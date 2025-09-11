HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Giáo dục

TP HCM trả lời 2 vấn đề "nóng" về giáo dục

GIANG NAM

(NLĐO) - TP HCM thông tin về dạy 2 buổi/ngày, cân nhắc học sáng thứ bảy và xử lý vụ tranh đạo đức chưa phù hợp tại một trường tiểu học


Chiều 11-9, tại họp báo kinh tế - xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) TP HCM cho biết việc tổ chức dạy 2 buổi/ngày nhằm thực hiện chương trình giáo dục phổ thông khoa học, giảm áp lực học tập, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và thu hẹp khoảng cách giữa các trường, khu vực.

Cân nhắc dạy học sáng thứ bảy

Theo Sở GD-ĐT, tùy điều kiện cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên, các trường chủ động bố trí tiết học hợp lý để học sinh có thêm thời gian ôn tập, rèn kỹ năng, phát triển năng khiếu.

Với những trường đã triển khai 2 buổi/ngày, các tiết sáng thứ bảy chỉ tổ chức cho hoạt động bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu hoặc chương trình theo nhu cầu, trên tinh thần tự nguyện.

Những trường chưa đủ điều kiện sẽ ưu tiên học trái buổi trong tuần, chỉ khi thật sự cần thiết mới bố trí sáng thứ bảy.

Đáng chú ý, Sở GD-ĐT sẽ ban hành văn bản quy định giờ vào học và tan học của học sinh các cấp năm học 2025-2026 để các trường thống nhất xây dựng thời khóa biểu.

Ngành giáo dục cũng đặc biệt quan tâm đến tâm lý của học sinh và phụ huynh, nhất là học sinh đầu cấp, khi thay đổi chương trình và phương pháp học tập. Các trường được yêu cầu tăng cường tư vấn tâm lý, bố trí cán bộ chuyên trách, thiết kế hoạt động giáo dục theo hướng trải nghiệm, gần gũi, tạo sự gắn kết tích cực giữa thầy cô và học sinh.

Bên cạnh đó, Sở GD-ĐT yêu cầu các trường công khai kế hoạch học tập, trao đổi kỹ với phụ huynh, khuyến khích tổ chức gặp gỡ, chia sẻ thông tin để tạo sự đồng thuận. Mục tiêu là giúp học sinh không chỉ tiếp thu kiến thức mà còn phát triển toàn diện về thể chất, tinh thần, kỹ năng sống, để mỗi ngày đến trường thực sự là niềm vui.

TP HCM trả lời 2 vấn đề "nóng" về giáo dục- Ảnh 2.

Sở GD-ĐT TP HCM sẽ ban hành văn bản quy định giờ vào học và tan học của học sinh các cấp năm học 2025-2026

Tháo gỡ tranh đạo đức học đường chưa phù hợp

Cũng tại buổi họp báo, ông Huỳnh Minh Trinh, Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội của UBND Phường Phú Mỹ (TP HCM) cho biết đã xử lý vụ việc Trường Tiểu học Quang Trung treo tranh đạo đức học đường, bị phụ huynh phản ánh là chưa phù hợp.

Ngay sau khi nhận thông tin, UBND phường đã kiểm tra và làm việc với nhà trường. Lãnh đạo trường thừa nhận có treo tranh nhằm bổ trợ giáo dục đạo đức nhưng chưa rà soát kỹ nội dung và nguồn phát hành. Đến ngày 9-9, Phòng Văn hóa - Xã hội phường quán triệt, yêu cầu trường thực hiện đúng quy định Luật Giáo dục 2019. Sau đó, trường đã tháo gỡ toàn bộ tranh.

Trước đó, phụ huynh phản ánh nhiều tranh khổ lớn treo tại hành lang, lớp học và phòng ban giám hiệu thể hiện các câu răn dạy theo hình thức luật nhân - quả, do một công ty tư nhân phát hành.

    Thông báo