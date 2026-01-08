TPHCM: Ba người lãnh án tử hình vì những "ông trùm" trên Telegram

Ngày 8-1, TAND TPHCM mở phiên xét xử đối với Lê Hữu Trí (SN 1992), Đặng Hữu Hùng (SN 1975), và Lê Trường Thịnh (SN 1991; cùng quê TPHCM) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy". Theo hồ sơ vụ án, đường dây vận chuyển hơn 10kg ma túy này được điều hành bởi những đối tượng "ẩn danh" mà các bị cáo chưa từng biết rõ lai lịch.

Những "ông trùm" trên Telegram

Theo nội dung vụ án, vào khoảng tháng 11-2023, Lê Hữu Trí thông qua mạng xã hội đã quen biết một người đàn ông tên Thắng. Qua sự giới thiệu của Thắng, Trí tiếp tục làm quen với một đối tượng tên Tài (sử dụng tài khoản Telegram tên "Henry") để bàn bạc việc mua bán ma túy.

Các bị cáo lần lượt cho lời khai tại phiên xét xử

Dù không rõ nhân thân, lai lịch của Thắng và Tài, Trí vẫn đồng ý đứng ra thuê các căn nhà tại TP Thủ Đức (cũ) để làm nơi tập kết "hàng" cho các đối tượng này. Mọi giao dịch, chỉ đạo từ việc nhận ma túy đến địa điểm giao cho khách đều được thực hiện qua ứng dụng Telegram.

Phát hiện "tổng kho"

Để hỗ trợ việc kinh doanh phi pháp, Trí lôi kéo Đặng Hữu Hùng và Lê Trường Thịnh tham gia vào đường dây. Trí giao cho Hùng đứng tên hợp đồng thuê nhà và cùng Thịnh thực hiện các công việc như trông coi kho hàng, phân chia ma túy thành các gói nhỏ và mang đi giao cho khách theo chỉ định của Tài qua Telegram.

Trí trả công cho Hùng và Thịnh 300.000 đồng/mỗi ngày. Các bị cáo khai nhận đã thực hiện trót lọt nhiều lần giao nhận ma túy với khối lượng lớn trước khi bị bắt giữ vào cuối tháng 1-2024.

Tại các địa điểm cất giữ của nhóm này, cơ quan chức năng đã thu giữ một lượng tang vật lớn. Cụ thể, Lê Hữu Trí và Đặng Hữu Hùng phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi mua bán 10.629,13 gam ma túy các loại (bao gồm Methamphetamine, Ketamine và MDMA). Đối với bị cáo Lê Trường Thịnh, khối lượng ma túy bị truy cứu là 5.712,61 gam.

Bên cạnh số lượng ma túy đặc biệt lớn, các bị cáo còn bị áp dụng các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Cụ thể, Lê Hữu Trí và Đặng Hữu Hùng có tiền án về tội ma túy chưa được xóa án tích, phạm tội thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm và thực hiện hành vi nhiều lần. Lê Trường Thịnh tham gia với vai trò giúp sức tích cực trong việc phân chia và vận chuyển hàng cấm.

Xem xét vụ án, HĐXX tuyên án tử hình đối với cả 3 bị cáo về tội "Mua bán trái phép chất ma tuý".

Đối với người đàn ông tên Thắng và Tài, cơ quan chức năng xác định do Trí khai không rõ nhân thân lai lịch nên không có cơ sở xử lý.