Thời sự Chính trị

TPHCM chú trọng phát triển bền vững (*): Hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại

NGỌC QUÝ

TPHCM tập trung triển khai hàng loạt dự án hạ tầng giao thông nhằm hóa giải tình trạng ùn tắc, nâng cao khả năng đáp ứng yêu cầu tăng trưởng kinh tế 2 con số

Áp lực giao thông tại các cửa ngõ TPHCM thể hiện rõ trên 3 trục đường huyết mạch: Hàng Xanh - Bình Triệu, Trường Chinh - Cộng Hòa và đường Võ Nguyên Giáp.

Mật độ giao thông dày đặc

Tại khu vực Hàng Xanh - Bình Triệu, vào giờ cao điểm mỗi ngày, dòng xe từ Quốc lộ 13, cầu Bình Triệu và khu Đông đổ về trung tâm thành phố rất đông. Các tuyến đường Đinh Bộ Lĩnh, Xô Viết Nghệ Tĩnh gánh lưu lượng phương tiện cực lớn khiến tình trạng "nhích từng mét" trở nên thường xuyên.

Anh Lê Hoàng Nam, ngụ phường Thủ Đức, cho biết anh đi làm qua khu vực này hằng ngày với tâm trạng luôn căng thẳng. Anh kể: "Có hôm, tôi mất hơn nửa giờ chỉ để đi qua đoạn đường Đinh Bộ Lĩnh dài chưa tới 3 km. Vào giờ cao điểm, ô tô, xe máy chen chúc, chỉ cần một va chạm nhỏ cũng dẫn tới nguy cơ tắc nghẽn cả tuyến đường".

Theo cơ quan chức năng, đây là một trong những khu vực có mật độ giao thông dày đặc, thường xuyên ùn ứ kéo dài qua nhiều nút giao như Hàng Xanh, ngã 5 Bình Triệu, Bến xe Miền Đông... Vì vậy, hàng loạt giải pháp như làm đường trên cao, mở rộng trục chính hay xây nút giao đa tầng để tách dòng xe đã được tính đến.

TP HCM chú trọng phát triển bền vững (*): Hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại - Ảnh 1.

Hệ thống giao thông tại TPHCM đang có những bước tiến dài. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Trục đường Trường Chinh - Cộng Hòa dẫn vào sân bay Tân Sơn Nhất cũng luôn trong tình trạng quá tải. 

Trong đó, đoạn qua giao lộ Cộng Hòa - Hoàng Hoa Thám dù đã có cầu vượt nhưng không ít thời điểm, quá trình phương tiện ra vào sân bay trở nên khó lường về thời gian. Trước mắt, TPHCM tháo dải phân cách, mở rộng làn xe và tổ chức lưu thông linh hoạt theo giờ cao điểm ở khu vực này.

Trong khi đó, trục đường Võ Nguyên Giáp, xa lộ Hà Nội - cửa ngõ phía Đông kết nối TPHCM với Đồng Nai và nhiều địa phương - cũng chịu áp lực giao thông tương tự. Lưu lượng xe tải lớn, phương tiện cá nhân đan xen khiến nhiều nút giao như Thủ Đức, Rạch Chiếc thường xuyên ùn tắc.

Chính quyền và doanh nghiệp chung tay

Áp lực giao thông ở các cửa ngõ TPHCM gia tăng bởi nguyên nhân chủ yếu từ lưu lượng phương tiện vượt xa năng lực hạ tầng. Để giải quyết vướng mắc này, nhiều doanh nghiệp sẵn sàng đồng hành với thành phố.

Mới đây, Công ty CP Phát triển Bất động sản Phát Đạt đề xuất đầu tư tuyến đường trên cao dài 11 km từ An Sương đến khu vực sân bay Tân Sơn Nhất theo hình thức PPP (hợp tác công - tư). 

Tuyến này đi dọc đường Trường Chinh - Cộng Hòa - Trường Sơn - Hồng Hà, kết thúc tại nút giao Nguyễn Thái Sơn - Nguyễn Kiệm, quy mô rộng 60 m, vận tốc thiết kế 80 km/giờ, tổng vốn đầu tư khoảng 15.700 tỉ đồng. Dự án dự kiến chia làm 2 phần, gồm giải phóng mặt bằng và xây dựng, hoàn thành trước năm 2030.

TP HCM chú trọng phát triển bền vững (*): Hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại - Ảnh 2.

Đường Võ Nguyên Giáp thường xuyên đón lượng phương tiện lớn. Ảnh: NGỌC QUÝ

Ở cửa ngõ phía Đông, Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TPHCM (CII), đại diện liên danh nhà đầu tư, đề xuất dự án cải tạo khu vực Hàng Xanh - Bình Triệu theo hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao) với tổng vốn hơn 10.200 tỉ đồng. 

Dự án triển khai trên diện tích gần 27 ha, tập trung nâng cấp đường Đinh Bộ Lĩnh - Xô Viết Nghệ Tĩnh và Quốc lộ 13, xây dựng giao lộ nhiều tầng và cầu Bình Triệu 3. Đổi lại, nhà đầu tư đề xuất thanh toán bằng quỹ đất Bến xe Miền Đông để hoàn vốn.

Với trục đường Võ Nguyên Giáp - xa lộ Hà Nội - Quốc lộ 1, liên danh HFIC và CII được chấp thuận nghiên cứu dự án nâng cấp đoạn từ cầu Sài Gòn đến nút giao Tân Vạn theo hình thức PPP. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 3.500 tỉ đồng, tập trung xử lý 5 nút giao lớn bằng hầm chui và cầu vượt, giúp phương tiện lưu thông liên tục, hạn chế dừng đèn đỏ.

Theo định hướng của TPHCM, việc thu hút doanh nghiệp tham gia đầu tư hạ tầng theo hình thức PPP, BT hay BOT (xây dựng - vận hành - chuyển giao) giúp tạo nguồn lực lớn giải quyết hàng loạt điểm nghẽn giao thông. Để bảo đảm hiệu quả, các đề xuất phải trải qua quá trình thẩm định và lựa chọn nhà đầu tư theo quy định.

Nhanh chóng đổi thay

TP HCM đang tăng tốc thi công các dự án trọng điểm nhằm sớm đưa vào khai thác. Nổi bật trong số này là 2 nút giao An Phú và Mỹ Thủy tại khu Đông.

Đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM (Ban Giao thông) thông tin đang gấp rút hoàn thiện nhánh cầu vượt N3 thuộc nút giao An Phú để kịp thông xe dịp 30-4. Công trình dài gần 500 m, rộng 9 m, gồm 2 làn xe một chiều, tổng vốn khoảng 236 tỉ đồng.

Theo Ban Giao thông, việc đồng loạt tăng tốc thi công 2 nút giao An Phú và Mỹ Thủy được kỳ vọng từng bước hoàn thiện mạng lưới hạ tầng khu Đông, nâng cao năng lực vận tải hàng hóa ra vào cảng Cát Lái.

Cầu vượt N3 phục vụ hướng rẽ trái từ đại lộ Mai Chí Thọ sang đường Đồng Văn Cống. Khi cầu vượt N3 đưa vào khai thác, các phương tiện có thể lưu thông liên tục về cảng Cát Lái mà không phải chờ đèn tín hiệu, qua đó giảm xung đột giao thông tại khu vực thường xuyên ùn ứ này.

Tại nút giao Mỹ Thủy, tiến độ toàn dự án đã đạt khoảng 75%. Nhiều hạng mục quan trọng như cầu Mỹ Thủy 3, cầu Kỳ Hà 3 (nhánh trái), cầu vượt Vành đai 2 (nhánh trái) và hầm chui rẽ trái vào cảng Cát Lái đã được đưa vào khai thác, góp phần cải thiện lưu thông.

Các hạng mục còn lại đang được triển khai đồng loạt, từ hệ thống hầm chui trên đường Nguyễn Thị Định, nền đường nhánh rẽ đến các cầu vượt và đường dẫn. Đáng chú ý, cầu vượt rẽ trái từ Cát Lái đi Phú Mỹ, công trình giúp tách dòng xe container, đang được tập trung thi công kết cấu và lắp dầm thép.

Hiện nay, tiến độ dự án còn phụ thuộc khâu giải phóng mặt bằng khi 6 trường hợp chưa bàn giao. Công tác này được đặt mục tiêu hoàn tất trong tháng 4-2026 để tạo điều kiện đẩy nhanh thi công dự án...

Những nỗ lực của TPHCM hướng tới hệ thống giao thông vừa xanh vừa hiện đại, đáp ứng yêu cầu thông suốt mạch máu của nền kinh tế nhận được nhiều sự quan tâm, đồng thuận của người dân. Đa số người dân được hỏi đều bày tỏ kỳ vọng vào sự thuận tiện và hiệu quả khi các công trình nêu trên hoàn thiện trong tương lai gần.

Từ Ninh Bình vào TP HCM làm việc lại sau 2 năm gián đoạn, anh Trần Tuấn Ngọc bày tỏ bất ngờ bởi những đổi thay nhanh chóng về bộ mặt đô thị. 

"Tuần qua, khi đi từ hướng cầu Sài Gòn ra Suối Tiên, tôi choáng ngợp bởi những công trình cầu đường. Với hàng loạt dự án đã và đang hình thành nơi cửa ngõ, chỉ trong nay mai, TPHCM sẽ trở thành đô thị mang tầm vóc quốc tế" - anh tin tưởng. 

Mở rộng không gian phát triển

Các dự án Vành đai 2, 3, 4 tại TPHCM đang được đẩy nhanh thực hiện nhằm giảm ùn tắc và tăng kết nối liên vùng.

Vành đai 3, dự án trọng điểm quốc gia, hiện đạt khoảng 75% tổng sản lượng. Trong khi đó, Vành đai 2 được tái khởi động cuối năm 2025 với 2 đoạn dài hơn 6 km, tổng vốn đầu tư hơn 5.200 tỉ đồng.

Đối với Vành đai 4 - vốn đầu tư giai đoạn 1 hơn 120.000 tỉ đồng, tuyến đường dài hơn 200 km này đang được chuẩn bị triển khai, dự kiến khởi công năm 2026, hoàn thành năm 2028.

TP HCM chú trọng phát triển bền vững (*): Hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại - Ảnh 1.

Khu vực thực hiện dự án đường Vành đai 2. Ảnh: NGỌC QUÝ

Khi hoàn thành, hệ thống các đường vành đai sẽ đóng vai trò trục kết nối chiến lược, giảm áp lực giao thông nội đô và mở rộng không gian phát triển vùng...

(*) Xem Báo Người Lao Động từ số ra ngày 26-4

Từ chỉ đạo của Chính phủ, TPHCM giao "deadline" cho hàng loạt dự án lớn

Từ chỉ đạo của Chính phủ, TPHCM giao "deadline" cho hàng loạt dự án lớn

