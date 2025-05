TP HCM vững bước trong kỷ nguyên phát triển mới, thực hiện khát vọng phồn vinh, hạnh phúc

Đó là nội dung trong tham luận được ông Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM, trình bày tại Hội thảo khoa học quốc gia "Chủ tịch Hồ Chí Minh - Biểu tượng cao đẹp của ý chí, khát vọng độc lập của dân tộc, tự do, hạnh phúc của nhân dân" do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ Công an, Thành ủy TP HCM và Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp tổ chức ở TP Vinh, Nghệ An chiều 18-5.

Ông Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM, phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: Đức Ngọc

Báo Người Lao Động xin giới thiệu nội dung bài phát biểu của Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM Nguyễn Thanh Nghị tại hội thảo:

TP HCM "đi trước, về đích trước"

Đi theo con đường của Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn, TP HCM hiện là một trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, đầu mối giao lưu và hội nhập quốc tế, là đầu tàu, động lực, có sức thu hút và sức lan tỏa lớn của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, có vị trí chính trị quan trọng của cả nước. Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân thành phố luôn phát huy truyền thống cách mạng kiên cường, phấn đấu bền bỉ, năng động, sáng tạo, đoàn kết, có những đóng góp quan trọng cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhất là từ khi thực hiện công cuộc đổi mới đến nay.

Trong quá trình phát triển, thành phố luôn nhận được sự quan tâm sâu sắc, tạo nhiều điều kiện thuận lợi từ Trung ương để thành phố "đi trước, về đích trước". Từ năm 1982 đến nay, Bộ Chính trị đã ban hành nhiều Nghị quyết rất quan trọng đối với TP HCM, những chủ trương mang tính đột phá về thể chế để thành phố phát triển nhanh và bền vững hơn, đồng thời cũng chỉ ra trách nhiệm lớn của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân thành phố trước Đảng và Nhân dân cả nước. Từ những định hướng chiến lược hết sức quan trọng này, cả hệ thống chính trị thành phố đã nỗ lực không ngừng, sáng tạo thực hiện đạt được một số kết quả nổi bật, tiêu biểu qua 40 năm thực hiện đường lối đổi mới, cụ thể:

Đổi mới tư duy, sáng tạo trong cách nghĩ, cách làm. Thành phố sớm nhìn nhận các loại hình doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần để tạo điều kiện phát triển khu vực kinh tế tư nhân cũng là một trong những khuôn khổ pháp lý ban đầu tạo niềm tin cho kinh tế tư nhân, khuyến khích thành phần kinh tế này phát triển.

Nghiên cứu và thành lập các khu chế xuất, khu công nghiệp để hướng nền kinh tế vào xuất khẩu, thực hiện chính sách kinh tế mở. Từ các khu chế xuất, khu công nghiệp thành phố đã du nhập nhiều kỹ thuật, công nghệ mới, đến nay, thành phố đã xây dựng thành công 15 khu công nghiệp và 3 khu chế xuất, trong đó Khu Chế xuất Tân Thuận là một điển hình thành công của cả nước.

Mạnh dạn thí điểm các chế định vận hành của thị trường như thí điểm cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước từ năm 1992; đề xuất thành lập Trung tâm Chứng khoán TP HCM (năm 1998) nhằm xây dựng thị trường vốn thông qua việc phát hành trái phiếu Chính phủ và tiến hành các giao dịch cổ phiếu, chủ động thành lập ngân hàng thương mại cổ phần từ năm 1987 để khơi thông thị trường vốn, từ kinh nghiệm này của thành phố, Quốc hội ban hành Pháp lệnh Ngân hàng vào năm 1990, tạo điều kiện cho loại hình ngân hàng thương mại cổ phần phát triển đến nay.

Huy động nguồn lực xã hội để đầu tư phát triển. Tổ chức Quỹ đầu tư phát triển đô thị, phát hành trái phiếu dự án và trái phiếu đô thị, nhượng quyền khai thác đường bộ cho các thành phần kinh tế, thành lập các công ty cổ phần đại chúng để thực hiện các dự án đầu tư vào dịch vụ hạ tầng kỹ thuật thành phố; thực hiện xã hội hóa, hỗ trợ lãi suất tiền vay ngân hàng cho các đơn vị trường học, bệnh viện đầu tư hạ tầng kỹ thuật nâng cao chất lượng phục vụ; thực hiện chủ trương đổi đất lấy hạ tầng để giải quyết bài toán phát triển đô thị...

Triển khai thực hiện các mô hình điều hành kinh tế vĩ mô và cải cách hành chính đạt hiệu quả, như từ năm 1995, triển khai mô hình "một cửa, một dấu" ở một số quận, huyện sau đó phát triển thành cơ chế "một cửa liên thông" đã nâng cao rõ rệt chất lượng về công vụ, nâng cao sự hài lòng của người dân.

Phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp. Hình thành các mô hình khoa học và công nghệ điển hình. Như thành lập Khu Công nghệ cao, Công viên Phần mềm Quang Trung - mô hình mẫu trong quản lý một ngành công nghệ cao và hiện nay là Công viên phần mềm đầu tiên lớn nhất tại Việt Nam.

Chủ động kiên trì đeo bám, tham mưu đề xuất Trung ương những cơ chế, chính sách đặc thù, đột phá để thành phố phát triển, với tinh thần "vì cả nước, cùng cả nước". Đó cũng chính là phương thức, giải pháp chủ động, sáng tạo mang nét riêng của thành phố trong quá trình triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Tích cực triển khai các chương trình riêng của thành phố để đẩy mạnh công tác tạo nguồn, đào tạo, rèn luyện, thử thách đội ngũ cán bộ. Thành phố đã xây dựng chương trình đào tạo cán bộ trẻ tuổi, chương trình đào tạo thạc sĩ - tiến sĩ trong nước và nước ngoài, chương trình tạo nguồn cán bộ xuất thân từ công nhân, chương trình bồi dưỡng tiếng Anh cho cán bộ lãnh đạo, quản lý... Đây là chủ trương đúng đắn, sáng tạo, đi đầu cả nước của Đảng bộ thành phố trong nhiều nhiệm kỳ.

Cùng với phát triển kinh tế, TP HCM - cũng là thành phố nghĩa tình mang tính đặc trưng, các phong trào hoạt động trên lĩnh vực văn hóa - xã hội cũng được quan tâm thực hiện với nhiều mô hình sáng tạo, thực sự hướng về Nhân dân, phát huy truyền thống nhân ái, nghĩa tình của người dân thành phố; được nhân rộng ra cả nước.

Văn học, Nghệ thuật thành phố không ngừng sáng tạo, góp phần "Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc", nâng cao đời sống tinh thần của Nhân dân. Đồng thời, TP HCM cũng là địa phương đang nỗ lực kiến tạo, xây dựng Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh, đây được xem là một công trình lớn - công trình xuất phát từ tình cảm thiêng liêng, tôn kính đối với Bác Hồ của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân TP HCM. Với trọng tâm củng cố, tạo lập các giá trị văn hóa trên địa bàn thành phố, làm cho môi trường sống của thành phố chứa đầy các giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, làm cho nét đẹp văn hóa con người Hồ Chí Minh thấm sâu hơn nữa và trở thành nguồn sức mạnh nội sinh; hình thành nét đặc trưng của người dân thành phố mang tên Bác - thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Xứng đáng là thành phố đầu tàu

Với những ưu thế về vị trí địa lý, nguồn nhân lực dồi dào, phong phú, năng động về kinh tế và tính cởi mở đã giúp thành phố đứng vững và tạo ra những tiền đề quan trọng cho sự phát triển, khát khao vươn lên những tầm cao mới; vững bước trong kỷ nguyên phát triển mới, xứng đáng là thành phố đầu tàu trong sự tin yêu của cả nước, "vì cả nước, cùng cả nước"; trong thời gian tới, TP HCM tiếp tục tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

Một là, tiếp tục phát huy truyền thống năng động, sáng tạo, nét đặc trưng tiêu biểu của Đảng bộ và Nhân dân thành phố, là điều kiện, nền tảng quan trọng góp phần vào sự phát triển, thích ứng với bối cảnh mới.

Hai là, tập trung triển khai quyết liệt, hiệu quả việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị thành phố tinh gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), tạo sự thống nhất cao trong nhận thức, đoàn kết trong hành động của cả hệ thống chính trị và Nhân dân, đảm bảo lộ trình, tiến độ đề ra; đổi mới, sắp xếp bộ máy tinh gọn phải chú trọng cải thiện, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, bảo đảm về trình độ chuyên môn, năng lực, kỹ năng đáp ứng yêu cầu công việc cũng như phẩm chất đạo đức, tâm huyết, trách nhiệm, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả thực thi công vụ trong môi trường mới.

Ba là, tập trung triển khai những nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách; giải quyết cơ bản những vướng mắc, tồn đọng của thành phố; lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ của Nghị quyết số 31-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TP HCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 24-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Bốn là, đẩy mạnh công tác xây dựng quy hoạch, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ. Triển khai Kế hoạch thực hiện Quy hoạch chung thành phố thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060. Tăng cường ứng dụng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo; nâng cao năng suất lao động.

Năm là, thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống Nhân dân, phát triển kinh tế đi đôi với phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội; nhận thức đúng vai trò, vị trí của thành phố là nơi hội tụ và lan tỏa, vì cả nước, cùng cả nước; đẩy mạnh hợp tác kinh tế, văn hóa, xã hội ngày càng thiết thực, hiệu quả với các tỉnh, thành trong cả nước và chủ động hội nhập quốc tế.

Chặng đường 50 năm sau ngày miền Nam giải phóng, đất nước thống nhất; TP HCM đã và đang là một trong những trung tâm kinh tế, văn hóa, giáo dục - đào tạo, khoa học công nghệ, giao lưu và hội nhập quốc tế... của cả nước; sự năng động, sáng tạo của TP HCM đã và đang được phát huy cao độ, góp phần thiết lập cơ chế quản lý mới, mở đầu cho công cuộc đổi mới và đóng vai trò quan trọng vào thắng lợi của sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Truyền thống năng động, sáng tạo của Đảng bộ và Nhân dân TP HCM đã trở thành niềm tự hào không chỉ của Nhân dân thành phố mang tên Bác mà của cả đất nước Việt Nam, là động lực, tiền đề quan trọng để TP HCM vững bước trong kỷ nguyên phát triển mới - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, thực hiện khát vọng phồn vinh, hạnh phúc.