Thời sự Chính trị

Doanh nghiệp Hàn Quốc muốn tham gia các dự án hạ tầng chiến lược của Việt Nam

Dương Ngọc. Ảnh: Hữu Hưng

(NLĐO)- Tổng thống Lee Jae Myung mong muốn Chính phủ Việt Nam tạo điều kiện để doanh nghiệp Hàn Quốc có cơ hội được tham gia các dự án hạ tầng chiến lược.

Sáng 23-4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã hội kiến Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung nhân dịp thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 21 đến 24-4-2026. Thủ tướng Lê Minh Hưng tin tưởng chuyến thăm sẽ tiếp thêm động lực mới thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc phát triển thực chất, hiệu quả và toàn diện hơn nữa trong thời gian tới.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng hội kiến Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung. Ảnh: Hữu Hưng

Tổng thống Lee Jae Myung cho rằng hai nước đang có những điều kiện rất thuận lợi để định hình tầm nhìn chiến lược mới cho hợp tác, kiến tạo cơ hội cùng phát triển và hướng tới tương lai thịnh vượng chung bền vững; khẳng định Hàn Quốc sẵn sàng đồng hành cùng Việt Nam trên chặng đường hiện thực hóa các mục tiêu phát triển, đưa Việt Nam trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại đến năm 2030 và trở thành nước phát triển, thu nhập cao đến năm 2045.

Để triển khai hiệu quả, thực chất quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị hai bên tiếp tục củng cố tin cậy chính trị trên cơ sở mở rộng hợp tác thực chất về quốc phòng, an ninh và ngoại giao; nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có giữa hai nước, tạo cơ sở chính trị vững chắc mở rộng hợp tác song phương trên tất cả các lĩnh vực.

Về hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho rằng hai bên cần đẩy mạnh liên kết kinh tế tập trung vào đổi mới và nâng cao chất lượng hợp tác; đề nghị hai bên phối hợp triển khai các nhóm nhiệm vụ tại Kế hoạch hành động thực hiện mục tiêu đưa kim ngạch thương mại song phương lên 150 tỉ USD theo hướng cân bằng hơn vào năm 2030; tiếp tục mở cửa thị trường cho hàng hóa hai nước. Thủ tướng đề nghị Hàn Quốc hỗ trợ tăng cường tỉ lệ nội địa hóa và sự tham gia của các doanh nghiệp Việt Nam vào chuỗi cung ứng sản xuất của Hàn Quốc; có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam đầu tư, kinh doanh tại Hàn Quốc; chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực đổi mới tài chính, thanh tra, giám sát ngân hàng và vận hành, tham gia vào Trung tâm tài chính quốc tế của Việt Nam.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng đề nghị hai bên thúc đẩy hợp tác về khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; gắn kết chiến lược trong việc bảo đảm an ninh năng lượng bền vững giữa hai nước; mở rộng hợp tác nguồn nhân lực, văn hóa, du lịch, đẩy mạnh giao lưu nhân dân hai nước.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng hội kiến Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung. Ảnh: Hữu Hưng

Tổng thống Lee Jae Myung nhất trí với các đề xuất của Thủ tướng Lê Minh Hưng; khẳng định sẽ phối hợp với Việt Nam tìm kiếm biện pháp đưa thương mại hai nước đạt 150 tỉ USD vào năm 2030 theo hướng cân bằng hơn; tạo điều kiện để doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu của Hàn Quốc.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cảm ơn và đề nghị Tổng thống Tổng thống Lee Jae Myung và Chính phủ Hàn Quốc tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, bảo vệ quyền lợi chính đáng của cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Hàn Quốc, tiếp tục đơn giản hóa thủ tục tiến tới miễn thị thực cho công dân Việt Nam; khẳng định Chính phủ Việt Nam cũng sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Hàn Quốc yên tâm sinh sống, học tập và làm việc lâu dài tại Việt Nam.

Tổng thống Tổng thống Lee Jae Myung đề nghị hai bên thúc đẩy hợp tác dài hạn và chiến lược không chỉ trong lĩnh vực thương mại, đầu tư, năng lượng mà còn trong lĩnh vực khoa học - công nghệ, lao động, chuỗi cung ứng... Hai bên cần tăng cường trao đổi thúc đẩy hợp tác song phương ở tầm cao nhất, hướng tới thịnh vượng chung bền vững.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng (ảnh phải) và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung phát biểu. Ảnh: Hữu Hưng

Tổng thống mong muốn Chính phủ Việt Nam tích cực hỗ trợ giải quyết các vướng mắc, khó khăn của doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam, tạo điều kiện để doanh nghiệp Hàn Quốc có cơ hội được tham gia các dự án hạ tầng chiến lược của Việt Nam như điện hạt nhân, cơ sở hạ tầng, đường sắt tốc độ cao.

Tổng thống Lee Jae Myung cho biết Hàn Quốc sẽ xem xét tích cực việc tăng hạn ngạch tiếp nhận lao động Việt Nam cũng như mở rộng các ngành nghề tiếp nhận lao động và tăng cường hợp tác đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động.

