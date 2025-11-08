HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giáo dục

Học sinh đề xuất dùng AI nhận diện tiêu thụ điện lãng phí ở trường, lớp

Đặng Trinh

(NLĐO)- Hơn 20 sản phẩm lọt vào vòng chung kết cuộc thi và các màn thuyết trình đi kèm của học sinh một trường THPT tại TP HCM khiến người xem bất ngờ.

Ngày 8-11, Trường THPT Bùi Thị Xuân (phường Bến Thành-TP HCM) tổ chức vòng thi chung kết cuộc thi "Sống xanh vì một tương lai bền vững". Tại đây, hơn 20 sản phẩm gồm những đề tài phong phú, đa dạng góc nhìn của thế hệ Gen Z về môi trường, công nghệ và cộng đồng được trình bày khiến người xem đã tai, đã mắt.

Các sản phẩm lọt vào vòng chung kết đều là những sản phẩm thể hiện bản lĩnh, sáng tạo và tinh thần trách nhiệm với hành tinh xanh. "Các em không nói lý thuyết suông mà biết kết nối công nghệ với trái tim, hành động nhỏ với tầm nhìn lớn. Thể hiện qua tấm poster đầy sắc màu, những đoạn clip minh họa sinh động, những phần thuyết trình tự tin, logic"- thầy Huỳnh Thanh Phú, Hiệu trưởng Trường THPT Bùi Thị Xuân, nhìn nhận.

Học sinh đề xuất dùng AI nhận diện tiêu thụ điện lãng phí ở trường, lớp - Ảnh 1.

Các sản phẩm lọt vào vòng chung kết đều là những sản phẩm thể hiện bản lĩnh, sáng tạo và tinh thần trách nhiệm với hành tinh xanh

Để tham dự cuộc thi, mỗi nhóm học sinh Trường THPT Bùi Thị Xuân chọn một hướng tiếp cận riêng như bảo vệ nguồn nước, tái chế rác thải, tiết kiệm năng lượng đến ứng dụng công nghệ AI trong nhận diện và phân loại rác. Có nhóm mang đến mô hình "thành phố thông minh xanh", nơi trí tuệ nhân tạo giúp người dân quản lý năng lượng, phát hiện ô nhiễm và đề xuất giải pháp xử lý tức thời. Có nhóm chọn cách giản dị, thực tế là vận động học sinh trong trường tắt đèn khi không sử dụng, tắt máy xe khi chờ đèn đỏ, giữ gìn sông rạch trong sạch, nhặt một chiếc lá rơi để giữ lòng người thêm mát...

Học sinh đề xuất dùng AI nhận diện tiêu thụ điện lãng phí ở trường, lớp - Ảnh 2.

Để tham dự cuộc thi, mỗi nhóm học sinh Trường THPT Bùi Thị Xuân chọn một hướng tiếp cận riêng

Học sinh đề xuất dùng AI nhận diện tiêu thụ điện lãng phí ở trường, lớp - Ảnh 3.

Từ những ý tưởng nhỏ trong cuộc thi, học sinh Trường THPT Bùi Thị Xuân đã hình thành nhiều nhóm hành động xanh

Tại phần thuyết trình, nhiều học sinh cho biết "sống xanh" với thế hệ trước có thể là việc trồng cây, hạn chế túi ni-lông. Nhưng với Gen Z, những công dân của thời đại số thì "sống xanh" còn mang nghĩa sống thông minh, sống có trách nhiệm, sống để lan tỏa năng lượng tích cực.

Tại dự án "Ngân hàng rác tái chế", nhóm thực hiện cho biết mỗi vật liệu bỏ đi được quy đổi thành điểm thưởng để khuyến khích học sinh tái chế. Trong khi đó, một nhóm đề xuất dùng AI để nhận diện hành vi tiêu thụ điện năng lãng phí trong lớp học, từ đó gợi ý biện pháp tiết kiệm. Một đại diện ban giám khảo đến từ Trường ĐH Kinh tế-Tài chính TP HCM cho biết ngoài chấm điểm, qua các phần thuyết trình cũng đã gợi mở hướng tư duy, khơi dậy niềm say mê nghiên cứu và năng lực phản biện cho học sinh.

Học sinh đề xuất dùng AI nhận diện tiêu thụ điện lãng phí ở trường, lớp - Ảnh 4.

Nhóm 11A15 đạt giải nhất với poster và phần thuyết trình độc đáo, sáng tạo

Từ những ý tưởng nhỏ trong cuộc thi, học sinh Trường THPT Bùi Thị Xuân đã hình thành nhiều nhóm hành động xanh như "BTX Eco Club", "Nhặt rác cùng nụ cười", "Tái chế sáng tạo", "Góc xanh học đường". Theo ban tổ chức, đây là những hoạt động cụ thể trong hành trình biến trường học thành không gian sống thân thiện với môi trường.

Học sinh đề xuất dùng AI nhận diện tiêu thụ điện lãng phí ở trường, lớp - Ảnh 5.

Thầy Huỳnh Thanh Phú cho biết mỗi sản phẩm là mỗi ý tưởng độc đáo của các em học sinh

Theo thầy Huỳnh Thanh Phú, mỗi sản phẩm là mỗi ý tưởng độc đáo của các em học sinh. Độc đáo ở chỗ, các em nghiên cứu, ứng dụng từ thực tế ở cuộc sống, ở nhà trường và sản phẩm áp dụng được trong thực tế. 

"Học sinh Trường THPT Bùi Thị Xuân đang học cách dùng công nghệ phục vụ môi trường chứ không để công nghệ tiêu tốn tài nguyên. Các em hiểu rằng một hành tinh bền vững phải đi cùng một lối sống tiết chế, nhân ái và tôn trọng tự nhiên. "Sống xanh" không chỉ là giữ cho trái đất bớt nóng mà là giữ cho lòng người thêm mát. Mỗi hành động nhỏ như nhặt một chiếc lá rơi, tắt đi một bóng đèn thừa đều góp phần làm dịu đi hơi thở của hành tinh, để mai này cộng đồng ta còn được hít thở bình yên"- thầy Phú chia sẻ.


