TPHCM: Cháy xe trên cầu Bình Lợi, lửa bốc dữ dội

Công an phường Hiệp Bình, TPHCM đang điều tra vụ cháy xe máy trên cầu Bình Lợi.

Xe tay ga bị cháy dữ dội

Khoảng 17 giờ ngày 8-5, một người đàn ông 35 tuổi, ngụ phường Dĩ An, TP HCM điều khiển xe tay ga chạy trên đường Phạm Văn Đồng, hướng từ sân bay Tân Sơn Nhất về cầu vượt Linh Xuân. Khi đang đổ dốc cầu Bình Lợi, phường Hiệp Bình thì xe bất ngờ bốc cháy từ phía sau.

Người đàn ông nhanh chóng tấp xe vào lề, chạy ra xa để đảm bảo an toàn, đồng thời hô hoán người xung quanh hỗ trợ dập lửa.

Chỉ ít phút, ngọn lửa đã bao trùm xe máy, cháy dữ dội. Do vụ việc xảy ra vào giờ cao điểm khiến giao thông ùn tắc.

Công an phường Hiệp Bình phối hợp với Đội CSGT Rạch Chiếc - Phòng CSGT Công an TPHCM có mặt dập lửa ngay sau đó, đồng thời điều tiết giao thông, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Người đàn ông cho biết chiếc xe máy được người thân cho để đi làm. Chiều 8-5, sau khi anh tan ca trở về nhà thì xảy ra vụ việc trên.

