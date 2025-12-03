HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

TP HCM tổ chức đào tạo và bồi dưỡng chuyên môn HLV Muay

Quốc An - Ảnh: BTC

(NLĐO) - Lớp Đào tạo và Bồi dưỡng chuyên môn HLV Muay 2025 do Sở Văn hoá - Thể thao TP HCM và LĐ Muay TP HCM tổ chức chính thức khai mạc.

Sáng 3-12, Lớp Đào tạo và Bồi dưỡng Chuyên môn HLV Muay năm 2025 đã khai giảng tại Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Văn hóa - Thể thao phường Xuân Hòa (TP HCM). Chương trình do Sở Văn hóa - Thể thao TP HCM phối hợp Liên đoàn Muay TP HCM tổ chức, diễn ra từ ngày 3 đến 7-12.

Khóa đào tạo thu hút hơn 40 học viên là các HLV, người hướng dẫn, vận động viên làm việc tại các phòng tập, CLB ở TP HCM và các tỉnh lân cận. Lớp học được triển khai theo hình thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến, tạo điều kiện thuận lợi cho học viên tham gia đầy đủ.

TP HCM tổ chức đào tạo và bồi dưỡng chuyên môn HLV Muay - Ảnh 1.

Khai mạc Lớp Đào tạo và Bồi dưỡng chuyên môn HLV Muay 2025

Tại lễ khai giảng, BTC gửi lời chúc mừng và đánh giá cao tinh thần học tập của các học viên, khẳng định khóa tập huấn có ý nghĩa quan trọng trong việc chuẩn hóa đội ngũ HLV Muay theo định hướng chuyên nghiệp, hiện đại và hội nhập quốc tế. Bên cạnh đó, chương trình giúp cập nhật kiến thức khoa học huấn luyện, kỹ thuật chuẩn quốc tế và phương pháp sư phạm thể thao, góp phần xây dựng hệ thống đào tạo Muay bền vững, phục vụ cả phong trào lẫn thể thao thành tích cao tại TP HCM.

"BTC mong rằng, mỗi học viên tham dự lớp tập huấn nghiêm túc, đầy đủ, chủ động học hỏi; Trao đổi cởi mở, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, cùng các giảng viên và đồng nghiệp. Vận dụng tốt kiến thức đã tiếp thu để nâng cao hiệu quả đào tạo tại các câu lạc bộ, trung tâm, đội tuyển sau khi kết thúc khóa học" - ông Giáp Trung Thang, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên đoàn Muay TP HCM bày tỏ.

TP HCM tổ chức đào tạo và bồi dưỡng chuyên môn HLV Muay - Ảnh 2.

Ông Giáp Trung Thang phát biểu khai mạc lớp học

Trong 5 ngày học, học viên sẽ được trang bị các chuyên đề trọng tâm như lịch sử phát triển Muay Thai, hệ thống kỹ thuật tấn công - phòng thủ - phản đòn, chiến thuật thi đấu, xây dựng giáo án huấn luyện, phát triển thể lực - tâm lý thi đấu và thực hành kỹ năng giảng dạy.

Kết thúc khóa học, học viên đủ điều kiện sẽ được Sở Văn hóa - Thể thao TP HCM và Liên đoàn Muay TP HCM cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình đào tạo HLV.

