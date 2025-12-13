HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Bạn đọc

TP Huế: Xuất hiện hố sụt chưa rõ nguyên nhân trên quốc lộ

Q.Nhật

(NLĐO) - Một hố sụt chưa rõ nguyên nhân trên Quốc lộ 49, cơ quan chức năng đã khắc phục tạm, đặt biển cảnh báo khuyến cáo tài xế chú ý quan sát.

Tối 13-12, Công ty CP quản lý và xây dựng đường bộ Huế đã tiến hành hoàn tất xử lý tạm thời một hố sụt trên tuyến Quốc lộ 49 đoạn qua thôn Tân Thọ, xã Bình Điền, TP Huế. Đồng thời bố trí bảng cảnh báo để các phương tiện lưu thông qua lại đảm bảo an toàn.

Xuất hiện hố sụt trên Quốc lộ 49, người tham gia giao thông cần chú ý - Ảnh 1.

Hố sụt xuất hiện ở sát lề đường.

Vị trí hố sụt xảy ra tại km 32+200 thuộc Quốc lộ 49. Ghi nhận ban đầu cho thấy mặt đường nhựa bị sụt xuống, tạo thành một hố sâu có thế tích ước khoảng 2 m3, nằm sát lề đường, xung quanh hố sụt có những vết nứt, phía dưới là hàm ếch, nguy cơ tiếp tục mở rộng.

Ông Lê Quang Vinh, Tổng Giám đốc Công ty CP quản lý và xây dựng đường bộ Huế cho biết vị trí xảy ra hố sụt này không có bất kỳ công trình ngầm nào ở bên dưới nên chưa rõ nguyên nhân xảy ra hiện tượng nêu trên.

Sau khi đổ đá lấp đầy hố sụt, Công ty CP quản lý và xây dựng đường bộ Huế sẽ làm rõ nguyên nhân để khắc phục triệt để hiện tượng này trong thời gian tới.

Quốc lộ 49 là tuyến giao thông có điểm đầu ở phường Thuận An và điểm cuối giao nhau với đường Hồ Chí Minh nhánh Tây ở xã A Lưới 3, dài hơn 97 km; đây là tuyến đường huyết mạch kết nối trung tâm TP Huế với các xã biên giới vùng cao A Lưới.

Tin liên quan

VIDEO: Xuất hiện hố sụt "không đáy" bất thường sau mưa lớn ở Quảng Trị

VIDEO: Xuất hiện hố sụt "không đáy" bất thường sau mưa lớn ở Quảng Trị

(NLĐO) - Chính quyền địa phương ngay lập tức đã đến kiểm tra, rào chắn và cắm biển cảnh báo nguy hiểm tại khu vực xuất hiện hố sụt bất thường này

CLIP: Xuất hiện hố sụt lún sau tiếng động lớn ở Quảng Trị

(NLĐO) - Lúc sáng sớm, người dân nghe tiếng động lớn, sau đó phát hiện hố sụt sâu khoảng 5m ở gần ngôi nhà đang sinh sống.

CLIP: Cận cảnh hố sụt lún sâu hoắm xuất hiện ở Quảng Trị

(NLĐO) - Một hố sụt lún rộng khoảng 5 m, chưa xác định cụ thể chiều sâu, vừa xuất hiện ở tỉnh Quảng Trị sau đợt mưa lớn vừa qua

