Pháp luật

TPHCM: Án mạng vì lời chế giễu ngoại hình trên mạng xã hội

Trần Thái

(NLĐO) - Mâu thuẫn bắt nguồn từ những lời chế giễu ngoại hình trên mạng xã hội, dẫn đến một cuộc hỗn chiến đẫm máu.

Ngày 8-1, TAND TPHCM mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Đào Phạm Anh Khoa (SN 2002; ngụ TPHCM) về tội "Giết người", trong vụ án bắt nguồn từ việc chế giễu ngoại hình trên mạng xã hội. 

Cùng vụ án, các bị cáo Nguyễn Hoàng Nam (SN 2003; ngụ TPHCM) và Bùi Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 2004; quê Hậu Giang) bị truy tố về tội "Cố ý gây thương tích".

Mâu thuẫn… online

Theo cáo trạng của VKSND TPHCM, vụ việc bắt nguồn từ mâu thuẫn trên mạng xã hội. Ngày 6-4-2025, Võ Lợi Hùng C. (bị hại) sử dụng Facebook để bình luận, trêu chọc và chế giễu Khoa về khuyết tật sứt môi. Hai bên nảy sinh cự cãi, sau đó nhắn tin thách thức và hẹn gặp trực tiếp để "giải quyết".

Khoảng 14 giờ, ngày 7-4-2025, C. cùng nhóm bạn gồm Nguyễn Hoàng Nam, Bùi Nguyễn Tuấn Kiệt và một số người khác đến điểm hẹn với Khoa tại khu vực nghĩa trang Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân (cũ), TPHCM. Trước đó, C. và Nam đã đi mua 2 con dao Thái Lan để làm hung khí.

Diễn biến kinh hoàng

Khi gặp nhau, hai bên xảy ra ẩu đả. Kiệt hô lớn: "Đâm nó đi C.". C. cầm dao chém trúng tay và vùng hông của Khoa, gây thương tích 6%.

- Ảnh 1.

Bị cáo Đào Phạm Anh Khoa (bìa phải) cùng 2 đồng phạm tại toà

Ngay sau đó, Khoa dùng dao đâm trúng ngực trái của C. Dù được đưa đi cấp cứu, C. đã tử vong trước khi đến bệnh viện do vết thương đâm thủng tim và phổi trái.

Sau khi gây án, Khoa cũng bị ngất xỉu do thương tích trong lúc đánh nhau và được người dân đưa đi cấp cứu.

Xem xét vụ án, HĐXX tuyên phạt Đào Phạm Anh Khoa 14 năm tù về tội "Giết người"; bị cáo Bùi Nguyễn Tuấn Kiệt bị tuyên phạt 1 năm 6 tháng tù, Nguyễn Hoàng Nam bị tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù cùng về tội "Cố ý gây thương tích". 

án mạng gây rối trật tự ngoại hình cố ý gây thương tích
