Văn hóa - Văn nghệ

TP HCM trở thành "Thành phố điện ảnh" đầu tiên của Đông Nam Á

Minh Khuê

(NLĐO) - Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO (UCCN) đã chào đón 58 thành phố thành viên mới, trong đó có TP HCM.

Theo trang web của UNESCO, nhân dịp Ngày thành phố thế giới 2025 (World Cities Day 2025), Tổng Giám đốc UNESCO là bà Audrey Azoulay đã công bố 58 thành phố là thành viên mới của UCCN.

Các thành phố được công nhận nhờ cam kết ủng hộ sáng tạo như một động lực cho sự phát triển đô thị bền vững. Họ cũng chứng minh cho UCCN những kinh nghiệm riêng trong việc xây dựng các cộng đồng năng động và bền vững.

TP HCM trở thành Thành phố điện ảnh đầu tiên của Đông Nam Á - Ảnh 1.

Bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TP HCM, phát biểu tại "Tọa đàm tham vấn quốc tế góp ý hồ sơ của TP HCM đăng ký tham gia mạng lưới thành phố sáng tạo của UNESCO"

Trong số 58 thành phố thành viên mới, TP HCM là Thành phố điện ảnh. Một số thành phố khác: Al-Madinah Al-Munawwarah là Thành phố ẩm thực; Andenne là Thành phố Thủ công mỹ nghệ và nghệ thuật dân gian; Bistrita là Thành phố Kiến trúc; Bobo-Dioulasso là Thành phố Thủ công và nghệ thuật dân gian; Celje là Thành phố Văn học…

Như vậy, UCCN hiện có 408 thành phố trên hơn 100 quốc gia. Đây cũng là lần đầu tiên, UCNN chào đón các thành phố kiến trúc - lĩnh vực mới bên cạnh bảy lĩnh vực hiện có: Thủ công và nghệ thuật dân gian, thiết kế, điện ảnh, ẩm thực, văn học, nghệ thuật truyền thống và âm nhạc.

"Các Thành phố sáng tạo của UNESCO chứng minh văn hóa và các ngành công nghiệp sáng tạo có thể là động lực cụ thể cho sự phát triển. Bằng việc chào đón 58 thành phố mới, chúng tôi đang củng cố một mạng lưới, nơi sự sáng tạo hỗ trợ các sáng kiến địa phương, thu hút đầu tư và thúc đẩy gắn kết xã hội" - bà Audrey Azoulay trải lòng.

Kể từ khi thành lập năm 2004, UCCN đã tích cực thúc đẩy lối sống và quản trị đô thị lấy con người làm trung tâm, mang đến nhiều hoạt động văn hóa và sáng tạo cho người dân của mình.

TP HCM đã gửi hồ sơ đến UNESCO từ 3-3. Việc TP HCM gia nhập UCCN lĩnh vực điện ảnh thành công sẽ góp phần trở thành nơi kết nối điện ảnh Việt Nam với quốc tế, đóng góp hiệu quả và có trách nhiệm vào sự phát triển chung của điện ảnh khu vực.

Đây là động lực để thành phố triển khai hiệu quả các dự án phát triển điện ảnh chuyên nghiệp và hiện đại; tăng cường đào tạo và trao đổi chuyên gia, bổ sung thêm nguồn nhân lực chất lượng cao…

TP HCM chính thức thành TP điện ảnh

Sở Văn hóa - Thể thao TP HCM ngày 31-10 ra thông cáo công bố UNESCO chính thức ghi danh TP HCM là Thành phố sáng tạo toàn cầu trên lĩnh vực điện ảnh. TP HCM trở thành thành viên của Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO (UCCN), là thành phố điện ảnh UCCN đầu tiên của Việt Nam và Đông Nam Á.

Điện ảnh là khu vực đang quy tụ 935 doanh nghiệp, với 9.294 lao động, tạo ra doanh thu 500 triệu USD, đóng góp 0,43% GRDP. Thành phố có 10 hệ thống rạp, 52 cụm rạp, và 295 phòng chiếu và 184 không gian sáng tạo là nơi thực hành nghệ thuật chuyên nghiệp; ngoài ra còn có các không gian văn hóa phục vụ cho nhu cầu của cộng đồng ở các khu dân cư, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của cộng đồng.

Khi trở thành Thành phố điện ảnh UCCN, TP HCM sẽ trở thành nơi kết nối điện ảnh Việt Nam với quốc tế, đóng góp hiệu quả và có trách nhiệm vào sự phát triển chung của điện ảnh khu vực.

Đây là động lực để thành phố triển khai hiệu quả các dự án phát triển điện ảnh chuyên nghiệp và hiện đại; tăng cường đào tạo và trao đổi chuyên gia, bổ sung thêm nguồn nhân lực chất lượng cao; tiếp tục các sự kiện về điện ảnh, đưa liên hoan phim quốc tế TP HCM (HIFF) trở thành sự kiện điện ảnh thường niên, nỗ lực khẳng định vị thế, uy tín đối với điện ảnh trong nước và quốc tế.

UBND TP đã ban hành Đề án "Chiến lược phát triển ngành công nghiệp văn hóa TP HCM đến năm 2030" trên 8 lĩnh vực: Điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm, quảng cáo, du lịch văn hóa, thời trang. Kế hoạch triển khai Đề án được ban hành vào tháng 9 - 2024.

Trở thành thành phố sáng tạo trên lĩnh vực điện ảnh sẽ thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp văn hóa, năng lực sáng tạo nghệ thuật để nuôi dưỡng đời sống tinh thần xã hội ngày càng lành mạnh, hài hòa với cộng đồng quốc tế, phát triển kinh tế, xã hội là việc làm trọng tâm trong giai đoạn tới. Tăng cường quảng bá và gắn kết phát triển du lịch, cùng với các ngành công nghiệp văn hóa được kỳ vọng sẽ đóng góp 7,2% GRDP năm 2030 để tạo thêm nhiều việc làm mới, tạo sinh kế cho cư dân đô thị.

TP HCM cùng Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam đã hợp tác xây dựng ấn phẩm "Cẩm nang hướng dẫn quay phim tại TP HCM" với mục tiêu không chỉ là tài liệu chuyên ngành hữu ích dành cho các nhà sản xuất phim, mà còn là thể hiện cam kết của thành phố về phát triển điện ảnh gắn với chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa, phù hợp với Chiến lược phát triển điện ảnh Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; xây dựng TP HCM trở thành đô thị sáng tạo trong lĩnh vực điện ảnh, một trung tâm sản xuất, giao lưu và hợp tác quốc tế về nghệ thuật điện ảnh, hướng đến xây dựng TP HCM là thành phố sáng tạo, thân thiện và giàu bản sắc.


