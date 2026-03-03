TPHCM: Bảo đảm quyền bầu cử cho cử tri, nhất là ngư dân vùng biển

Sáng 3-3, Tổ công tác số 11 Ủy ban Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 đã làm việc với các xã, phường, đặc khu thuộc đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội số 5 và các đơn vị bầu cử số 12, 13 đại biểu HĐND TPHCM về công tác chuẩn bị bầu cử.

Cuộc họp do ông Nguyễn Văn Thọ - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TPHCM, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Bầu cử thành phố, Tổ trưởng Tổ công tác số 11 - chủ trì, cùng các thành viên tổ công tác và lãnh đạo 17 xã, phường, đặc khu liên quan tham dự.

Tổ công tác số 11 làm việc với các xã, phường, đặc khu về công tác chuẩn bị bầu cử

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã thông qua quy chế, phân công nhiệm vụ của Ban Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI đơn vị số 5; đồng thời rà soát tiến độ triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Nội dung tập trung vào việc niêm yết danh sách chính thức ứng cử viên, xây dựng kế hoạch tổ chức vận động bầu cử, đẩy mạnh tuyên truyền, bảo đảm an ninh trật tự, chuẩn bị cơ sở vật chất tại các điểm bỏ phiếu và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Ông Nguyễn Văn Thọ cùng các thành viên trong đoàn kiểm tra thực tế tại một số điểm bầu cử

Theo báo cáo, đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội số 5 có khoảng 480.000 cử tri, tổ chức 364 tổ bầu cử tương ứng 364 khu vực bỏ phiếu.

Đối với bầu cử đại biểu HĐND TPHCM, đơn vị bầu cử số 12 có 11 xã gồm: Ngãi Giao, Xuân Sơn, Bình Giã, Hồ Tràm, Kim Long, Nghĩa Thành, Xuyên Mộc, Bàu Lâm, Hòa Hội, Hòa Hiệp và Bình Châu với 263.698 cử tri, bố trí tại 174 khu vực bỏ phiếu.

Đơn vị bầu cử số 13 gồm: Đặc khu Côn Đảo, phường Tam Long và các xã Long Điền, Long Hải, Đất Đỏ, Phước Hải với 217.492 cử tri, tổ chức 190 khu vực bỏ phiếu.

Kiểm tra bảng niêm yết tiểu sử các ứng cử viên

Đây là khu vực có số lượng cử tri đông, trong đó nhiều địa bàn tập trung ngư dân, số người thường xuyên vươn khơi, bám biển dài ngày. Do đó, công tác rà soát, cập nhật danh sách cử tri được xác định là nhiệm vụ quan trọng, phải thực hiện chặt chẽ, sát thực tế; chủ động nắm bắt lịch trình ra khơi, vào bờ để kịp thời thông tin, vận động cử tri sắp xếp thời gian tham gia bầu cử đầy đủ, đúng quy định.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Nguyễn Văn Thọ ghi nhận và đánh giá cao tinh thần chủ động, sự chuẩn bị nghiêm túc của các địa phương. Ông đề nghị tiếp tục rà soát kỹ toàn bộ các khâu, nhất là việc chốt danh sách cử tri, lưu ý các trường hợp tạm vắng, đi làm ăn xa hoặc đi biển dài ngày. Các địa phương cần tăng cường liên hệ gia đình, tuyên truyền, nhắc nhở để cử tri nắm rõ thời gian, địa điểm bỏ phiếu.

Các địa phương được yêu cầu bố trí phòng bầu cử sao cho hợp lý, trật tự, an toàn

Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh tuyên truyền về quy trình bầu cử; kiểm tra kỹ dữ liệu, công tác in ấn, trang thiết bị phục vụ bầu cử; bố trí khoa học khu vực bỏ phiếu, niêm yết danh sách, nội quy, sơ đồ, bàn hướng dẫn, khu vực đối chiếu thẻ cử tri và đóng dấu xác nhận, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho cử tri thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

Sau buổi làm việc, tổ công tác đã khảo sát thực tế tại một số điểm bầu cử để kiểm tra công tác chuẩn bị.