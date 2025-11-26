TPHCM: Bắt 2 thanh niên xông vào cửa hàng Family Mart cướp tài sản

Ngày 26-11, Công an phường Vườn Lài, TPHCM cho biết đã hoàn tất hồ sơ xử lý Trần Quốc Anh, 21 tuổi và Lê Hoàng Nam, 19 tuổi về tội Cướp tài sản.

UBND phường Vườn Lài tổ chức lễ trao thưởng đột xuất cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phòng chống tội phạm.

Trước đó, lúc 3 giờ 30 ngày 22-11, Anh và Nam xông vào cửa hàng Family Mart ở số 138-140 đường Vĩnh Viễn, phường Vườn Lài cướp đi 3,5 triệu đồng. Vụ việc nhanh chóng được trình báo công an địa phương.

Vào cuộc truy xét, Công an phường Vườn Lài phối hợp Công an TPHCM lần lượt bắt Anh và Nam đưa về trụ sở làm việc. Tại đây, cả hai thừa nhận hành vi của mình.

Đáng nói, qua làm việc, cả hai cho biết đã lên kế hoạch cướp khác tại cửa hàng GS25, đường Đồng Nai, phường Hòa Hưng.

Công an phường Vườn Lài cho hay nếu không bắt Anh, Nam kịp thời, vụ cướp thứ hai gần như xảy ra, tiềm ẩn nguy cơ đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng và tài sản của người dân.