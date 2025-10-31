TP HCM trở thành "Thành phố điện ảnh" đầu tiên của Đông Nam Á

Theo trang web của UNESCO, nhân dịp Ngày thành phố thế giới 2025 (World Cities Day 2025), Tổng Giám đốc UNESCO là bà Audrey Azoulay đã công bố 58 thành phố là thành viên mới của UCCN.

TP HCM chính thức thành TP điện ảnh Sở Văn hóa - Thể thao TP HCM ngày 31-10 ra thông cáo công bố UNESCO chính thức ghi danh TP HCM là Thành phố sáng tạo toàn cầu trên lĩnh vực điện ảnh. TP HCM trở thành thành viên của Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO (UCCN), là thành phố điện ảnh UCCN đầu tiên của Việt Nam và Đông Nam Á. Điện ảnh là khu vực đang quy tụ 935 doanh nghiệp, với 9.294 lao động, tạo ra doanh thu 500 triệu USD, đóng góp 0,43% GRDP. Thành phố có 10 hệ thống rạp, 52 cụm rạp, và 295 phòng chiếu và 184 không gian sáng tạo là nơi thực hành nghệ thuật chuyên nghiệp; ngoài ra còn có các không gian văn hóa phục vụ cho nhu cầu của cộng đồng ở các khu dân cư, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của cộng đồng. Khi trở thành Thành phố điện ảnh UCCN, TP HCM sẽ trở thành nơi kết nối điện ảnh Việt Nam với quốc tế, đóng góp hiệu quả và có trách nhiệm vào sự phát triển chung của điện ảnh khu vực. Đây là động lực để thành phố triển khai hiệu quả các dự án phát triển điện ảnh chuyên nghiệp và hiện đại; tăng cường đào tạo và trao đổi chuyên gia, bổ sung thêm nguồn nhân lực chất lượng cao; tiếp tục các sự kiện về điện ảnh, đưa liên hoan phim quốc tế TP HCM (HIFF) trở thành sự kiện điện ảnh thường niên, nỗ lực khẳng định vị thế, uy tín đối với điện ảnh trong nước và quốc tế. UBND TP đã ban hành Đề án "Chiến lược phát triển ngành công nghiệp văn hóa TP HCM đến năm 2030" trên 8 lĩnh vực: Điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm, quảng cáo, du lịch văn hóa, thời trang. Kế hoạch triển khai Đề án được ban hành vào tháng 9 - 2024. Trở thành thành phố sáng tạo trên lĩnh vực điện ảnh sẽ thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp văn hóa, năng lực sáng tạo nghệ thuật để nuôi dưỡng đời sống tinh thần xã hội ngày càng lành mạnh, hài hòa với cộng đồng quốc tế, phát triển kinh tế, xã hội là việc làm trọng tâm trong giai đoạn tới. Tăng cường quảng bá và gắn kết phát triển du lịch, cùng với các ngành công nghiệp văn hóa được kỳ vọng sẽ đóng góp 7,2% GRDP năm 2030 để tạo thêm nhiều việc làm mới, tạo sinh kế cho cư dân đô thị. TP HCM cùng Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam đã hợp tác xây dựng ấn phẩm "Cẩm nang hướng dẫn quay phim tại TP HCM" với mục tiêu không chỉ là tài liệu chuyên ngành hữu ích dành cho các nhà sản xuất phim, mà còn là thể hiện cam kết của thành phố về phát triển điện ảnh gắn với chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa, phù hợp với Chiến lược phát triển điện ảnh Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; xây dựng TP HCM trở thành đô thị sáng tạo trong lĩnh vực điện ảnh, một trung tâm sản xuất, giao lưu và hợp tác quốc tế về nghệ thuật điện ảnh, hướng đến xây dựng TP HCM là thành phố sáng tạo, thân thiện và giàu bản sắc.



