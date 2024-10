TP Long Khánh giảm phường nào sau sắp xếp đơn vị hành chính?

Ngày 29-10, Thành uỷ, UBND TP Long Khánh (tỉnh Đồng Nai) tổ chức Lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp xã của thành phố giai đoạn 2023-2025.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đồng Nai Hồ Thanh Sơn tặng lẵng hoa chúc mừng TP Long Khánh

Theo nghị quyết, TP Long Khánh sẽ nhập, điều chỉnh 2 phường là Xuân Trung và Xuân Thanh về phường Xuân An thành phường Xuân An, trụ sở UBND phường được đặt tại phường Xuân An. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 1-11-2024.

Sau khi sắp xếp, TP Long Khánh giảm 2 phường, còn tổng cộng 13 ĐVHC cấp xã (9 phường và 4 xã).

Ông Đỗ Chánh Quang, Chủ tịch UBND TP Long Khánh khẳng định việc sắp xếp các ĐVHC là cần thiết nhằm tạo điều kiện tập trung được các nguồn lực về đất đai, con người, mở rộng không gian để quy hoạch, phát triển hạ tầng kỹ thuật, phát huy hiệu quả tiềm năng thế mạnh để phát triển kinh tế-xã hội. Đồng thời góp phần tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương, tinh giản biên chế, tiết kiệm ngân sách.

Ông Đỗ Chánh Quang, Chủ tịch UBND TP Long Khánh phát biểu

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đồng Nai Hồ Thanh Sơn đề nghị thành phố Long Khánh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhất là các quy định, hướng dẫn về chế độ, chính sách của Nhà nước về sắp xếp ĐVHC cấp xã, tạo đồng thuận, thực hiện đạt hiệu quả cao nhất; quan tâm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động, trong đó đặc biệt chú ý các trường hợp dôi dư khi thực hiện sắp xếp ĐVHC để có phương án giải quyết, hỗ trợ thấu tình, đạt lý, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Phường Xuân An trước và sau khi sáp nhập

Đồng thời, bố trí cán bộ lãnh đạo, công chức tại các ĐVHC mới phải ưu tiên lựa chọn những người có đầy đủ phẩm chất đạo đức, năng lực công tác để chuẩn bị nhân sự phục vụ Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đồng Nai yêu cầu thành phố Long Khánh khẩn trương tổ chức thực hiện công tác sắp xếp, triển khai đầy đủ, nghiêm túc các nội dung công việc theo kế hoạch của tỉnh, hướng dẫn của cấp có thẩm quyền, sớm ổn định hoạt động tổ chức. Tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, tổ chức và doanh nghiệp thuận lợi khi thực hiện thủ tục hành chính; chuyển đổi các loại giấy tờ cho nhân dân, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp theo thẩm quyền. Kịp thời kiến nghị cấp có thẩm quyền những vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện.

Trong buổi lễ, TP Long Khánh công bố quyết định thành lập Đảng bộ phường Xuân An sau điều chỉnh. Chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ phường Xuân An nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 10 người.