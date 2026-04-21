TPHCM: Áp lực đè nặng ở những trường có 100 lớp học

Sau khi sáp nhập, một số phường trên địa bàn TPHCM tồn tại tình trạng quá tải trường, lớp. Có những phường hơn 23.000 học sinh nhưng chỉ hiện diện một trường THCS công lập.

Số liệu của Sở GD-ĐT TPHCM cho biết tại phường Dĩ An, Trường THCS Võ Trường Toản có 99 lớp với 4.534 học sinh; Trường THCS Dĩ An có 78 lớp với 3.643 học sinh.

Tại phường An Phú, Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi có 103 lớp với 4.658 học sinh; Trường Tiểu học An Phú có 71 lớp với 3.376 học sinh. Phường này có 8 trường công lập, gồm 2 trường mầm non, 5 trường tiểu học và 1 trường THCS, với tổng số 23.116 học sinh. Trong đó, bậc mầm non có 1 trường đạt chuẩn quốc gia. Cấp tiểu học với 232 lớp/10.625 học sinh nhưng chỉ 142 lớp/6.460 học sinh được học 2 buổi/ngày. Bậc THCS có 1 trường THCS (Nguyễn Văn Trỗi) với 103 lớp/4.658 học sinh, song chỉ có 54 phòng học, số phòng học không đáp ứng đủ số lớp nên chỉ học được 1 buổi/ngày.

Báo cáo từ phường An Phú cho thấy đầu năm học 2025-2026, dân số cơ học tăng nhanh kéo theo số học sinh ngày càng tăng, trung bình mỗi năm tăng thêm gần 2.000 em, gây quá tải trường lớp, sĩ số trung bình 48-52 học sinh/lớp. Đa số các trường phải tận dụng tất cả phòng chức năng để làm phòng học. Trường Tiểu học An Phú có sĩ số dao động 50-52 học sinh/lớp, khó khăn khi học 2 buổi/ngày.

Tại khu vực 1 (TPHCM trước đây), Trường Tiểu học Ngô Quyền (quận Bình Tân cũ) là trường công lập có đông học sinh nhất thành phố. Trường có 109 lớp với tổng số hơn 5.000 học sinh, sĩ số trung bình khoảng 47 em/lớp.

Tình trạng quá tải trường, lớp khiến các nhà trường gặp khó khăn trong việc bố trí lớp học và giảng dạy.

Theo Sở GD-ĐT TPHCM, thời gian qua, thành phố đã chỉ đạo ngành GD-ĐT rà soát, điều chỉnh quy hoạch mạng lưới trường lớp phù hợp với quy mô dân số từng địa bàn; thực hiện phân tuyến tuyển sinh hợp lý; đồng thời đưa các dự án xây dựng mới, cải tạo, mở rộng trường học vào kế hoạch đầu tư công trung hạn.

Bên cạnh đó, TPHCM tăng cường đầu tư trang thiết bị dạy học; bố trí, bổ sung đội ngũ giáo viên; từng bước giảm sĩ số học sinh/lớp theo lộ trình quy định của Bộ GD-ĐT.

Sở GD-ĐT TPHCM cho biết khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, việc chủ động rà soát quỹ đất, lập quy hoạch và đề xuất đầu tư xây dựng mới hoặc mở rộng các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học và THCS thuộc thẩm quyền và trách nhiệm trực tiếp của chính quyền cấp xã.

Sở GD-ĐT TPHCM đề nghị các địa phương trực tiếp chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý theo thẩm quyền. Cụ thể: Khẩn trương rà soát lại tình hình thực tế về mạng lưới trường lớp, quỹ đất giáo dục và nhu cầu học tập, học bán trú của học sinh trên địa bàn để có phương án bố trí nguồn lực đầu tư phù hợp. Tổ chức làm việc, đối thoại trực tiếp để làm rõ nội dung kiến nghị và thông tin cụ thể về kế hoạch đầu tư công trung hạn, các dự án trường học dự kiến triển khai và các giải pháp tạm thời nhằm đảm bảo quyền lợi học tập cho học sinh.



