Thời sự Chính trị

HĐND TP HCM "chốt" tăng vốn dự án mở rộng đường Nguyễn Duy Trinh lên hơn 1.000 tỉ đồng

PHAN ANH

(NLĐO) - Đường Nguyễn Duy Trinh được ví von như cung đường "tử thần" vì đường khá hẹp nhưng xe tải đi lại rất lớn, là nguyên nhân chính gây ra nhiều vụ tai nạn

Sáng 29-9, tại kỳ họp thứ 4 (kỳ họp chuyên đề) HĐND TP HCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đã thông qua Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Duy Trinh (đoạn từ Vành Đai 2 đến đường vào Khu công nghiệp Phú Hữu).

Theo đó, chủ đầu tư dự án được điều chỉnh từ Khu Quản lý giao thông đô thị số 2 thành Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông.

HĐND TP HCM "chốt" tăng vốn dự án mở rộng đường Nguyễn Duy Trinh lên hơn 1.000 tỉ đồng- Ảnh 1.

Đại biểu thông qua nghị quyết tại kỳ họp; Ảnh: PHAN ANH

Tổng mức đầu tư được điều chỉnh từ hơn 832 tỉ đồng thành hơn 1.859 tỉ đồng. Nhóm dự án được điều chỉnh từ nhóm B thành nhóm A. Đồng thời, thời gian thực hiện dự án từ 2017-2021 thành 2017-2028.

Về tiến độ, từ nay đến cuối năm 2025, cơ quan chức năng sẽ tiến hành khảo sát, lập, thẩm định, phê duyệt điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi. Quý I và quý II năm 2026 khảo sát, lập, duyệt thiết kế bản vẽ thi công. Quý I và quý IV năm 2026 thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Đến quý III và quý IV năm 2026 lựa chọn nhà thầu để thi công công trình. Quý IV năm 2026 đến quý IV năm 2027 sẽ thực hiện khởi công xây dựng công trình và hoàn thành công trình. Năm 2028 thực hiện công tác lập hồ sơ nghiệm thu, quyết toán.

Giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông trên địa bàn

Dự án này được HĐND TP HCM thông qua năm 2015 với tổng mức đầu tư 832 tỉ đồng, quy mô đầu tư dài 1,6 km, mở rộng lên 30 m. Dù vậy, công tác bồi thường chưa triển khai nên chưa thi công trên thực địa.

Lý giải việc tăng tổng mức đầu tư hơn 1.000 tỉ đồng, UBND TP HCM cho biết do cập nhật, bổ sung chi phí thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, chi phí di dời hạ tầng kỹ thuật, chi phí xây dựng, quản lý dự án, chi phí khác, dự phòng phí theo quy định tại thời điểm hiện tại.

Trong đó, chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, di dời hạ tầng kỹ thuật từ 508 tỉ đồng thành 1.506 tỉ đồng (tăng 998 tỉ đồng).

Theo UBND TP HCM, dự án nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Duy Trinh (đoạn từ Vành Đai 2 đến đường vào Khu công nghiệp Phú Hữu) sẽ giúp hoàn chỉnh hệ thống giao thông khu vực, giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông trên địa bàn.

Đường Nguyễn Duy Trinh được ví von giống như cung đường "tử thần" vì bề rộng đường khá hẹp trong khi lưu lượng xe tải, container đi lại hằng ngày rất lớn, là nguyên nhân chính gây ra nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Tin liên quan

Khi nào đầu tư tuyến đường sắt Hải Phòng - Hạ Long - Móng Cái và kết nối với Trung Quốc?

Khi nào đầu tư tuyến đường sắt Hải Phòng - Hạ Long - Móng Cái và kết nối với Trung Quốc?

(NLĐO) - Theo Quy hoạch mạng lưới đường sắt Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050, tuyến đường sắt Hải Phòng - Hạ Long - Móng Cái dài khoảng 187 km

Để mỗi con đường là một câu chuyện

Việc chuẩn hóa tên đường tạo thuận lợi cho quản trị đô thị, cuộc sống người dân, đồng thời góp phần giáo dục lòng yêu nước

Cần Thơ khởi công 7 km đường mà người dân đặc biệt quan tâm

(NLĐO) - Ngoài khởi công dự án nâng cấp 7 km Quốc lộ 91, TP Cần Thơ còn khởi công và khánh thành 17 công trình khác với tổng mức đầu tư hơn 12.000 tỉ đồng.

TP HCM HĐND TP HCM đường đường Nguyễn Duy Trinh cung đường "tử thần" tăng vốn hơn 1.000 tỉ đồng
