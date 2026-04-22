TPHCM chuẩn bị quỹ đất phục vụ Dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam

UBND TPHCM vừa có ý kiến chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 172/2024 của Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam (gọi tắt là đường sắt cao tốc Bắc - Nam).

Theo đó, UBND TPHCM giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Bộ Xây dựng, các Bộ, ngành và cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc chuẩn bị quỹ đất, tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phục vụ dự án theo đúng quy định. Đồng thời, bảo đảm ổn định đời sống, sinh kế và sản xuất của người dân tại nơi ở mới.

Sở Nông nghiệp và Môi trường trước ngày 20 hàng tháng báo cáo UBND TPHCM kết quả thực hiện nhiệm vụ; đồng thời, gửi Sở Xây dựng để tổng hợp, theo dõi chung.

Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Quy hoạch – Kiến trúc, Sở Xây dựng, Sở Tài chính tiếp tục triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND TPHCM tại Công văn số 2823/UBND-DA ngày 8-4-2026.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện các nội dung thuộc phạm vi quản lý; bảo đảm tiến độ, chất lượng theo yêu cầu của Chính phủ. Đồng thời, tuân thủ đúng quy định của pháp luật có liên quan; chủ động phối hợp chặt chẽ với Bộ Xây dựng, Chủ đầu tư và các cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình thực hiện.

Trong quá trình thực hiện, trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, các cơ quan, đơn vị kịp thời báo cáo, đề xuất UBND TPHCM xem xét, chỉ đạo.