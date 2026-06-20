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Tự hào cờ Tổ quốc

TPHCM: Con đường nối dài nghĩa tình ở Đồng Sặc

Trần Thái - Xuân Mai

(NLĐO) - Từ sự chung sức của các đơn vị và người dân, tuyến đường Bình Mỹ 09 ở khu phố Đồng Sặc đã được khoác diện mạo mới, nối dài những giá trị nghĩa tình

Ngày 20-6, Ban Chỉ đạo các hoạt động thanh thiếu nhi phường Bình Cơ, TPHCM tổ chức lễ khánh thành công trình thanh niên sửa chữa, nâng cấp tuyến đường Bình Mỹ 09 tại khu phố Đồng Sặc.

Tham dự buổi lễ có đại diện Vụ Địa phương 3, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Bộ Tư lệnh TPHCM và Trung đoàn Gia Định; Thành Đoàn; Ban Thanh niên Công an TPHCM; Phòng CSGT Công an TPHCM; Sở Xây dựng; Cảng vụ Đường thủy nội địa TPHCM cùng đại diện các đơn vị đồng hành, lãnh đạo địa phương.

TPHCM: Con đường nối dài nghĩa tình ở Đồng Sặc - Ảnh 1.
TPHCM: Con đường nối dài nghĩa tình ở Đồng Sặc - Ảnh 2.

Ban Chỉ đạo các hoạt động thanh thiếu nhi phường Bình Cơ, TPHCM tổ chức lễ khánh thành công trình thanh niên sửa chữa, nâng cấp tuyến đường Bình Mỹ 09 tại khu phố Đồng Sặc

Tuyến đường Bình Mỹ 09 dài khoảng 170 m, rộng 3 m, là trục giao thông dân sinh quan trọng của khu phố Đồng Sặc. Đây cũng là tuyến đường dẫn vào nhà của Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân Nguyễn Văn Hóa.

Sau thời gian thi công với sự chung tay đóng góp kinh phí, ngày công của các đơn vị phối hợp, đoàn viên thanh niên và người dân địa phương, công trình đã hoàn thành với tổng kinh phí 382 triệu đồng.

TPHCM: Con đường nối dài nghĩa tình ở Đồng Sặc - Ảnh 3.

Từ sự chung sức của các đơn vị và người dân, tuyến đường Bình Mỹ 09 ở khu phố Đồng Sặc đã được khoác diện mạo mới, nối dài những giá trị nghĩa tình

Theo Ban Tổ chức, việc sửa chữa, nâng cấp tuyến đường không chỉ góp phần cải thiện điều kiện đi lại, chỉnh trang diện mạo khu dân cư mà còn mang ý nghĩa tri ân, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", góp phần bồi đắp tinh thần trách nhiệm và truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

Bên cạnh lễ khánh thành, chương trình còn tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội.

Trong đó, 20 phần quà đã được trao đến các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn; Đoàn Sở Xây dựng TPHCM nhận hỗ trợ 5 học sinh vượt khó trong chương trình "Em nuôi của Đoàn" với mức 200.000 đồng/quý trong năm học 2026 – 2027.

Dịp này, đại diện Đoàn Thanh niên Báo Người Lao Động đã trao bảng tượng trưng 200 lá cờ Tổ quốc cho địa phương. Hoạt động góp phần làm đẹp tuyến đường vừa hoàn thành, đồng thời lan tỏa tình yêu quê hương, xây dựng không gian văn hóa giàu bản sắc tại khu phố Đồng Sặc.

TPHCM: Con đường nối dài nghĩa tình ở Đồng Sặc - Ảnh 5.
TPHCM: Con đường nối dài nghĩa tình ở Đồng Sặc - Ảnh 6.
TPHCM: Con đường nối dài nghĩa tình ở Đồng Sặc - Ảnh 7.

Một số hình ảnh khác tại chương trình

Sau nghi thức cắt băng khánh thành, tuyến đường Bình Mỹ 09 chính thức được đưa vào sử dụng, góp phần hoàn thiện hạ tầng dân sinh và tạo thêm điểm nhấn nghĩa tình cho địa phương.

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lực lượng vũ trang lễ khánh thành Đồng Sặc
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