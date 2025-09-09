HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

TP HCM: Tìm giải pháp tháo gỡ áp lực cho lãnh đạo, cán bộ phường, xã

LÊ VĨNH - HUYỀN TRÂN

(NLĐO) - Chủ tịch UBND TP HCM cho biết thành phố đã có nhiều giải pháp để giảm tải cho cán bộ, điển hình "biệt phái" cán bộ về phường, xã

Chiều 9-9, UBND TP HCM tổ chức phiên họp về tình hình, kết quả kinh tế - xã hội tháng 8; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 9-2025. Phiên họp do Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được chủ trì.

Còn tồn tại một số khó khăn, vướng mắc

Báo cáo tại phiên họp, Giám đốc Sở Nội vụ TP HCM Phạm Thị Thanh Hiền cho biết đến nay, Sở Nội vụ đã tham mưu trình UBND thành phố hoàn thành việc bổ nhiệm, kiện toàn lãnh đạo HĐND, UBND và Ban Chỉ huy Quân sự cho 168 xã, phường và đặc khu. 

Tuy nhiên, hiện TP HCM vẫn còn bị khuyết 8 chức danh lãnh đạo do nghỉ theo Nghị định 178. Cụ thể là thiếu Chủ tịch UBND tại 3 địa phương: Vũng Tàu, Đất Đỏ và Bình Châu; thiếu Phó Chủ tịnh HĐND ở 3 địa phương: Bà Rịa, Vĩnh Hội và Đức Nhuận; thiếu Phó Chủ tịch UBND ở 2 địa phương: Vĩnh Hội và Phú Nhuận.

Bà Phạm Thị Thanh Hiền cho biết hiện Sở Nội vụ đang phối hợp với Ban Tổ chức Thành ủy để tham mưu cho Đảng ủy UBND thành phố và Ban Thường vụ Thành ủy trong việc bố trí cán bộ cho 8 vị trí đang khuyết này.

- Ảnh 1.

Giám đốc Sở Nội vụ TP HCM Phạm Thị Thanh Hiền báo cáo tại phiên họp

Giám đốc Sở Nội vụ TP HCM cho biết việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đã đạt nhiều kết quả đáng khích lệ. Tuy nhiện, vẫn còn tồn tại một số khó khăn, vướng mắc ở giai đoạn đầu.

Theo đó, các phòng chuyên môn tại cấp xã hiện nay đảm nhiệm rất nhiều nhiệm vụ với số lượng công chức hạn chế. Ví dụ phòng Văn hóa - Xã hội ở UBND cấp xã có từ 8 đến 10 công chức, trong đó có 1 đến 2 lãnh đạo phòng. Hiện phòng này quản lý nhiều lĩnh vực của các sở như Nội vụ, Y tế, Khoa học công nghệ, Giáo dục, Du lịch, An toàn thực phẩm…

Một khó khăn khác là các phường, xã, đặc khu hiện nay thiếu lực lượng Quản lý trật tự đô thị. Trong khi vi phạm về đô thị diễn ra nhanh và phức tạp nhưng sau sắp xếp, các Đội Quản lý trật tự đô thị và Thanh tra xây dựng ngừng hoạt động. Vì vậy, Sở Nội vụ và Sở Xây dựng phối hợp thành lập các tổ địa bàn. Trong giai đoạn 2 sẽ "biệt phái" lực lượng này về các phường, xã, đặc khu để đảm bảo công tác trật tự xây dựng.

- Ảnh 2.

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được chủ trì phiên họp

Nhiều giải pháp giảm tải

Liên quan đến các cán bộ lãnh đạo nghỉ việc trong thời gian qua, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được cho biết hiện nay tại các phường, xã vừa thiếu vừa thừa cán bộ. Thiếu cán bộ chuyên môn trong lĩnh vực đất đai, môi trường, xây dựng, quản lý dự án, tài chính. Việc phân bổ cán bộ tại các phường, xã cũng chưa đồng đều. 

"Trước đây ở huyện thì còn có cấp phòng làm giúp. Bây giờ xuống xã phải quyết định trực tiếp nhiều vấn đề trong khi đó lại thiếu cán bộ chuyên môn"- ông Nguyễn Văn Được nói.

Chủ tịch UBND TP HCM cho biết thành phố đã có nhiều giải pháp để giảm tải cho cán bộ. Cụ thể, lãnh đạo thành phố đã chỉ đạo Sở Nội vụ yêu cầu các sở, ngành "biệt phái" cán bộ về phường, xã và "cầm tay chỉ việc" cho đội ngũ cán bộ tại đây. 

 TP HCM cũng đã thành lập 38 tổ địa bàn tại Trung tâm Phục vụ hành chính công TP HCM đặt tại các phường, xã để giải quyết hồ sơ phi địa giới hành chính...

Tại phiên họp, Chủ tịch UBND TP HCM yêu cầu Sở Nội vụ và các địa phương báo cáo thêm để làm rõ, tìm ra các giải pháp tháo gỡ áp lực cho đội ngũ lãnh đạo, cán bộ tại các phường, xã hiện nay.

