TPHCM: 1.480 trường hợp bàn giao mặt bằng cải tạo bờ Bắc kênh Đôi

Ngày 14-5, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TPHCM (Ban Quản lý dự án Hạ tầng đô thị) cho biết, dự án nạo vét, xây dựng hạ tầng, cải tạo môi trường bờ bắc kênh Đôi có tổng mức đầu tư hơn 7.300 tỉ đồng. Trong đó, chi phí giải phóng mặt bằng, hỗ trợ, tái định cư 5.975 tỉ đồng.

Dự án có 1.604 trường hợp bị ảnh hưởng, hiện nay đã ban hành quyết định phương án bồi thường 1.603 trường hợp và đã bàn giao 1.480 trường hợp.

Theo chủ đầu tư, dự án được chia làm 3 gói thầu xây lắp. Hiện nay, gói thầu xây lắp 1 thi công đạt được khoảng 36% khối lượng, dự kiến hoàn thành tháng 12-2026.

Gói thầu xây lắp 2 thi công đạt được khoảng 52% khối lượng, dự kiến hoàn thành tháng 9-2026. Gói thầu xây lắp 3 đã hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu xây lắp và dự kiến hoàn thành tháng 8-2026.

Chủ đầu tư cho biết, hiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật hiện hữu chưa được di dời, ảnh hưởng lớn đến tiến độ thi công của các gói thầu. Đặc biệt là hệ thống điện trung thế, hạ thế hiện hữu.

Chủ đầu tư phối hợp với 2 địa phương để giải quyết dứt điểm vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ, tái định cư

Hiện nay, Ban Quản lý dự án hạ tầng đô thị đang phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Chánh Hưng và phường Phú Định triển khai công tác lập, trình thẩm định, phê duyệt hồ sơ bồi thường hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

Dự án còn 123 trường hợp chưa bàn giao mặt bằng để triển khai thi công (phường Chánh Hưng 57 trường hợp, phường Phú Định 66 trường hợp).

Để đẩy nhanh tiến độ thi công dự án, Ban Quản lý dự án Hạ tầng đô thị đã tập trung giải quyết dứt điểm các vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ, tái định cư.

Theo đó, phối hợp với 2 phường tập trung đẩy nhanh thu hồi đất bàn giao toàn bộ mặt bằng gói xây lắp 1, xây lắp 2, xây lắp 3 trong tháng 5-2026 để triển khai thi công hoàn thành công trình theo đúng tiến độ của dự án.