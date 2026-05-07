Trao cờ Tổ quốc cho chiến sĩ và người dân khu vực biên giới ở Cà Mau

Chiều 7-5, Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ Việt Nam phường Bàn Cờ, TPHCM tổ chức chương trình "Kết nối biên cương" năm 2026, tại xã Khánh Lâm, tỉnh Cà Mau.

Phát biểu tại chương trình, bà Trần Thị Hường, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Bàn Cờ, cho biết chương trình không chỉ góp phần kết nối tình cảm giữa cán bộ, người dân TPHCM với lực lượng, người dân vùng biên giới, biển đảo mà còn thể hiện sự sẻ chia, trách nhiệm hướng về những địa bàn còn nhiều khó khăn. Mỗi phần quà được trao là tình cảm, sự động viên của người dân thành phố gửi đến bà con và các chiến sĩ đang ngày đêm bám biển, giữ gìn biên cương, chủ quyền Tổ quốc.

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn công tác của phường Bàn Cờ đã tặng chiến sĩ, người dân ở khu vực Đồn biên phòng Khánh Hội (xã Khánh Lâm) 300 lá cờ Tổ quốc. Số cờ này được phân bổ từ chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc", do Báo Người Lao Động trao tặng trước đó.

Dịp này, đoàn công tác còn trao tặng công trình chuyển đổi số cho Đồn biên phòng Khánh Hội với trị giá 20 triệu đồng; trao 30 phần quà cho ngư dân có hoàn cảnh khó khăn (mỗi trường hợp 1 triệu đồng); 20 suất học bổng (1 triệu đồng/suất) cho học sinh nghèo hiếu học. Đồng thời, trao bảng tượng trưng xây dựng 1 căn nhà tình thương cho hộ dân có hoàn cảnh khó khăn ở xã Khánh Lâm, với kinh phí 60 triệu đồng.

Trung tá Nguyễn Thanh Hải, Đồn trưởng Đồn biên phòng Khánh Hội, gửi lời cảm ơn đến đoàn công tác của phường Bàn Cờ, khẳng định: "Chương trình "Kết nối biên cương" là một hoạt động rất ý nghĩa; thể hiện tình đoàn kết, tinh thần tương thân tương ái đối với các chiến sĩ đồn biên phòng và người dân khu vực biên giới".

Nhận học bổng, em Nguyễn Bảo Ngọc Thảo Vy (học sinh lớp 3A, Trường Tiểu học Lê Văn Tám) mừng rỡ đưa cho bà nội cất giữ. "Sau khi mẹ bỏ đi, một mình cha nuôi con nhưng cha không may bị tai nạn trong lúc đi làm thuê dẫn đến mất một cánh tay. Con gửi bà nội cất giữ số tiền cô chú trao tặng hôm nay để mua dụng cụ học tập" – Vy bộc bạch.

Các đại biểu tham dự chương trình "Kết nối biên cương"

Những lá cờ Tổ quốc từ chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" do Báo Người Lao Động thực hiện được đại diện phường Bàn Cờ trao tặng cho đồn biên phòng và địa phương

Bà Trần Thị Hường, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Bàn Cờ, phát biểu về ý nghĩa của chương trình "Kết nối biên cương"

Đoàn công tác trao tặng công trình chuyển đổi số cho Đồn biên phòng Khánh Hội