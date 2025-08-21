HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

Tranh cãi phát ngôn của đại diện đăng cai Miss Grand Vietnam 2025

Thùy Trang

(NLĐO)- Top 35 người đẹp vào chung kết Miss Grand Vietnam 2025 lộ diện tại buổi trao sash diễn ra vào tối 21-8.

Miss Grand Vietnam 2025: Đoan Trang “Bùng nổ” với hình ảnh Bà Trưng, Bà Triệu 

Tranh cãi phát ngôn của đại diện đăng cai Miss Grand Vietnam 2025 - Ảnh 1.

Tranh cãi phát ngôn của đại diện đăng cai Miss Grand Vietnam 2025

Trong khuôn khổ buổi họp báo trao sash và công bố lịch trình cuộc thi Miss Grand Vietnam 2025, BTC Miss Grand Vietnam 2025 trao giải Grand Arrival - Truyền cảm hứng cho thí sinh Huỳnh Phạm Đoan Trang với màn tái hiện hình ảnh Bà Trưng, Bà Triệu ra trận ở vòng Sơ khảo. \

Tiết mục hóa thân thể hiện khí phách hào hùng, bất khuất của người phụ nữ Việt Nam trong lịch sử, khơi dậy niềm tự hào dân tộc sâu sắc.

Bên cạnh đó, Ban tổ chức cũng vinh danh Đỗ Thị Tường Vy - thí sinh có phần Grand Arrival ấn tượng nhất với danh hiệu Best Grand Arrival và chính thức ghi tên mình vào Top 20 chung cuộc.

Thuộc khuôn khổ Miss Grand Vietnam 2025, phần thi Trang phục Văn hoá Dân tộc - Grand National Costume với đêm trình diễn hoành tráng là điểm nhấn không thể thiếu. Tại họp báo, thành viên của 4 đội thi với sự dẫn dắt của các Nhà thiết kế Vũ Việt Hà, Ivan Trần, Nguyễn Việt Hùng và Đặng Trọng Minh Châu cũng được ra mắt chính thức.

Hoa hậu Lê Hoàng Phương, Trần Tiểu Vy, Võ Lê Quế Anh, Á hậu Lê Phan Hạnh Nguyên và Phạm Ngọc Phương Anh sẽ cùng 35 thí sinh Miss Grand Vietnam 2025 trình diễn trong đêm Trang phục Văn hoá Dân tộc diễn ra vào ngày 11-9.

Phát ngôn “gây sốc” về hoa hậu và quan điểm đáng bàn!

Phát ngôn “gây sốc” về hoa hậu và quan điểm đáng bàn!

Điều đáng nói, trong buổi họp báo trao sash cho 35 thí sinh, một đại diện đăng cai (khu vực, tỉnh/thành) Miss Grand Vietnam đã có phát ngôn "gây bão" cõi mạng. Theo đó, người này phát biểu: "Người mê sắc đẹp là mấy anh chúng tôi, mấy cô làm đẹp cho chúng tôi nhìn, chúng tôi là người mê sắc đẹp nên mấy cô mới có những cuộc thi hoa hậu". 

Ngay lập tức, phát biểu này nhận về luồng ý kiến phản đối. Hầu hết mọi người đều cho rằng đây là một phát biểu thiếu hiểu biết, thậm chí có mùi "xem thường phụ nữ". "Phát ngôn kiểu đó cũng nói ra được", "Biết đang nói cái gì không vậy?", "Phát ngôn trình độ 6/12, nghỉ sao mà nói câu đó nghe nó dung tục vậy Trời", " phát biểu gì kỳ vậy", " không bất ngờ vì họ coi thường phụ nữ mà bất ngờ vì họ làm điều đó công khai như vậy", "tuyệt, nói đến vậy mà vẫn tham gia thi được thì tôi cũng lạy", "không chấp nhận nổi", "Cuộc thi hoa hậu để tôn vinh vẻ đẹp của phụ nữ nhưng nghe phát ngôn thì thấy nó coi thường phụ nữ kinh khủng :)) Dẹp luôn đi được rồi đó", "gì vậy trời",… là ý kiến của khán giả.

Sau ngày nhập cuộc, các thí sinh sẽ tiếp tục tham gia chuỗi hoạt động và các phần thi phụ như The Grand Voice, The Grand Walk, The Grand Heat, The Grand Shoot, The Grand Chat, The Grand Business…… 

Đêm Chung kết toàn quốc dự kiến diễn ra vào ngày 14-9, nơi tân Hoa hậu sẽ chính thức kế nhiệm Võ Lê Quế Anh và là thí sinh Việt Nam tham gia Miss Grand International 2025.

Tin liên quan

Lộ diện Top 35 Miss Grand Vietnam 2025

Lộ diện Top 35 Miss Grand Vietnam 2025

(NLĐO) - Lan tỏa văn hóa Việt trong buổi sơ khảo “Miss Grand Vietnam 2025”

Miss Grand Vietnam 2025 Miss Grand tranh cãi thí sinh Miss Grand
