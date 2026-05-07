Trao cờ Tổ quốc cho chiến sĩ và người dân khu vực biên giới ở Cà Mau

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Trao cờ Tổ quốc cho chiến sĩ và người dân khu vực biên giới ở Cà Mau

Vân Du

(NLĐO) – Đoàn công tác của phường Bàn Cờ, TPHCM đã trao 300 lá cờ Tổ quốc từ chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" cho chiến sĩ và người dân ở Cà Mau.

Chiều 7-5, Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ Việt Nam phường Bàn Cờ, TPHCM tổ chức chương trình "Kết nối biên cương" năm 2026, tại xã Khánh Lâm, tỉnh Cà Mau.

Phát biểu tại chương trình, bà Trần Thị Hường, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Bàn Cờ, cho biết chương trình không chỉ góp phần kết nối tình cảm giữa cán bộ, người dân TPHCM với lực lượng, người dân vùng biên giới, biển đảo mà còn thể hiện sự sẻ chia, trách nhiệm hướng về những địa bàn còn nhiều khó khăn. Mỗi phần quà được trao là tình cảm, sự động viên của người dân thành phố gửi đến bà con và các chiến sĩ đang ngày đêm bám biển, giữ gìn biên cương, chủ quyền Tổ quốc.

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn công tác của phường Bàn Cờ đã tặng chiến sĩ, người dân ở khu vực Đồn biên phòng Khánh Hội (xã Khánh Lâm) 300 lá cờ Tổ quốc. Số cờ này được phân bổ từ chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc", do Báo Người Lao Động trao tặng trước đó.

Dịp này, đoàn công tác còn trao tặng công trình chuyển đổi số cho Đồn biên phòng Khánh Hội với trị giá 20 triệu đồng; trao 30 phần quà cho ngư dân có hoàn cảnh khó khăn (mỗi trường hợp 1 triệu đồng); 20 suất học bổng (1 triệu đồng/suất) cho học sinh nghèo hiếu học. Đồng thời, trao bảng tượng trưng xây dựng 1 căn nhà tình thương cho hộ dân có hoàn cảnh khó khăn ở xã Khánh Lâm, với kinh phí 60 triệu đồng.

Trung tá Nguyễn Thanh Hải, Đồn trưởng Đồn biên phòng Khánh Hội, gửi lời cảm ơn đến đoàn công tác của phường Bàn Cờ, khẳng định: "Chương trình "Kết nối biên cương" là một hoạt động rất ý nghĩa; thể hiện tình đoàn kết, tinh thần tương thân tương ái đối với các chiến sĩ đồn biên phòng và người dân khu vực biên giới".

Nhận học bổng, em Nguyễn Bảo Ngọc Thảo Vy (học sinh lớp 3A, Trường Tiểu học Lê Văn Tám) mừng rỡ đưa cho bà nội cất giữ. "Sau khi mẹ bỏ đi, một mình cha nuôi con nhưng cha không may bị tai nạn trong lúc đi làm thuê dẫn đến mất một cánh tay. Con gửi bà nội cất giữ số tiền cô chú trao tặng hôm nay để mua dụng cụ học tập" – Vy bộc bạch.

Dưới đây là những hình ảnh về các hoạt động ý nghĩa của phường Bàn Cờ tại xã Khánh Lâm:

Trao cờ Tổ quốc cho chiến sĩ và người dân khu vực biên giới ở Cà Mau - Ảnh 1.

Các đại biểu tham dự chương trình "Kết nối biên cương"

Trao cờ Tổ quốc cho chiến sĩ và người dân khu vực biên giới ở Cà Mau - Ảnh 2.

Những lá cờ Tổ quốc từ chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" do Báo Người Lao Động thực hiện được đại diện phường Bàn Cờ trao tặng cho đồn biên phòng và địa phương

Trao cờ Tổ quốc cho chiến sĩ và người dân khu vực biên giới ở Cà Mau - Ảnh 3.

Bà Trần Thị Hường, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Bàn Cờ, phát biểu về ý nghĩa của chương trình "Kết nối biên cương"

Trao cờ Tổ quốc cho chiến sĩ và người dân khu vực biên giới ở Cà Mau - Ảnh 4.

Đoàn công tác trao tặng công trình chuyển đổi số cho Đồn biên phòng Khánh Hội

Trao cờ Tổ quốc cho chiến sĩ và người dân khu vực biên giới ở Cà Mau - Ảnh 5.

Trao cờ Tổ quốc cho chiến sĩ và người dân khu vực biên giới ở Cà Mau - Ảnh 6.

Trao cờ Tổ quốc cho chiến sĩ và người dân khu vực biên giới ở Cà Mau - Ảnh 7.

Những phần quà, suất học bổng ý nghĩa được đoàn công tác của phường Bàn Cờ trao tận tay người dân và các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Tin liên quan

VIDEO: Khởi động Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2026

VIDEO: Khởi động Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2026

(NLĐO) - Sáng 29-4, tại Di tích lịch sử Hội trường Thống Nhất, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP HCM phát động Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2026.

Phường Minh Phụng ra mắt "Tuyến hẻm cờ hoa" chào mừng đại lễ 30-4

(NLĐO) - Công trình "Tuyến hẻm cờ hoa" góp phần vận động nhân dân tham gia xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng khu phố văn minh, nghĩa tình

Trao cờ Tổ quốc, tặng quà cho quân, dân đặc khu Côn Đảo

Số cờ này được phân bổ từ hợp phần "Triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển" thuộc chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" của Báo Người Lao Động

Báo Người Lao Động TPHCM Cà Mau cờ Tổ quốc chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" phường Bàn Cờ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo