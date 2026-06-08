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Pháp luật

TPHCM: Anh trai sát hại em ruột vì tranh chấp lối đi

Trần Thái

(NLĐO) - Sau khi dùng dao tước đoạt mạng sống của em trai, bị cáo tìm mọi cách tự kết liễu nhưng bất thành.

Ngày 8-6, TAND TPHCM mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Trần Thanh Sang (59 tuổi; quê TPHCM) về tội "Giết người" và "Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng".

Không thoả thuận được lối đi chung

Theo hồ sơ vụ án, Trần Thanh Sang và em ruột là anh Trần Thanh N. có mâu thuẫn kéo dài liên quan đến việc tranh chấp đất đai. Đỉnh điểm của sự việc xảy ra khi Sang đề nghị anh N. mở một lối đi vào phần đất phía sau của mình nhưng không được người em đồng ý.

- Ảnh 1.

Sáng 6-3-2025, sau khi mua sẵn hai con dao (một dao bầu và một dao Thái Lan), Sang tìm đến nhà em trai tại phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TPHCM trước đây để nói chuyện. Tại đây, khi thấy anh N. đang sửa xe trước nhà, Sang nhắc lại việc mở đường nhưng anh N. không đồng ý.

Trong cơn tức giận, Sang đã dùng dao bầu chém trúng đầu anh N. Khi nạn nhân bỏ chạy, Sang tiếp tục truy đuổi. Anh N. bị ngã, Sang lập tức rút con dao còn lại đâm liên tiếp nhiều nhát nạn nhân. Hậu quả là anh N. đã tử vong tại chỗ.

Kết cục bi thảm

Sau khi thấy em trai nằm gục, Sang dùng dao tự đâm vào bụng mình cho đến khi lưỡi dao bị gãy, sau đó chạy vào một quán cơm gần đó lấy kéo tự đâm vào người, dội nước sôi lên cơ thể và cuối cùng là lao vào khu vực ổ điện để bị điện giật cho đến khi bất tỉnh. Tuy nhiên, Sang đã được người dân và cơ quan chức năng đưa đi cấp cứu kịp thời nên giữ được tính mạng.

Bên cạnh tội giết người có tính chất côn đồ, Sang còn bị truy tố tội liên quan đến vũ khí quân dụng vì con dao Thái Lan mà bị can sử dụng được giám định là mẫu dao sắc, thuộc danh mục vũ khí có tính sát thương cao theo quy định của Bộ Công an.

Về phần dân sự, vợ nạn nhân đã yêu cầu bị can bồi thường tổng số tiền 2,5 tỉ đồng.

Xem xét vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo tù chung thân về cả hai tội danh "Giết người" và "Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

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