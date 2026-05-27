TPHCM: Chỉ đạo mới về hệ thống trạm trung chuyển rác thải

UBND TPHCM vừa có công văn chỉ đạo về việc rà soát hệ thống trạm trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn để quy hoạch lại.
Theo đó, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh thống nhất với Sở Quy hoạch - Kiến trúc về việc phối hợp rà soát hệ thống trạm trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn để quy hoạch lại.
Lãnh đạo UBND TPHCM giao Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương hoàn thành việc rà soát, tổng hợp đầy đủ hiện trạng hệ thống mạng lưới trạm trung chuyển chất thải rắn trên địa bàn phù hợp theo ranh giới các xã, phường, đặc khu sau hợp nhất, thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.
Qua đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường đánh giá sự phù hợp theo quy chuẩn và các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường liên quan đối với hiện trạng đầu tư, quy hoạch các trạm trung chuyển chất thải rắn để điều chỉnh, bổ sung định hướng quy hoạch hệ thống mạng lưới trạm trung chuyển chất thải rắn trong thời gian tới.
Bên cạnh đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương tham mưu, đề xuất trình UBND TPHCM phê duyệt chủ trương tổ chức lập quy hoạch quản lý chất thải rắn đến năm 2040, tầm nhìn năm 2060.
UBND xã, phường, đặc khu khẩn trương rà soát, đánh giá nhu cầu và đề xuất vị trí, mạng lưới trạm trung chuyển chất thải rắn trên địa bàn.
Các địa phương chịu trách nhiệm về việc không kịp thời báo cáo hoặc báo cáo không đầy đủ việc rà soát, đánh giá nhu cầu, tính cấp thiết và đề xuất vị trí, mạng lưới trạm trung chuyển chất thải rắn trên địa bàn.
Xã, phường, đặc khu khẩn trương phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TPHCM và các chủ đầu tư tổ chức rà soát, đánh giá sự phù hợp theo quy hoạch liên quan đối với các dự án đầu tư xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo, sửa chữa các trạm trung chuyển chất thải rắn.
Việc này nhằm kịp thời thực hiện trình tự điều chỉnh quy hoạch làm cơ sở triển khai dự án theo quy định.
750 điểm tập kết rác
Theo báo cáo của UBND TPHCM, tổng số lượng phương tiện vận chuyển trên địa bàn thành phố khoảng 885 phương tiện (xe ép rác kín, xe hooklift).
Trong đó, khu vực TPHCM cũ 524 phương tiện, khu vực tỉnh Bình Dương cũ 284 phương tiện và khu vực tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũ 77 phương tiện.
Để vận hành hệ thống thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt, hiện nay thành phố có khoảng 750 điểm tập kết.
Trong đó, khu vực TPHCM cũ khoảng 700 điểm, khu vực tỉnh Bình Dương cũ khoảng 50 điểm, khu vực tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũ không có điểm tập kết. Các điểm tập kết tập trung chủ yếu ở các khu vực nội thành và phân bố rải rác ở các khu vực ngoại thành.
Thành phố có 43 trạm trung chuyển đang hoạt động với nhiều quy mô khác nhau, gồm: khu vực TPHCM cũ có 28 trạm (7 trạm ép kín), khu vực tỉnh Bình Dương cũ có 6 trạm (1 trạm ép kín) và khu vực tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũ có 9 trạm.
Bình luận (0)