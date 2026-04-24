Giáo dục

TPHCM chính thức "chốt" những quy định quan trọng đối với kỳ thi lớp 10

Đặng Trinh

(NLĐO)- Mỗi thí sinh được đăng ký 3 nguyện vọng vào tất cả các trường THPT công lập có tuyển sinh lớp 10 thường trong năm học 2026-2027

Ngày 24-4, Sở GD-ĐT TPHCM đã ban hành hướng dẫn chi tiết về kỳ thi tuyển sinh lớp 10 thường năm học 2026-2027.

Về môn thi, thí sinh thực hiện 3 bài thi: Ngữ văn, toán và ngoại ngữ (ngoại ngữ 1 đang học tại trường).

Đối tượng dự thi là thí sinh đã được xét hoàn thành chương trình giáo dục THCS tại TPHCM năm học 2025-2026.

Điều kiện dự tuyển: Tuổi của thí sinh dự thi vào lớp 10 là 15.

TPHCM chính thức "chốt" những quy định quan trọng đối với kỳ thi lớp 10 thường - Ảnh 1.

Đối với những thí sinh được học vượt lớp ở cấp học trước hoặc vào cấp học ở độ tuổi cao hơn quy định thì tuổi vào lớp 10 được giảm hoặc tăng căn cứ vào tuổi của năm hoàn thành chương trình giáo dục cấp học trước.

Thí sinh là người dân tộc thiểu số, thí sinh khuyết tật, thí sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, thí sinh ở nước ngoài về nước có thể vào cấp học ở tuổi cao hơn 3 tuổi so với quy định.

Đăng ký dự tuyển: Thí sinh dự thi tuyển sinh vào lớp 10 đăng ký hoàn toàn qua hình thức trực tuyến trên cổng tuyển sinh do Sở GD-ĐT quy định. Cụ thể:

- Giai đoạn 1: Từ ngày 22-4 đến ngày 28-4, đăng ký nguyện vọng vào các trường THPT công lập lớp thường

- Giai đoạn 2: Từ ngày 4-5 đến ngày 8-5, điều chỉnh nguyện vọng lần cuối cùng. 

Lưu ý: Thí sinh phải xác định và đăng ký dự thi (hệ thường, chuyên, Đề án tiếng Anh 5695) với ít nhất 1 nguyện vọng cho mỗi loại hình ngay trong giai đoạn 1. Giai đoạn 2 chỉ cho phép điều chỉnh nguyện vọng, không cho phép đăng ký thi mới.

Kết thúc giai đoạn 2 đăng ký, Sở GD-ĐT chịu trách nhiệm đồng bộ dữ liệu đăng ký nguyện vọng của thí sinh, tính toán khoảng cách từ nơi ở của thí sinh đến từng trường trong 3 nguyện vọng và cập nhật vào hệ thống quản lý thi của sở. 

Cơ sở giáo dục có thí sinh lớp 9 chịu trách nhiệm cung cấp tài khoản đăng nhập, tập huấn cách thức đăng ký và tư vấn đầy đủ cho thí sinh theo hướng dẫn của Sở GD-ĐT. 

Mỗi thí sinh được đăng ký 3 nguyện vọng vào tất cả các trường THPT công lập có tuyển sinh lớp thường trong năm học 2026-2027.

Các nguyện vọng được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống (nguyện vọng 1 là cao nhất). Trúng tuyển nguyện vọng nào, thí sinh phải học nguyện vọng đó và không được thay đổi thứ tự hay nội dung.

Thí sinh đang học ngoại ngữ 1 không phải tiếng Anh ở cấp THCS cần lưu ý một số nội dung:

Thực hiện theo hướng dẫn tuyển sinh các lớp ngoại ngữ 1 trong Kế hoạch tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2026-2027 do UBND TPHCM phê duyệt.

Thí sinh đang theo học chương trình tiếng Nhật (ngoại ngữ 1) ở cấp THCS có nguyện vọng tiếp tục học tiếng Nhật ở lớp 10 THPT cần ưu tiên đăng ký các trường có tiếng Nhật là ngoại ngữ (THPT Lê Quý Đôn, THPT Marie Curie).

Cơ sở giáo dục có thí sinh lớp 9 chịu trách nhiệm nhắc nhở, giải thích rõ các nguyện vọng, số lượng, thứ tự sắp xếp, đặc biệt lưu ý về bài thi, cách tính điểm... 

Lưu ý: thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh 10 phải thực hiện theo hướng dẫn của Sở GD-ĐT đối với quy trình, cách thức, điều kiện, thời gian đăng ký và một số nội dung liên quan khác.

Thí sinh chịu trách nhiệm bảo quản tài khoản và thông tin đăng ký của cá nhân trên hệ thống tuyển sinh của Sở GD-ĐT quy định...

Chi tiết lịch thi lớp 10, như sau:

TPHCM chính thức "chốt" những quy định quan trọng đối với kỳ thi lớp 10 thường - Ảnh 2.

Lịch thi lớp 10 năm học 2026-2027 ở TPHCM

Điểm xét tuyển: Điểm xét tuyển là tổng điểm ngữ văn + ngoại ngữ + toán + điểm ưu tiên, khuyến khích (nếu có). Tất cả các môn tính theo hệ số 1.

Chỉ xét tuyển đối với thí sinh tham gia thi tuyển, dự thi đủ các bài quy định, không vi phạm quy chế trong kỳ thi tuyển sinh và các bài thi đều đạt điểm lớn hơn 0 (không).

QUY ĐỊNH CHI TIẾT XEM TẠI ĐÂY: 

Chiến lược đăng ký nguyện vọng vào lớp 10 phù hợp

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 tại TP HCM sẽ diễn ra trong hai ngày 1 và 2-6. Để đặt nguyện vọng hiệu quả, học sinh nên có chiến lược phù hợp.

Đặt nguyện vọng thế nào để trúng tuyển vào lớp 10?

(NLĐO)- "Chọn đúng nguyện vọng vào lớp 10" cung cấp thông tin mới nhất, đầy đủ nhất về kỳ thi lớp 10 năm 2026 tại TPHCM

Thi lớp 10 tại TP HCM: Dự kiến giao đề trước một ngày

Những năm trước, đề thi được Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM bàn giao vào sáng sớm ngày thi. Năm nay, do địa bàn rộng, đề thi dự kiến được giao trước một ngày

