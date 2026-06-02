Giáo dục

TPHCM có thêm một trường ĐH đào tạo về y khoa

Huy Lân

(NLĐO)- Trường ĐH Công nghệ TPHCM thành lập Trường Y và Khoa học Sức khỏe, bổ nhiệm PGS- TS- BS Nguyễn Thanh Hiệp làm hiệu trưởng.

Ngày 2-6, Trường ĐH Công nghệ TP HCM (HUTECH) công bố quyết định thành lập Trường Y và Khoa học Sức khỏe - đơn vị trực thuộc HUTECH. Đây được xem là bước phát triển mới trong chiến lược đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực của nhà trường.

PGS-TS-BS-TTƯT Nguyễn Thanh Hiệp, cố vấn cao cấp của Chủ tịch Hội đồng trường HUTECH, được bổ nhiệm giữ chức hiệu trưởng Trường Y và Khoa học Sức khỏe.

Nguyên Hiệu trưởng ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch về HUTECH - Ảnh 1.

PGS-TS-BS- TTƯT Nguyễn Thanh Hiệp (đứng), Hiệu trưởng Trường Y và Khoa học Sức khỏe.

Theo HUTECH, Trường Y và Khoa học Sức khỏe được xây dựng trên nền tảng của một cơ sở giáo dục ĐH đa ngành, có thế mạnh về công nghệ, chú trọng chất lượng đào tạo và gắn trách nhiệm của cơ sở giáo dục với người học, người bệnh và xã hội.

Trong hơn một thập kỷ qua, HUTECH từng bước phát triển nền tảng đào tạo thuộc lĩnh vực khoa học sức khỏe với các ngành như dược học, điều dưỡng và kỹ thuật xét nghiệm y học. Quá trình này giúp nhà trường tích lũy kinh nghiệm tổ chức đào tạo, xây dựng đội ngũ và hệ thống cơ sở thực hành phù hợp với đặc thù khối ngành sức khỏe.

Trên nền tảng đó, Trường Y và Khoa học Sức khỏe tiếp tục mở rộng định hướng đào tạo theo chiều sâu, từng bước phát triển các ngành có yêu cầu cao về chuyên môn, thực hành và trách nhiệm nghề nghiệp, trong đó có ngành y khoa. Các ngành y học cổ truyền và răng hàm mặt cũng được định hướng phát triển theo lộ trình phù hợp với điều kiện bảo đảm chất lượng và quy định của cơ quan quản lý.

PGS-TS-BS Nguyễn Thanh Hiệp cho biết việc thành lập Trường Y và Khoa học Sức khỏe đánh dấu giai đoạn phát triển mới trong chiến lược đào tạo đa ngành của HUTECH, đồng thời thể hiện cam kết dài hạn trong việc đào tạo nguồn nhân lực y tế có chuyên môn vững vàng, giàu y đức và năng lực công nghệ.

Ông Hiệp nhấn mạnh đào tạo nhân lực y tế, đặc biệt là đào tạo bác sĩ là lĩnh vực đòi hỏi chuẩn mực cao, sự cẩn trọng và trách nhiệm xã hội lớn. Vì vậy, HUTECH ưu tiên xây dựng nền tảng đào tạo vững chắc, đội ngũ phù hợp cùng môi trường học tập gắn với thực hành nghề nghiệp.

Theo PGS Hiệp, trong xu thế hiện nay, công nghệ đóng vai trò quan trọng trong đào tạo y học hiện đại, giúp bổ sung những năng lực mới cho người học trên nền tảng chuẩn mực cốt lõi của nghề y.

