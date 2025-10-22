HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

TP HCM và Đồng Nai kết nối giao thông

Bài và ảnh: ĐÌNH LÝ

Theo Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang, hội nghị không chỉ là kết nối giao thông mà còn kết nối nghĩa - tình, khát vọng của hai địa phương

Chiều 21-10, tại Đồng Nai, Thành ủy TP HCM và Tỉnh ủy Đồng Nai tổ chức Hội nghị về kết nối hạ tầng giao thông giữa TP HCM và tỉnh Đồng Nai. Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được; Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai Vũ Hồng Văn chủ trì hội nghị.

Nhiều tiềm năng, lợi thế

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang cho rằng sau sáp nhập, TP HCM và tỉnh Đồng Nai đều có quy mô lớn hơn, tiềm năng, lợi thế lớn hơn nhưng cũng thêm trách nhiệm nặng nề hơn. "Vì sự phát triển chung của cả hai địa phương, hội nghị hôm nay không chỉ là kết nối giao thông mà điều quan trọng hơn là kết nối cái nghĩa, cái tình, kết nối cái mong muốn, khát vọng của cả hai địa phương" - Bí thư Thành ủy TP HCM nhấn mạnh.

Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang đề nghị hai địa phương là những người bạn thân thiết, trở thành những đối tác chiến lược. Hai địa phương cần chia sẻ kế hoạch cụ thể để hợp tác, đặc biệt là những vướng mắc lớn và có định hướng để tháo gỡ. Trong đó, cần chú ý đến công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án giao thông, nhất là giá đền bù giữa hai địa phương có sự chênh lệch để định hướng giải quyết. "Tôi mong các đồng chí trao đổi thực chất, nói thẳng vào vấn đề mà chúng ta dự báo vướng mắc để hai bên cùng chia sẻ, hợp tác. Với tinh thần đó, tôi tin hội nghị sẽ rất thành công, mở ra sự hợp tác thực chất, hiệu quả giữa hai địa phương" - Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang gợi mở.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Vũ Hồng Văn cho biết tỉnh Đồng Nai sau khi sáp nhập có nhiều dư địa phát triển, nhiều tiềm năng, lợi thế lớn để bứt phá theo định hướng chỉ đạo của Trung ương. Tuy nhiên, tỉnh Đồng Nai nhận thấy vẫn còn một số chỉ tiêu tăng trưởng chưa đồng đều, phát triển thiếu bền vững, hạ tầng chưa đồng bộ, công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực quy hoạch chưa theo kịp phát triển, chưa xứng tầm tiềm năng, tiềm lực của tỉnh. Việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc một số dự án còn hạn chế, chưa khơi thông được điểm nghẽn đầu tư.

TP HCM và Đồng Nai kết nối giao thông - Ảnh 1.

Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang phát biểu tại hội nghị

Tạo bước ngoặt phát triển hạ tầng

Ông Vũ Hồng Văn cho hay nếu kết nối không đồng bộ thì sẽ đánh mất cơ hội, chậm trễ sẽ tụt lại phía sau. Vì vậy, tỉnh Đồng Nai cam kết không chỉ thống nhất chủ trương mà phải đi tới quyết tâm cụ thể, lộ trình rõ ràng, giải pháp đột phá phát triển ngay dự án giao thông trọng điểm, đường bộ cao tốc, đường vành đai, kết nối tuyến metro từ TP HCM đến sân bay Long Thành - cửa ngõ hàng không quốc tế, trung tâm kết nối lan tỏa phát triển cả vùng Đông Nam Bộ. Theo Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai, việc đồng bộ hóa kết nối hệ thống hạ tầng giao thông TP HCM và Đồng Nai có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Hiện nay, để phục vụ kết nối đến Cảng Hàng không quốc tế Long Thành, Đồng Nai và TP HCM phối hợp cùng Bộ Xây dựng triển khai các dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, cao tốc Bến Lức - Long Thành, Vành đai 3 - TP HCM, Vành đai 4 - TP HCM, mở rộng cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây...

Khi sân bay Long Thành đưa vào vận hành khai thác cần phải đầu tư thêm cầu Cát Lái, cầu Phú Mỹ, cầu Long Hưng và các tuyến đường sắt chiến lược như metro Bến Thành - Suối Tiên kéo dài tới Trung tâm hành chính tỉnh Đồng Nai và sân bay Long Thành… Những dự án này không chỉ phục vụ giao thông mà còn tạo ra trục phát triển công nghiệp, đô thị, logistics và dịch vụ chất lượng cao, hình thành không gian phát triển liền mạch bền vững giữa hai trung tâm kinh tế lớn của vùng. "Tỉnh Đồng Nai xác định đây là thời điểm vàng để tạo bước ngoặt về hạ tầng hình thành không gian phát triển liên thông" - ông Vũ Hồng Văn nhấn mạnh.

Tỉnh Đồng Nai đề xuất TP HCM 2 nội dung trọng tâm. Thứ nhất, thống nhất nhiệm vụ của từng địa phương trong việc triển khai thực hiện từng dự án cụ thể, đẩy nhanh tiến độ các dự án đã được quy hoạch và thống nhất chủ trương đầu tư bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ, phát huy hiệu quả khai thác sớm nhất, đặc biệt những dự án kết nối sân bay Long Thành. Thứ hai, nghiên cứu bổ sung các dự án kết nối mới phù hợp với tình hình thực tế của hai địa phương sau khi sắp xếp đơn vị hành chính đáp ứng yêu cầu phát triển vùng trong giai đoạn mới bảo đảm linh hoạt thực tiễn và có tầm nhìn dài hạn tối ưu hóa lợi thế Cảng Hàng không quốc tế Long Thành và định hình không gian kinh tế liên hoàn bền vững. 

Ưu tiên đẩy nhanh đầu tư đường sắt kết nối

Theo báo cáo của UBND TP HCM, hiện nay đã nghiên cứu và kịp thời trình Thủ tướng Chính phủ bổ sung quy hoạch tỉnh/thành phố, thống nhất cơ quan chủ quản/cơ quan có thẩm quyền và phương thức đầu tư các công trình cầu lớn kết nối 2 địa phương như cầu Cát Lái, cầu Phú Mỹ 2, cầu Long Hưng...; phối hợp nghiên cứu đầu tư kéo dài tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên từ sau ga S0 qua tỉnh Đồng Nai để kết nối với trung tâm hành chính mới và đến Cảng Hàng không quốc tế Long Thành; phối hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ giao UBND TP HCM là cơ quan chủ quản dự án tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành phục vụ kết nối 2 cảng hàng không quốc tế trong thời gian tới. Thời gian tới cần tập trung khẩn trương rà soát, kịp thời bổ sung quy hoạch giao thông kết nối vào quy hoạch tỉnh/thành phố điều chỉnh của 2 địa phương sau sáp nhập, phê duyệt trong thời gian tới; thúc đẩy nhanh thủ tục đầu tư các dự án đã đủ pháp lý về quy hoạch và thống nhất cơ quan chủ quản/cơ quan có thẩm quyền, trong đó ưu tiên đẩy nhanh tiến trình đầu tư đường sắt kết nối 2 cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất và Long Thành thông qua tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành; đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm hoàn thành đưa vào khai thác các dự án trọng điểm...


Tin liên quan

Đồng Nai cần hơn 64.000 tỉ đồng kết nối giao thông vùng và sân bay Long Thành

Đồng Nai cần hơn 64.000 tỉ đồng kết nối giao thông vùng và sân bay Long Thành

(NLĐO)- Để tăng cường kết nối hạ tầng giao thông vùng Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ, nhất là kết nối TP HCM với sân bay Long Thành, Đồng Nai cần hơn 64.000 tỉ đồng

Nhiều đề xuất để kết nối giao thông cho tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập

(NLĐO) - Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng đề xuất dự án đường cao tốc, đường bộ, đường sắt để tăng kết nối sau khi sáp nhập 3 tỉnh Lâm Đồng – Bình Thuận – Đắk Nông.

Kết nối giao thông vùng Đông Nam Bộ

Việc kết nối giao thông giữa TP HCM, Đồng Nai, Bình Dương không chỉ giúp phát triển kinh tế - xã hội 3 địa phương mà tạo động lực phát triển cả vùng Đông Nam Bộ

giao thông TP HCM Đồng Nai
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo