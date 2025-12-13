TPHCM: Bắt quả tang, xử phạt 2 người bỏ rác sai quy định

Ngày 13-12, thông tin từ Công an xã Nhà Bè, TPHCM cho biết đã xử phạt vi phạm hành chính ông K. (ngụ TPHCM) do xả rác nơi công cộng.

Anh K. tại cơ quan công an.

Trước đó, ngày 12-12, Công an xã Nhà Bè đi tuần tra trên địa bàn thì phát hiện ông K. đang có hành vi vứt rác thải sinh hoạt nơi công cộng là bãi đất trống, đường nội bộ khu dân cư.

Tổ công tác sau đó mời ông K. về trụ sở làm việc. Tại đây, ông K. thừa nhận hành vi vi phạm, cam kết không tái phạm và khắc phục, dọn dẹp vệ sinh khu vực nói trên. Công an xã Nhà Bè đã lập hồ sơ xử phạt theo đúng quy định của pháp luật.

Theo quyết định xử phạt vi phạm hành chính, ông K. đã vi phạm Nghị định số 45/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Mức phạt là từ 500.000 - 1 triệu đồng.

Khu vực anh K. bỏ rác sai quy định.

Ngoài ra, ông K. còn bị buộc thu gom, dọn dẹp rác thải và thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định.

Mới đây, UBND xã Tân Vĩnh Lộc, TPHCM cũng xử phạt ông S. (ngụ TPHCM) với số tiền 3,5 triệu đồng do bỏ rác thải (cao su dư từ quá trình sản xuất dép) sai quy định bên đường Rạch Cầu Suối.











