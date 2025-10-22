TP HCM và Đồng Nai kết nối giao thông

Chiều 21-10, tại Đồng Nai, Thành ủy TP HCM và Tỉnh ủy Đồng Nai tổ chức Hội nghị về kết nối hạ tầng giao thông giữa TP HCM và tỉnh Đồng Nai. Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được; Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai Vũ Hồng Văn chủ trì hội nghị.

Nhiều tiềm năng, lợi thế

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang cho rằng sau sáp nhập, TP HCM và tỉnh Đồng Nai đều có quy mô lớn hơn, tiềm năng, lợi thế lớn hơn nhưng cũng thêm trách nhiệm nặng nề hơn. "Vì sự phát triển chung của cả hai địa phương, hội nghị hôm nay không chỉ là kết nối giao thông mà điều quan trọng hơn là kết nối cái nghĩa, cái tình, kết nối cái mong muốn, khát vọng của cả hai địa phương" - Bí thư Thành ủy TP HCM nhấn mạnh.

Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang đề nghị hai địa phương là những người bạn thân thiết, trở thành những đối tác chiến lược. Hai địa phương cần chia sẻ kế hoạch cụ thể để hợp tác, đặc biệt là những vướng mắc lớn và có định hướng để tháo gỡ. Trong đó, cần chú ý đến công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án giao thông, nhất là giá đền bù giữa hai địa phương có sự chênh lệch để định hướng giải quyết. "Tôi mong các đồng chí trao đổi thực chất, nói thẳng vào vấn đề mà chúng ta dự báo vướng mắc để hai bên cùng chia sẻ, hợp tác. Với tinh thần đó, tôi tin hội nghị sẽ rất thành công, mở ra sự hợp tác thực chất, hiệu quả giữa hai địa phương" - Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang gợi mở.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Vũ Hồng Văn cho biết tỉnh Đồng Nai sau khi sáp nhập có nhiều dư địa phát triển, nhiều tiềm năng, lợi thế lớn để bứt phá theo định hướng chỉ đạo của Trung ương. Tuy nhiên, tỉnh Đồng Nai nhận thấy vẫn còn một số chỉ tiêu tăng trưởng chưa đồng đều, phát triển thiếu bền vững, hạ tầng chưa đồng bộ, công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực quy hoạch chưa theo kịp phát triển, chưa xứng tầm tiềm năng, tiềm lực của tỉnh. Việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc một số dự án còn hạn chế, chưa khơi thông được điểm nghẽn đầu tư.

Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang phát biểu tại hội nghị

Tạo bước ngoặt phát triển hạ tầng

Ông Vũ Hồng Văn cho hay nếu kết nối không đồng bộ thì sẽ đánh mất cơ hội, chậm trễ sẽ tụt lại phía sau. Vì vậy, tỉnh Đồng Nai cam kết không chỉ thống nhất chủ trương mà phải đi tới quyết tâm cụ thể, lộ trình rõ ràng, giải pháp đột phá phát triển ngay dự án giao thông trọng điểm, đường bộ cao tốc, đường vành đai, kết nối tuyến metro từ TP HCM đến sân bay Long Thành - cửa ngõ hàng không quốc tế, trung tâm kết nối lan tỏa phát triển cả vùng Đông Nam Bộ. Theo Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai, việc đồng bộ hóa kết nối hệ thống hạ tầng giao thông TP HCM và Đồng Nai có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Hiện nay, để phục vụ kết nối đến Cảng Hàng không quốc tế Long Thành, Đồng Nai và TP HCM phối hợp cùng Bộ Xây dựng triển khai các dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, cao tốc Bến Lức - Long Thành, Vành đai 3 - TP HCM, Vành đai 4 - TP HCM, mở rộng cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây...

Khi sân bay Long Thành đưa vào vận hành khai thác cần phải đầu tư thêm cầu Cát Lái, cầu Phú Mỹ, cầu Long Hưng và các tuyến đường sắt chiến lược như metro Bến Thành - Suối Tiên kéo dài tới Trung tâm hành chính tỉnh Đồng Nai và sân bay Long Thành… Những dự án này không chỉ phục vụ giao thông mà còn tạo ra trục phát triển công nghiệp, đô thị, logistics và dịch vụ chất lượng cao, hình thành không gian phát triển liền mạch bền vững giữa hai trung tâm kinh tế lớn của vùng. "Tỉnh Đồng Nai xác định đây là thời điểm vàng để tạo bước ngoặt về hạ tầng hình thành không gian phát triển liên thông" - ông Vũ Hồng Văn nhấn mạnh.

Tỉnh Đồng Nai đề xuất TP HCM 2 nội dung trọng tâm. Thứ nhất, thống nhất nhiệm vụ của từng địa phương trong việc triển khai thực hiện từng dự án cụ thể, đẩy nhanh tiến độ các dự án đã được quy hoạch và thống nhất chủ trương đầu tư bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ, phát huy hiệu quả khai thác sớm nhất, đặc biệt những dự án kết nối sân bay Long Thành. Thứ hai, nghiên cứu bổ sung các dự án kết nối mới phù hợp với tình hình thực tế của hai địa phương sau khi sắp xếp đơn vị hành chính đáp ứng yêu cầu phát triển vùng trong giai đoạn mới bảo đảm linh hoạt thực tiễn và có tầm nhìn dài hạn tối ưu hóa lợi thế Cảng Hàng không quốc tế Long Thành và định hình không gian kinh tế liên hoàn bền vững.

Ưu tiên đẩy nhanh đầu tư đường sắt kết nối Theo báo cáo của UBND TP HCM, hiện nay đã nghiên cứu và kịp thời trình Thủ tướng Chính phủ bổ sung quy hoạch tỉnh/thành phố, thống nhất cơ quan chủ quản/cơ quan có thẩm quyền và phương thức đầu tư các công trình cầu lớn kết nối 2 địa phương như cầu Cát Lái, cầu Phú Mỹ 2, cầu Long Hưng...; phối hợp nghiên cứu đầu tư kéo dài tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên từ sau ga S0 qua tỉnh Đồng Nai để kết nối với trung tâm hành chính mới và đến Cảng Hàng không quốc tế Long Thành; phối hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ giao UBND TP HCM là cơ quan chủ quản dự án tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành phục vụ kết nối 2 cảng hàng không quốc tế trong thời gian tới. Thời gian tới cần tập trung khẩn trương rà soát, kịp thời bổ sung quy hoạch giao thông kết nối vào quy hoạch tỉnh/thành phố điều chỉnh của 2 địa phương sau sáp nhập, phê duyệt trong thời gian tới; thúc đẩy nhanh thủ tục đầu tư các dự án đã đủ pháp lý về quy hoạch và thống nhất cơ quan chủ quản/cơ quan có thẩm quyền, trong đó ưu tiên đẩy nhanh tiến trình đầu tư đường sắt kết nối 2 cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất và Long Thành thông qua tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành; đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm hoàn thành đưa vào khai thác các dự án trọng điểm...



