư công của năm 2026 và nhiệm kỳ tới. Trong đó tập trung vào những công trình trọng điểm mà chủ yếu là giao thông và an sinh xã hội.

Thành phố cũng khẩn trương hoàn tất điều chỉnh, bổ sung "Đề án xây dựng trình Quốc hội ban hành nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 98/2023/QH15". Đặc biệt cần bổ sung những cơ chế giúp cho TP HCM phát triển vượt bậc, đảm bảo tăng trưởng 2 con số.

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được lưu ý toàn thành phố phải đẩy mạnh giải ngân đầu tư công và giải phóng mặt bằng. Đồng thời nhấn mạnh phải tăng cường các giải pháp này thì mới đảm bảo cho tăng trưởng của TP HCM đạt 8,5% vào cuối năm nay.

Tin liên quan

UBND TP HCM bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao

UBND TP HCM bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao

(NLĐO)- Ông Phạm Đình Dũng được tiếp nhận, bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao TP HCM

Thành ủy TP HCM mở đợt tập huấn quan trọng cho cán bộ, công chức, viên chức

(NLĐO) - Đợt tập huấn góp phần hình thành thái độ đúng đắn cho cán bộ, công chức, viên chức trong việc sử dụng AI một cách có trách nhiệm, an toàn, bảo mật

TP HCM: Phường Bình Thạnh khen thưởng CB-CC thực hiện tốt chính quyền địa phương 2 cấp

(NLĐO)- Sau hơn 2 tháng thực hiện, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp ở phường Bình Thạnh đã bước đầu tạo những chuyển biến rõ rệt, phục vụ nhân dân tốt hơn

TP HCM chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được kinh tế - xã hội
