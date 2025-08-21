HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giáo dục

TP HCM tổ chức thi học sinh giỏi vào hai ngày 17 và 18-9

Đặng Trinh

(NLĐO)- Ngành giáo dục TP HCM sẽ tuyển chọn học sinh tiêu biểu của các trường THPT để thành lập đội tuyển thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2025 – 2026

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) TP HCM vừa ban hành kế hoạch tổ chức kỳ thi học sinh giỏi TP để tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia năm học 2025-2026. 

Qua kỳ thi, Sở GD-ĐT sẽ tuyển chọn học sinh tiêu biểu của các trường THPT để thành lập đội tuyển tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia năm học 2025 – 2026.

Các môn dự thi gồm: Ngữ văn, lịch sử, địa lý, toán, vật lý, hóa học, sinh học, tin học, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung, tiếng Nhật.

Quy định: Mỗi môn thi có 2 bài thi và tổ chức trong 2 buổi sáng. Thời gian làm mỗi bài thi: 180 phút.

Bài thi thứ 2 các môn ngoại ngữ bao gồm phần thi nghe; môn tin học thực hiện lập trình trên máy tính với ngôn ngữ lập trình C++, Pascal và Python.

Theo Sở GD-ĐT TP, đối tượng dự thi là học sinh đang học lớp 10, lớp 11, lớp 12 năm học 2025 - 2026, có kết quả học tập và rèn luyện của năm học 2024 - 2025 từ khá trở lên.

Số lượng đăng ký dự thi:

+ Khu vực 1 (TP HCM cũ) và khu vực 3 (Bà Rịa- Vũng Tàu cũ): Các trường chuyên và các trường có lớp chuyên cử tối thiểu 50% học sinh của các lớp chuyên dự thi theo môn chuyên đang học; các trường THPT, các trường phổ thông có cấp THPT cử tối đa 5 học sinh dự thi của mỗi môn thi.

+ Khu vực 2 (Bình Dương cũ):  Học sinh đã được tuyển chọn qua vòng 1 vào tháng 2-2025 do Sở GD-ĐT tỉnh Bình Dương (cũ) tổ chức.

Nguyên tắc chọn đội tuyển học sinh giỏi TP: Bài thi được chấm theo thang điểm 20. Các học sinh tham gia dự thi được xét vào đội dự tuyển của TP theo thứ tự ưu tiên điểm thi từ cao xuống thấp (điểm thi là tổng điểm của 2 bài thi).

TP HCM tổ chức thi học sinh giỏi ở cả 3 khu vực vào hai ngày 17, 18-9 - Ảnh 1.

Sở GD-ĐT TP HCM tổ chức tuyên dương khen thưởng học sinh giỏi năm học 2024-2025 vừa qua

Học sinh được chọn vào đội dự tuyển sẽ tham gia ôn tập và bồi dưỡng theo khung thời gian và hướng dẫn của Sở GD-ĐT. Sau khi kết thúc thời gian bồi dưỡng, học sinh sẽ dự thi vòng 2. Căn cứ vào kết quả thi vòng 2, Sở GD-ĐT sẽ xét chọn học sinh từ đội dự tuyển vào đội tuyển chính thức của TP HCM.

Các học sinh trong đội tuyển chính thức tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia năm 2025 - 2026 phải có kết quả học tập và rèn luyện ở học kỳ I năm học 2025 - 2026 từ khá trở lên, tham dự bồi dưỡng đầy đủ và các bài kiểm tra đạt yêu cầu trong quá trình bồi dưỡng đội dự tuyển.

Các học sinh lớp 12 trong đội tuyển chính thức sẽ được công nhận đạt giải học sinh giỏi cấp TP năm học 2025 - 2026 (giải nhất).

Lịch thi học sinh giỏi như sau:

TP HCM tổ chức thi học sinh giỏi ở cả 3 khu vực vào hai ngày 17, 18-9 - Ảnh 2.

Lịch thi học sinh giỏi cấp TP ở TP HCM năm học 2025-2026

 Các địa điểm coi thi:

- Khu vực 1: Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (số 235 Nguyễn Văn Cừ, phường Chợ Quán, TP HCM) và Trường THPT Marie Curie (số 159 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Xuân Hòa, TP HCM).

Khu vực 2: Trường THPT chuyên Hùng Vương (số 593 Đại lộ Bình Dương, phường Thủ Dầu Một, TP HCM)

- Khu vực 3: Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (đường 3 tháng 2, phường Phước Thắng, TP HCM).

Theo dự kiến, chậm nhất 17 giờ ngày 3-10 sẽ công bố kết quả thi học sinh giỏi cấp TP năm học 2025-2026.

TP HCM tổ chức thi học sinh giỏi ở cả 3 khu vực vào hai ngày 17, 18-9 - Ảnh 3.Gần 7.000 học sinh TP HCM thi học sinh giỏi lớp 12

Ngày 25-2, gần 7.000 học sinh TP HCM đã tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 12 năm học 2024-2025 với 13 môn thi. Kỳ thi năm nay được tổ chức tại 4 điểm thi.

Sở GD-ĐT TP HCM quy định hiệu trưởng các đơn vị có học sinh trong đội dự tuyển đảm bảo và tạo điều kiện cần thiết để học sinh tham gia đầy đủ các buổi ôn luyện, bồi dưỡng theo kế hoạch đã được phê duyệt.

Trong trường hợp học sinh được chọn nhưng không tham gia hoặc tham gia không đầy đủ quá trình bồi dưỡng do phải tham gia các hoạt động khác của nhà trường làm ảnh hưởng đến quy mô và chất lượng đội dự tuyển, hiệu trưởng đơn vị chịu trách nhiệm với Sở GD-ĐT.

