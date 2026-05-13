TPHCM: Cải tạo, xử lý các bãi chôn lấp rác đã đóng bãi

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh vừa có công văn chỉ đạo sau cuộc họp về chuyển đổi công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt và định hướng cải tạo, xử lý các bãi chôn lấp đã đóng bãi trên địa bàn thành phố.
Phó Chủ tịch UBND TPHCM giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp rà soát các nội dung chỉ đạo liên quan đến chủ trương, định hướng chuyển đổi công nghệ xử lý chất thải rắn và cải tạo các bãi chôn lấp đã đóng bãi (bãi chôn lấp Gò Cát, Bãi chôn lấp Đông Thạnh, Bãi chôn lấp số 1, 1A, 2 Phước Hiệp).
Từ đó, cơ quan này đề xuất chủ trương xây dựng dự án/đề án thực hiện cụ thể trong thời gian tới; tham mưu, đề xuất trình UBND TPHCM trước ngày 22-5.
Bên cạnh đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát, đôn đốc các đơn vị xử lý chất thải rắn sinh hoạt khẩn trương thực hiện hồ sơ chuyển đổi công nghệ bảo đảm tiến độ thi công xây dựng và vận hành các nhà máy chuyển đổi công nghệ sang xử lý có thu hồi năng lượng.
Các nhà máy bảo đảm đáp ứng chỉ tiêu liên quan đến công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt được đề ra tại Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.
Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Sở Tài chính, Sở Tư pháp và các đơn vị liên quan rà soát, giải quyết khó khăn, vướng mắc liên quan đến pháp lý sử dụng đất và hướng dẫn Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Thành phố hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục sử dụng đất các bãi chôn lấp (số 1, 1A, 2 và 3) theo quy định; báo cáo UBND TPHCM kết quả thực hiện trong tháng 5-2026.
