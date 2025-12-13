HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Bạn đọc

TPHCM: Bắt quả tang, xử phạt 2 người bỏ rác sai quy định

Anh Vũ

(NLĐO) - Quá trình tuần tra, Công an xã Nhà Bè đã phát hiện một người đàn ông bỏ rác sai quy định ở khu dân cư.

Ngày 13-12, thông tin từ Công an xã Nhà Bè, TPHCM cho biết đã xử phạt vi phạm hành chính ông K. (ngụ TPHCM) do xả rác nơi công cộng.

TPHCM: Xử phạt 2 người đàn ông do bỏ rác sai quy định - Ảnh 1.

Anh K. tại cơ quan công an.

Trước đó, ngày 12-12, Công an xã Nhà Bè đi tuần tra trên địa bàn thì phát hiện ông K. đang có hành vi vứt rác thải sinh hoạt nơi công cộng là bãi đất trống, đường nội bộ khu dân cư.

Tổ công tác sau đó mời ông K. về trụ sở làm việc. Tại đây, ông K. thừa nhận hành vi vi phạm, cam kết không tái phạm và khắc phục, dọn dẹp vệ sinh khu vực nói trên. Công an xã Nhà Bè đã lập hồ sơ xử phạt theo đúng quy định của pháp luật.

Theo quyết định xử phạt vi phạm hành chính, ông K. đã vi phạm Nghị định số 45/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Mức phạt là từ 500.000 - 1 triệu đồng.

TPHCM: Xử phạt 2 người đàn ông do bỏ rác sai quy định - Ảnh 2.

Khu vực anh K. bỏ rác sai quy định.

Ngoài ra, ông K. còn bị buộc thu gom, dọn dẹp rác thải và thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định.

Mới đây, UBND xã Tân Vĩnh Lộc, TPHCM cũng xử phạt ông S. (ngụ TPHCM) với số tiền 3,5 triệu đồng do bỏ rác thải (cao su dư từ quá trình sản xuất dép) sai quy định bên đường Rạch Cầu Suối.




Nhắc nhở bỏ rác, nữ công nhân môi trường bị đánh ngất xỉu

(NLĐO)- Bị công nhân môi trường nhắc nhở vì bán nước mía để vương vãi rác ra đường phố, Phạm Thị Bích Diệp đã rủ chồng tìm đánh dã man khiến nữ công nhân môi trường ngất xỉu giữa đường.

(NLĐO) – Công an tỉnh Quảng Ngãi xử phạt hành chính 12,5 triệu đồng, trừ 2 điểm GPLX với tài xế xe khách xả rác ra giữa đường.

(NLĐO) - Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi đang xác minh vụ việc 1 xe khách xả rác giữa đường trong lúc chờ đèn đỏ

xử phạt vi phạm hành chính bỏ rác sai quy định
