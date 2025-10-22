HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

TP HCM yêu cầu không để dự án đường Nguyễn Duy Trinh chậm tiến độ

Ngọc Quý

(NLĐO) - TP HCM chỉ đạo đẩy nhanh dự án mở rộng đường Nguyễn Duy Trinh, bảo đảm tiến độ, tránh chồng lấn quy hoạch và sử dụng hiệu quả vốn đầu tư công

Chủ tịch UBND TP HCM vừa chỉ đạo các sở, ngành và địa phương khẩn trương triển khai thực hiện Nghị quyết 408/NQ-HĐND ngày 29-9-2025 của HĐND TP về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Duy Trinh (đoạn từ Vành đai 2 đến đường vào Khu công nghiệp Phú Hữu).

TP HCM, mở rộng đường, điểm đen tai nạn, đường Nguyễn Duy Trinh - Ảnh 1.

Đường Nguyễn Duy Trinh hiện hữu nhỏ hẹp, là một trong những điểm đen tai nạn

Theo đó, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông (chủ đầu tư dự án), được giao phối hợp với UBND phường Long Trường rà soát các đồ án quy hoạch phân khu, bảo đảm phù hợp với quy hoạch chung của TP và các quy định hiện hành. 

Việc triển khai phải tránh trùng lặp ranh giới thu hồi đất với các dự án khác trong khu vực như mở rộng cao tốc TP HCM – Long Thành – Dầu Giây hay tuyến đường sắt cao tốc Bắc – Nam.

Chủ đầu tư cũng phải đẩy nhanh thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, lập kế hoạch chi tiết về tiến độ, khối lượng công việc và kế hoạch giải ngân hằng tháng, bảo đảm đúng tiến độ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Nếu gặp vướng mắc vượt thẩm quyền, phải kịp thời báo cáo UBND TP xem xét, chỉ đạo xử lý.

Sở Xây dựng được giao tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết 408 theo đúng quy định pháp luật về đầu tư công, đất đai, ngân sách, xây dựng và đấu thầu; đồng thời hướng dẫn chủ đầu tư sớm hoàn tất hồ sơ điều chỉnh dự án để đủ điều kiện trình HĐND TP bố trí vốn bổ sung trong năm 2025. Việc thiết kế các hạng mục công trình phải bảo đảm tính cần thiết, hiệu quả, đồng bộ và tiết kiệm ngân sách nhà nước.

Cùng với đó, Sở Xây dựng sẽ kiểm tra, giám sát, hướng dẫn chủ đầu tư lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực, bảo đảm tính cạnh tranh, minh bạch và hiệu quả kinh tế; theo dõi, đánh giá quá trình thực hiện, điều chỉnh dự án theo Luật Đầu tư công và các quy định liên quan.

Sở Tài chính có trách nhiệm tham mưu, đề xuất bố trí đủ vốn theo tiến độ; hướng dẫn chủ đầu tư lập kế hoạch chi tiết giải ngân hằng tháng; đồng thời theo dõi tình hình thực hiện đầu tư nhằm bảo đảm dự án hoàn thành đúng thời hạn.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn công tác đo đạc, kiểm đếm và bồi thường, giải phóng mặt bằng. Trong khi đó, Sở Quy hoạch – Kiến trúc sẽ rà soát, hướng dẫn để dự án phù hợp với đồ án quy hoạch chung và các đồ án phân khu hiện có.

UBND phường Long Trường phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư và các đơn vị liên quan trong việc triển khai dự án, bảo đảm đúng tiến độ, quy hoạch và các chỉ đạo tại Nghị quyết 408/NQ-HĐND.

UBND TP HCM cũng yêu cầu các sở, ngành liên quan hỗ trợ chủ đầu tư trong quá trình thực hiện, hướng dẫn hoàn thiện thủ tục đầu tư, giải ngân vốn kịp thời, bảo đảm dự án đạt hiệu quả và góp phần cải thiện hạ tầng giao thông khu vực phía Đông thành phố.

