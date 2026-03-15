Tuyển sinh lớp 1, 6 ở TPHCM: Học sinh trúng tuyển tiếng Anh tích hợp được công bố trước

Theo Sở GD-ĐT TPHCM, công tác tuyển sinh lớp 1, lớp 6 chương trình tiếng Anh tích hợp tại TPHCM năm học 2026-2027 có nhiều điểm mới.

Cụ thể, đối với tuyển sinh lớp 1: Tổ chức thực hiện tại những trường đảm bảo điều kiện giảng dạy và học tập theo kế hoạch tuyển sinh đầu cấp của địa phương. Ban chỉ đạo tuyển sinh đầu cấp địa phương chỉ đạo các đơn vị rà soát, bổ sung trang thiết bị, vật tư, phòng học tại đơn vị nhằm đảm bảo đủ cơ sở vật chất, thiết bị dạy học và thực hành thí nghiệm cho các lớp thực hiện chương trình tiếng Anh tích hợp theo quy định của Sở GD-ĐT.

Công tác tuyển sinh chương trình tiếng Anh tích hợp được triển khai đăng ký song song với chương trình đại trà, áp dụng cho tất cả học sinh trên địa bàn TP và không giới hạn theo ranh giới hành chính. Các cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm xây dựng tiêu chí tuyển sinh theo thứ tự ưu tiên, như sau: Học sinh có nơi ở hiện tại trên địa bàn phường, xã nơi trường đóng trụ sở; học sinh có nơi ở hiện tại tại các khu vực giáp ranh với phường, xã nơi trường đóng trụ sở, học sinh đáp ứng các tiêu chí khác do cơ sở giáo dục quy định phù hợp với điều kiện thực tế. Ban chỉ đạo tuyển sinh đầu cấp địa phương phê duyệt danh sách trúng tuyển trên cơ sở đề xuất của cơ sở giáo dục.

TPHCM tuyển sinh chương trình tiếng Anh tích hợp được áp dụng cho tất cả học sinh trên địa bàn TP và không giới hạn theo ranh giới hành chính

Đối với tuyển sinh lớp 6: Các trường tổ chức thực hiện phải đáp ứng các điều kiện giảng dạy và học tập theo kế hoạch tuyển sinh đầu cấp của UBND TP và địa phương.

Điều kiện tiếp nhận học sinh lớp 6 học chương trình tiếng Anh tích hợp phải đáp ứng một trong hai điều kiện sau: Hoàn thành chương trình tiểu học theo chương trình tiếng Anh tích hợp. Hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học của Bộ GD-ĐT và có năng lực tiếng Anh đạt một trong các điều kiện theo hướng dẫn của phòng chuyên môn về điều kiện tiếp nhận vào lớp 6 chương trình tiếng Anh tích hợp.

Các trường THCS thực hiện mô hình trường tiên tiến, chất lượng cao và Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa được thực hiện tuyển sinh lớp 6 bằng khảo sát

Đặc biệt, kết quả trúng tuyển chương trình tiếng Anh tích hợp sẽ được công bố trước các chương trình đại trà. Học sinh không trúng tuyển chương trình này vẫn được đảm bảo quyền tham gia xét tuyển và phân bổ vào các lớp học theo chương trình giáo dục phổ thông do Ban chỉ đạo tuyển sinh đầu cấp địa phương thực hiện theo quy trình chung và phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Sĩ số của chương trình tiếng Anh tích hợp theo quy định không được quá 35 học sinh/lớp.



