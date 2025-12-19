TPHCM “cởi trói” khung lương cho trung tâm đổi mới sáng tạo

UBND TPHCM vừa thông qua Đề án phát triển mạng lưới trung tâm đổi mới sáng tạo tầm cỡ quốc tế tại TPHCM. Với đề án này, địa phương xác định hình thành mạng lưới đa dạng các trung tâm đổi mới sáng tạo tầm cỡ quốc tế.

Để thu hút chuyên gia, nhà khoa học, TP HCM cho phép các trung tâm được áp dụng cơ chế lương, thưởng cạnh tranh với khu vực tư nhân, không phụ thuộc vào thang bảng lương công chức, viên chức.

Vừa qua, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cùng lãnh đạo TPHCM đã có cuộc gặp gỡ cộng đồng khoa học công nghệ, khởi nghiệp sáng tạo; Ảnh: PHAN ANH

Tăng cường thực hiện Nghị quyết 27/2023 của HĐND TPHCM ban hành ngày 8-12-2023, quy định về mức thu nhập chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt đối với lĩnh vực TPHCM có nhu cầu thu hút.

Các trung tâm đổi mới sáng tạo có vốn đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước được tự chủ quyết định việc ký hợp đồng hoặc tuyển dụng, bổ nhiệm các chuyên gia giỏi, nhà khoa học hàng đầu trong nước và nước ngoài vào vị trí lãnh đạo, quản lý các phòng, đơn vị trực thuộc mà không cần có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn về chức danh lãnh đạo, quản lý theo quy định của cơ quan nhà nước hoặc doanh nghiệp nhà nước nhằm thu hút và giữ chân nhân lực có trình độ chuyên môn tốt làm việc.

Để triển khai đề án hiệu quả, giai đoạn 2026-2030, dự kiến cần bố trí ngân sách tối thiểu để hỗ trợ các trung tâm tham gia vào đề án có thể phát triển thành trung tâm đổi mới sáng tạo tầm cỡ quốc tế là 620 tỉ đồng/năm.



Đồng thời được chủ động xây dựng, quyết định chế độ và cơ chế trả lương linh hoạt từ nguồn thu hợp pháp; áp dụng mức lương, thưởng cạnh tranh theo thị trường quốc tế, linh hoạt theo hiệu suất/chỉ tiêu khoán, không bị giới hạn bởi các quy định hiện hành.



Miễn thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp của các cá nhân, tổ chức có khoản thu nhập từ chuyển nhượng vốn góp, quyền góp vốn vào các trung tâm đổi mới sáng tạo.

Miễn thuế thu nhập cá nhân trong thời hạn 5 năm đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của các chuyên gia, nhà khoa học, cá nhân khởi nghiệp sáng tạo làm việc tại các trung tâm.

Thu nhập từ việc thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước tại các trung tâm là thu nhập không chịu thuế thu nhập cá nhân.

Nhân sự làm việc tại các trung tâm được miễn/giảm thuế thu nhập cá nhân theo chính sách nhân lực công nghệ cao; hưởng hỗ trợ nhà ở, phương tiện, chi phí sinh hoạt.

Các trung tâm đổi mới sáng tạo có vốn đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước được tự chủ quyết định việc mời/thuê các nhà khoa học, chuyên gia quốc tế đến phối hợp nghiên cứu, trao đổi công tác và mức độ đãi ngộ, chi phí thuê theo cơ chế thị trường.

Xin phép thí điểm cơ chế sandbox ở lĩnh vực AI, dữ liệu mở Để thực hiện đề án này hiệu quả, TPHCM kiến nghị đối với Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương chuẩn hóa Cơ chế Sandbox, trong đó phân cấp ủy quyền thẩm quyền quyết định danh mục công nghệ được thí điểm cho UBND TPHCM đối với các lĩnh vực ưu tiên tại trung tâm đổi mới sáng tạo cấp quốc gia trên địa bàn. Bộ Khoa học và Công nghệ cần tham mưu Chính phủ có chính sách ngoại hối linh hoạt cho hoạt động của các quỹ đầu tư mạo hiểm. Đồng thời cho phép TPHCM thí điểm thêm một số cơ chế Sandbox trong các lĩnh vực AI, dữ liệu mở, đô thị thông minh, y sinh, công nghệ xanh. UBND TPHCM cũng kiến nghị HĐND TPHCM ban hành Nghị quyết về "Danh mục công nghệ ưu tiên thí điểm Sandbox" trong phạm vi thành phố (Fintech, Y tế số, Smart City); bố trí nguồn vốn đầu tư công trung hạn 2026-2030 cho hạ tầng trung tâm Đổi mới sáng tạo tầm cỡ quốc tế theo đề án này.



