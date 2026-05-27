Thời sự

TPHCM: Bàn giao mặt bằng mở rộng quốc lộ 13 trước ngày 31-7

QUỐC ANH

(NLĐO) - Dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 13 từ cầu Bình Triệu tới cầu Vĩnh Bình có trên 1.000 trường hợp bị ảnh hưởng

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh vừa ký ban hành kế hoạch triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án thành phần 1 về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 13 (từ cầu Bình Triệu đến cầu Vĩnh Bình).

TPHCM: Bàn giao mặt bằng mở rộng quốc lộ 13 trước trước 31-7 - Ảnh 1.

Người dân bàn giao mặt bằng để nâng cấp, mở rộng quốc lộ 13 đoạn từ cầu Bình Triệu đến cầu Vĩnh Bình.

Theo kế hoạch, thời gian hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trước ngày 31-7.

Kế hoạch gồm 20 bước, đến nay cơ quan chức năng và địa phương đã hoàn thành bước 14 (gửi phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư).

Bước 19 là vận động, thuyết phục để tạo sự đồng thuận trường hợp người có đất thu hồi, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan không bàn giao đất cho đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Công việc này hoàn thành trước ngày 20-7.

Bước cuối cùng là quản lý quỹ đất đã thu hồi, bàn giao cho chủ đầu tư trước ngày 31-7.

Theo UBND phường Hiệp Bình, dự án thành phần 1 về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 13 (từ cầu Bình Triệu tới cầu Vĩnh Bình) ảnh hưởng đến 1.041 trường hợp, bao gồm 213 trường hợp giải tỏa trắng, 828 trường hợp giải tỏa một phần.

Trong số này dự kiến khoảng 250 trường hợp được bố trí nền đất và 92 trường hợp bố trí căn hộ.

Theo báo cáo mới đây, UBND phường Hiệp Bình đã ban hành và công bố thông báo thu hồi đất đến tất cả 1.041 trường hợp; chi bồi thường 1.023/1.041 trường hợp, với tổng số tiền hơn 6.193 tỉ đồng. Hiện còn 18 trường hợp đang hoàn thiện thủ tục để chi trả.

UBND phường Hiệp Bình cho biết dự án gặp một số khó khăn. Người dân cho rằng giá đất nông nghiệp thấp so với giá thị trường, chênh lệch so với tỉnh Bình Dương cũ. Đây lại là đất lâu năm dùng để ở và kinh doanh. Ngoài ra, quỹ nền đất và căn hộ tái định cư chưa đủ so với số lượng dự kiến bố trí tái định cư.

Cận cảnh hàng loạt nhà dân dọc Quốc lộ 13 đang tiến hành tháo dỡ

Cận cảnh hàng loạt nhà dân dọc Quốc lộ 13 đang tiến hành tháo dỡ

(NLĐO)- Hàng loạt nhà dân dọc Quốc lộ 13 đang được tháo dỡ để bàn giao mặt bằng, phục vụ dự án mở rộng tuyến cửa ngõ đi Bình Dương (cũ)

Sở Xây dựng TPHCM thông tin toàn cảnh dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13

(NLĐO) - Dự án nâng cấp Quốc lộ 13 đoạn từ cầu Bình Triệu đến ranh tỉnh Bình Dương cũ dự kiến khởi công tháng 1-2027.

Toàn cảnh hầm chui hơn 1.000 tỉ đồng trên Quốc lộ 13 chính thức thi công

(NLĐO) - Hầm chui ngã 5 Phước Kiến trên Quốc lộ 13 chính thức thi công với vốn đầu tư hơn 1.000 tỉ đồng, kỳ vọng giảm ùn tắc, hoàn thiện hạ tầng cửa ngõ TPHCM

