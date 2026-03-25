HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

TPHCM "chốt' kế hoạch tuyển sinh lớp 1, lớp 6 với nhiều nội dung quan trọng

Đặng Trinh

(NLĐO) - Khi tuyển sinh các các lớp đầu cấp, tuyệt đối không giải quyết trường hợp học sinh không có tên trên hệ thống cơ sở dữ liệu ngành GD-ĐT TP

UBND TPHCM vừa chính thức ban hành kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2026 - 2027.

Theo đó, kế hoạch tuyển sinh cụ thể, như sau:

Công tác đăng ký tuyển sinh thực hiện hoàn toàn bằng hình thức trực tuyến tại địa chỉ duy nhất là trang tuyển sinh của thành phố (https://tuyensinhdaucap.hcm.edu.vn).

Sử dụng mã định danh cá nhân của học sinh làm chìa khóa truy cập.

Thông tin nơi ở hiện tại của học sinh: bao gồm nơi ở hiện tại và mối quan hệ với người giám hộ, được xác định thông qua ứng dụng định danh điện tử (VNeID) của cha, mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp.

Trong trường hợp dữ liệu trên hệ thống chưa phản ánh đúng thực tế, Ban chỉ đạo tuyển sinh địa phương sẽ căn cứ vào hồ sơ và minh chứng hợp pháp để xem xét giải quyết, dựa trên nguyên tắc đảm bảo quyền học tập của học sinh và tính công bằng trong tuyển sinh.

Việc phân bổ chỗ học được xây dựng linh hoạt dựa trên sự phối hợp giữa Sở GD-ĐT và UBND cấp xã, phương căn cứ vào ba yếu tố: mạng lưới trường lớp tại địa phương và vùng giáp ranh, quy mô trẻ trong độ tuổi và khoảng cách thực tế.

Đặc biệt, hệ thống bản đồ số được ứng dụng để xác định chính xác quãng đường từ nơi cư trú đến trường học, nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho học sinh được học gần nhà. Đối với các khu vực giáp ranh, các đơn vị hành chính cần phối hợp chặt chẽ để điều tiết phương án tuyển sinh phù hợp theo hướng dẫn của Sở GD-ĐT.

Đối tượng và thứ tự xét tuyển ưu tiên:

Đối tượng ưu tiên 1: bao gồm những trẻ em có nơi ở hiện tại trên địa bàn đúng độ tuổi quy định (đối với lớp 1) hoặc học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học và cư trú tại địa bàn (đối với lớp 6); nhóm này cũng bao gồm các học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học theo các hình thức đào tạo đặc thù tại các trường được tổ chức tuyển sinh theo địa bàn quận trong các năm học trước.

Đối tượng 2 là các trường hợp còn lại không thuộc nhóm 1. Thứ tự ưu tiên bao gồm: học sinh đã học mầm non/tiểu học tại địa bàn hoặc vùng giáp ranh; học sinh có anh/chị ruột đang học tại trường trên địa bàn, học sinh có cha hoặc mẹ làm việc tại các cơ quan, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn; học sinh cư trú tại các khu vực giáp ranh; hoặc học sinh chuyển từ tỉnh thành khác đến sau thời điểm đăng ký.

Toàn bộ quy định về thứ tự ưu tiên này sẽ được Ban chỉ đạo tuyển sinh địa phương xem xét dựa trên các tiêu chí ưu tiên cụ thể và chỉ tiêu còn lại, niêm yết và công khai chi tiết trong kế hoạch tuyển sinh của từng địa phương nhằm đảm bảo tính minh bạch, công bằng và tạo thuận lợi nhất cho học sinh.

UBND TP lưu ý những điểm quan trọng của tuyển sinh mầm non, lớp 1, lớp 6, như sau:

Ở bậc mầm non: Do đặc thù tuyển sinh của giáo dục mầm non, UBND cấp xã, phường có trách nhiệm xây dựng và ban hành kế hoạch tuyển sinh, văn bản hướng dẫn chi tiết về quy trình tuyển sinh tại các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn; yêu cầu cha mẹ trẻ, người chăm sóc trẻ thực hiện đăng ký trực tuyến cho trẻ tại trang tuyển sinh trực tuyến của Thành phố bằng mã định danh cá nhân, đồng thời hoàn thành đầy đủ hồ sơ nhập học và nộp phiếu khảo sát đầu vào của trẻ. Kế hoạch tuyển sinh và văn bản hướng dẫn nêu trên phải tính toán, tạo điều kiện tiếp nhận trẻ từ các phường, xã giáp ranh và trường hợp trẻ thuộc địa bàn hành chính khác có cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp làm việc, sinh sống trên địa bàn quản lý. Công tác tiếp nhận học sinh phải được thực hiện theo nguyên tắc linh hoạt, không bị giới hạn bởi ranh giới địa giới hành chính.

Đối với lớp 1: UBND cấp xã, phường chịu trách nhiệm ban hành kế hoạch tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, xác định đối tượng xét tuyển và các nội dung liên quan; đồng thời phối hợp chặt chẽ với Sở GD-ĐT trong việc xây dựng các khu vực tuyển sinh linh hoạt (không theo ranh giới hành chính), đảm bảo điều tiết học sinh từ các phường, xã lân cận nhằm tuân thủ các yêu cầu, nguyên tắc trong kế hoạch tuyển sinh của TP, văn bản hướng dẫn và khung thời gian quy định

Tuyển sinh vào lớp 1 Trường TH-THCS-THPT Nam Sài Gòn: Công tác tuyển sinh được thực hiện theo kế hoạch của nhà trường, trong đó tất cả học sinh phải thực hiện đăng ký trên trang tuyển sinh của TP.

NÓNG: TP HCM "chốt' kế hoạch tuyển sinh các lớp đầu cấp với nhiều nội dung quan trọng - Ảnh 2.

Học sinh lớp 1 trong ngày đầu năm học mới, năm 2025-2026

Đối với lớp 6: Có 2 hình thức tuyển sinh.

Tuyển sinh dựa trên đối tượng đăng ký tuyển sinh: UBND cấp xã, phường chịu trách nhiệm ban hành kế hoạch tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, xác định đối tượng xét tuyển và các nội dung liên quan; đồng thời phối hợp chặt chẽ với Sở GDĐT xây dựng các khu vực tuyển sinh linh hoạt không theo địa giới hành chính nhằm điều tiết học sinh giữa các phường, xã lân cận và tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh tiếp tục theo học các chương trình đặc biệt (chương trình tích hợp theo Đề án 5695, các chương trình tăng cường ngoại ngữ) theo đúng nguyên tắc, kế hoạch tuyển sinh của TP và khung thời gian quy định.

Không giải quyết các trường hợp học sinh học sớm tuổi và học sinh, không có tên trên hệ thống cơ sở dữ liệu ngành giáo dục TP. Trường hợp các trường còn thiếu chỉ tiêu so với kế hoạch tuyển sinh ban đầu, việc bổ sung phải được Ban Chỉ đạo tuyển sinh đầu cấp địa phương phê duyệt, đảm bảo tối đa quyền lợi học sinh và phù hợp với khả năng tiếp nhận, điều kiện cơ sở vật chất của đơn vị.

Đối với tuyển sinh lớp 6 bằng bài khảo sát: Các trường THCS thực hiện mô hình giáo dục chất lượng cao, tiên tiến, hội nhập khu vực và quốc tế trên địa bàn TPHCM.

Trường THCS chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch, phương án tổ chức và báo cáo UBND cấp xã, phường xem xét. Sau khi có ý kiến thống nhất, UBND cấp xã, phường trình Sở GD-ĐT xem xét, phê duyệt.

Công tác tuyển sinh vào lớp 6 Trường THCS và THPT Trần Đại Nghĩa do Sở GD-ĐT tổ chức.

Trường hợp học sinh đăng ký xét tuyển vào trường THCS có tổ chức khảo sát năng lực nhưng không trúng tuyển vẫn được đảm bảo quyền xét tuyển và phân bổ chỗ học theo quy trình chung. Ban Chỉ đạo tuyển sinh đầu cấp địa phương căn cứ nơi ở hiện tại của học sinh và chỉ tiêu còn lại của các trường để thực hiện phân bổ.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo