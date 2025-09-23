HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

TP Huế: Phóng viên được quyền đánh giá mức độ hài lòng với nội dung trả lời của cơ quan nhà nước

Q.Nhật

(NLĐO) - Với hình thức phát ngôn trên mạng lưới phát ngôn báo chí, các phóng viên được đánh giá "hài lòng, không hài lòng" đối với trả lời từ cơ quan nhà nước

Ngày 23-9, ông Nguyễn Huy Hiển, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao (VH-TT) TP Huế cho biết đã có công văn gửi các sở, ban ngành, cấp xã và cơ quan báo chí để lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 63/2020/QĐ- UBND ngày 14/12/2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế (nay là UBND TP Huế) quy định phát ngôn và cung cấp thông tin cho cơ quan báo chí trên hệ thống mạng lưới phát ngôn.

Huế đưa tiêu chí hài lòng vào đánh giá phát ngôn báo chí - Ảnh 1.

Hệ thống mạng lưới phát ngôn cung cấp thông tin báo chí trên ứng dụng Hue-S.

Nội dung dự thảo đã được đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử TP Huế (hue.gov.vn) và thời hạn tiếp nhận ý kiến kéo dài đến ngày 4-10.

Theo dự thảo, với hình thức phát ngôn này, báo chí, nhà báo, phóng viên khi đề nghị phát ngôn sẽ thực hiện thông qua ứng dụng Hue-S (dịch vụ đô thị thông minh TP Huế) hoặc cổng thông tin tương tác trực tuyến tuongtac.hue.gov.vn. Hệ thống này cho phép tiếp nhận yêu cầu 24/24 giờ, 7 ngày trong tuần, tạo điều kiện để hoạt động báo chí tiếp cận thông tin chính thống một cách nhanh chóng, minh bạch. Dự thảo cũng quy định rõ thời gian trả lời, cung cấp thông tin khi báo chí có yêu cầu.

Huế đưa tiêu chí hài lòng vào đánh giá phát ngôn báo chí - Ảnh 2.

Ông Hoàng Việt Trung, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế trả lời, cung cấp thông tin cho báo chí tại một buổi họp báo thường kỳ của UBND TP Huế.

Đáng chú ý, tại Điều 9 của dự thảo, cơ quan báo chí, phóng viên còn có quyền đánh giá chất lượng trả lời của cơ quan nhà nước trên hệ thống mạng lưới phát ngôn theo ba mức: hài lòng, chấp nhận được và không hài lòng. Các kết quả này sẽ được Sở VH-TT tổng hợp, báo cáo Sở Nội vụ để nghiên cứu, đưa vào tiêu chí đánh giá, xếp hạng chất lượng hoạt động của các đơn vị, địa phương.

Dự thảo cũng nhấn mạnh đến cơ chế khuyến khích và xử lý trách nhiệm. Theo Điều 16, những đơn vị thường xuyên phát ngôn kịp thời, chính xác sẽ được tuyên dương tại các cuộc họp báo thường kỳ và phiên họp của UBND TP Huế. Tương tự, các cơ quan báo chí, nhà báo phản ánh đúng, khách quan, tuân thủ pháp luật cũng được biểu dương tại cuộc họp báo thường kỳ của UBND TP Huế và giao ban báo chí hàng tháng của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Huế. Ngược lại, những trường hợp thiếu trách nhiệm, cung cấp hoặc phản ánh sai lệch thông tin sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Từ năm 2020, ngoài hình thức đăng ký cung cấp thông tin như quy định, TP Huế đã tiên phong triển khai mạng lưới phát ngôn trên nền tảng Hue-S để tiếp nhận, phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí.

Từ đầu năm 2025 đến nay, hệ thống mạng lưới phát ngôn của TP Huế đã tiếp nhận 51 câu hỏi của các nhà báo, phóng viên báo chí hoạt động trên địa bàn TP Huế, trong đó đã trả lời 42 câu và 9 câu đang trả lời.

Tin liên quan

180 phóng viên nước ngoài đăng ký tác nghiệp tại Đại lễ 30-4

180 phóng viên nước ngoài đăng ký tác nghiệp tại Đại lễ 30-4

(NLĐO)- 630 phóng viên trong nước, 180 phóng viên nước ngoài đăng ký tác nghiệp tại Đại lễ 30-4 sắp tới

Phóng viên bị ngăn vào gặp gỡ báo chí về kẹo rau củ có Hằng Du Mục, Quang Linh Vlogs quảng cáo

(NLĐO) - Nhiều nhà báo bị ngăn cản không cho vào phòng gặp gỡ báo chí của Tập đoàn Chị Em Rọt về kẹo rau củ Kera với lý do đây chỉ là cuộc gặp gỡ thân mật

Tạo môi trường thuận lợi để văn nghệ sĩ, phóng viên, biên tập viên phát huy khả năng sáng tạo

(NLĐO) - Hoạt động văn học, nghệ thuật, báo chí, xuất bản trên địa bàn TP HCM ngày càng phong phú và đa dạng

