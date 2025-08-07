CLIP: Hiện trường hai người đàn ông đánh nhau.

Liên quan vụ "2 người đàn ông dùng cây sắt đánh nhau giữa đường" đăng trên Báo Người Lao Động, ngày 7-8, Công an phường Hiệp Bình phối hợp Công an TP HCM xác định được những người liên quan.

Hiện trường vụ việc.

Khoảng 20 giờ 30 tối 5-8, người đàn ông 34 tuổi (ngụ TP HCM) chạy xe máy trên đường Tô Ngọc Vân, phường Hiệp Bình. Song lúc này, đoạn đường trên đang xảy ra tắc nghẽn. Do xung đột giao thông, ông này xảy ra cãi vã với người đàn ông 56 tuổi (ngụ TP HCM) chạy cùng chiều phía sau.

Sau sự việc, người đàn ông 56 tuổi bỏ về nhà, cầm theo một gậy sắt quay lại hiện trường. Lúc này, người đàn ông 34 tuổi nhặt được thanh sắt rồi lao vào ẩu đả, rượt đuổi đánh nhau.

Cả hai được người dân can ngăn nên bỏ về. Song, vụ việc được người dân ghi lại đăng tải lên mạng xã hội.

Liên quan một người mặc áo xe buýt can ngăn hai người đàn ông trong clip, đại diện Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP HCM cho hay qua trích xuất camera, lái xe buýt số 29 có xuống can ngăn nhưng sự việc không liên quan đến lái xe.