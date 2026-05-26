Giáo dục

Trường ĐH Công nghệ TPHCM chính thức được tuyển sinh ngành y khoa

Huy Lân

(NLĐO)- Bộ GD-ĐT vừa chính thức ra quyết định cho phép Trường ĐH Công nghệ TPHCM đào tạo ngành y khoa trình độ ĐH, trường chính thức tuyển sinh từ năm 2026

Chương trình đào tạo ngành y khoa tại Trường ĐH Công nghệ TPHCM (HUTECH) được thiết kế theo hướng đào tạo theo năng lực, tích hợp công nghệ mới như AI, mô phỏng lâm sàng và bệnh án điện tử nhằm đáp ứng yêu cầu của hệ thống y tế hiện đại.

Theo thông tin từ nhà trường, chương trình đào tạo ngành y khoa có thời gian học 6 năm với khối lượng 210 tín chỉ. Sinh viên sau khi tốt nghiệp được cấp bằng bác sĩ y khoa theo quy định.

Thêm trường ĐH tại TPHCM tuyển sinh ngành Y khoa, trao học bổng 30% học phí toàn khoá - Ảnh 1.

Bàn giải phẫu kỹ thuật số phục vụ đào tạo Y khoa tại HUTECH

Chương trình hướng đến đào tạo đội ngũ bác sĩ có nền tảng y học vững chắc, năng lực thực hành lâm sàng, tư duy nghiên cứu, tinh thần trách nhiệm xã hội và chuẩn mực y đức trong chăm sóc người bệnh.

TS Nguyễn Quốc Anh - Phó Hiệu trưởng HUTECH, cho biết điểm nhấn của chương trình là cách tiếp cận đào tạo theo năng lực, tích hợp giữa kiến thức y sinh, y học cơ sở, y học lâm sàng, sức khỏe cộng đồng và thực hành nghề nghiệp.

Sinh viên được trang bị các học phần nền tảng như Giải phẫu, Sinh lý, Hóa sinh, Vi sinh - Ký sinh trùng, Miễn dịch, Dược lý, Điều dưỡng cơ bản. Đồng thời, người học tiếp cận các học phần lâm sàng gồm Nội khoa, Ngoại khoa, Sản phụ khoa, Nhi khoa, Chẩn đoán hình ảnh, Gây mê hồi sức, Y học gia đình, Tâm thần, Phục hồi chức năng, Thực tập cộng đồng và Thực tập tốt nghiệp.

Thông qua chương trình đào tạo, sinh viên từng bước hình thành tư duy chẩn đoán, kỹ năng giao tiếp với người bệnh, khả năng làm việc liên ngành và tác phong chuyên nghiệp trong môi trường y tế hiện đại.

Từ thế mạnh công nghệ, ngành y khoa tại HUTECH được định hướng tích hợp các xu hướng mới trong đào tạo y học như mô phỏng lâm sàng, dữ liệu y học, trí tuệ nhân tạo (AI), hồ sơ học tập điện tử, bệnh án điện tử mô phỏng và các công cụ hỗ trợ thực hành.

TS Nguyễn Quốc Anh chia sẻ chương trình hướng đến đào tạo đội ngũ bác sĩ có nền tảng chuyên môn vững vàng, năng lực thực hành tốt, tư duy chẩn đoán, khả năng giao tiếp y khoa và chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp.

Bên cạnh đó, nhà trường chú trọng cách tiếp cận tích hợp giữa y học lâm sàng, y học dựa trên bằng chứng và ứng dụng công nghệ nhằm giúp người học hình thành bản lĩnh chuyên môn, tinh thần nhân văn và khả năng thích ứng với những thay đổi của hệ thống y tế hiện đại.

