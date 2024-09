TP Thủ Dầu Một dự kiến chi 70 tỉ đồng gắn camera phạt nguội

Ngày 13-9, Công an TP Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương) tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về lĩnh vực an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, ngành nghề kinh doanh có điều kiện.



Hội nghị thu hút hơn 150 đại biểu đến từ các doanh nghiệp kinh doanh vận tải, các nhà hàng, quán ăn trên địa bàn.

Số liệu thống kê cho thấy từ đầu năm đến nay, toàn thành phố xảy ra 105 vụ tai nạn giao thông, làm chết 39 người, bị thương 58 người, hư hỏng 179 phương tiện. Theo đánh giá của Công an TP Thủ Dầu Một, tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn có chiều hướng tăng cao, trong đó các vụ tai nạn giao thông liên quan phương tiện là xe tải, xe vận chuyển hành khách tăng so với năm 2023.

Đội Cảnh sát giao thông, Công an TP Thủ Dầu Một xử phạt người vi phạm giao thông từ hình ảnh người dân cung cấp

Thời gian qua, Công an TP Thủ Dầu Một đã xây dựng triển khai thực hiện nhiều kế hoạch chuyên đề, mở đợt cao điểm tuần tra kiểm soát, huy động các lực lượng triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, nhằm kiềm chế, làm giảm tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông trên địa bàn, lực lượng Cảnh sát giao thông, trật tự và Công an các phường đã tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị.

Trong đó, lực lượng Cảnh sát giao thông, trật tự đã tổ chức gần 1.000 đợt, với khoảng 2.800 cán bộ chiến sĩ tham gia tuần tra kiểm soát, qua đó phát hiện và lập biên bản trên 13.200 trường hợp vi phạm, phạt tiền trên 36 tỉ đồng; tước giấy phép lái xe hơn 3.600 trường hợp và phù hiệu là hơn 111 trường hợp…

Ngoài thực hiện công tác tuần tra kiểm soát, Công an TP Thủ Dầu Một còn phát huy mô hình điểm triển khai giải pháp xử phạt giao thông và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Trong thời gian hoạt động thí điểm từ ngày 1-12-2023 đến nay, lực lượng Cảnh sát giao thông, trật tự tiến hành tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, qua đó phát hiện và gửi thông báo xử phạt 1.460 trường hợp, với số tiền trên 2,7 tỉ đồng.