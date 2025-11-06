TP HCM: Văn phòng Đăng ký đất đai hoàn trả hàng trăm triệu chuyển nhầm

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

TP HCM: Văn phòng Đăng ký đất đai hoàn trả hàng trăm triệu chuyển nhầm

QUỐC ANH

(NLĐO) - Tài khoản của Văn phòng Đăng ký đất đai TP HCM nhận hơn 800 triệu đồng do các cá nhân chuyển khoản nhầm.

Văn phòng đăng ký đất đai TP HCM vừa có thông báo hoàn trả hơn 36 triệu đồng cho 29 cá nhân chuyển nhầm vào tài khoản của đơn vị.

Và đây là lần thứ sáu trong năm 2025, Văn phòng đăng ký đất đai TP HCM thông báo chuyển trả tiền cho người chuyển nhầm vào tài khoản.

TP HCM: Văn phòng Đăng ký đất đai hoàn trả hàng trăm triệu tiền chuyển nhầm - Ảnh 1.

Văn phòng Đăng ký đất đai TP HCM đã 6 đợt thông báo hoàn tiền cho người chuyển nhầm

Tính trong năm 2025, hàng trăm người chuyển nhầm vào tài khoản của Văn phòng đăng ký đất đai TP HCM, với số tiền hơn 800 triệu đồng.

Văn phòng đăng ký đất đai là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường, có chức năng thu phí, lệ phí trong lĩnh vực đất đai. Thời gian qua có nhiều trường hợp cá nhân chuyển nhầm tiền vào tài khoản của văn phòng.

Những năm qua khi thực hiện việc thu phí, lệ phí qua tài khoản đã phát sinh việc chuyển tiền nhầm vào tài khoản.

"Văn phòng đăng ký đất đai TP HCM không liên quan, không yêu cầu thu số tiền này và đã hoàn trả vào tài khoản chuyển tiền đến" - Văn phòng đăng ký đất đai TP HCM thông báo.

Văn phòng Đăng ký đất đai TP HCM cho biết, từ năm 2022, Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo xử lý các trường hợp cá nhân chuyển tiền nhầm vào tài khoản của các đơn vị, trong đó yêu cầu thiết lập hệ thống chứng từ chứng minh không vi phạm quy định thu và ngăn chặn hiện tượng trục lợi (nếu có).

Tin liên quan

Giao dịch bất động sản ở TP HCM nhộn nhịp trở lại, văn phòng đăng ký đất đai đông nghẹt người

Giao dịch bất động sản ở TP HCM nhộn nhịp trở lại, văn phòng đăng ký đất đai đông nghẹt người

(NLĐO)- Ông Trần Đình Quân, Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai TP Thủ Đức, xác nhận lượng người đến làm thủ tục trong tháng 3 tăng so với đầu năm

TP Thủ Đức hợp nhất bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ nhà đất

(NLĐO) - TP Thủ Đức, TP HCM chính thức hợp nhất bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ nhà đất tại 56 Đặng Như Mai, phường Thạnh Mỹ Lợi.

Sổ tay: Rắc rối thuế chuyển nhượng nhà đất

Thời gian qua, khi các cơ quan chức năng thực hiện nhiều biện pháp chống thất thu thuế đối với chuyển nhượng bất động sản, tại TP HCM và nhiều địa phương khác đã xảy ra tình trạng chậm giải quyết hoặc trả hồ sơ do người dân kê khai giá mua bán nhà đất thấp hơn so với giá thực tế.

chuyển khoản lệ phí
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo